Четыре человека погибли при атаке ВСУ в Самарской области - 13.11.2026 Украина.ру
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Четыре человека погибли при атаке ВСУ в Самарской области
Четыре человека погибли при атаке ВСУ в Самарской области - 13.11.2026 Украина.ру
Четыре человека погибли при атаке ВСУ в Самарской области
Четыре человека стали жертвами атаки украинских беспилотников на одно из промышленных предприятий Самарской области. Об этом 13 ноября сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своём канале в "Максе"
2026-11-13T14:19
2026-11-13T14:19
спецоперация
сво
москва
калужская область
вооруженные силы украины
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"Это невосполнимая утрата. Приношу искренние слова соболезнования родным. Семьям будет оказана вся возможная поддержка", — цитирует губернатора его пресс-служба.По словам Федорищева, в результате атаки есть и пострадавшие, которым сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте инцидента работают экстренные службы, развёрнут оперативный штаб.Ранее Силы ПВО отразили ночью крупнейшую атаку украинских БПЛА на Москву. По официальным данным, только в Калужской области, которая расположена на одном из основных маршрутов атаки на столицу, силы ПВО и мобильные огневые группы ночью уничтожили 133 украинских беспилотника. В Тульской области сбили 31 БПЛА, в Ростовской — 120.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, москва, калужская область, вооруженные силы украины
Спецоперация, СВО, Москва, Калужская область, Вооруженные силы Украины

Четыре человека погибли при атаке ВСУ в Самарской области

14:19 13.11.2026
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Четыре человека стали жертвами атаки украинских беспилотников на одно из промышленных предприятий Самарской области. Об этом 13 ноября сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своём канале в "Максе"
"Это невосполнимая утрата. Приношу искренние слова соболезнования родным. Семьям будет оказана вся возможная поддержка", — цитирует губернатора его пресс-служба.
По словам Федорищева, в результате атаки есть и пострадавшие, которым сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте инцидента работают экстренные службы, развёрнут оперативный штаб.
Ранее Силы ПВО отразили ночью крупнейшую атаку украинских БПЛА на Москву. По официальным данным, только в Калужской области, которая расположена на одном из основных маршрутов атаки на столицу, силы ПВО и мобильные огневые группы ночью уничтожили 133 украинских беспилотника. В Тульской области сбили 31 БПЛА, в Ростовской — 120.
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