https://ukraina.ru/20261113/chetyre-cheloveka-pogibli-pri-atake-vsu-v-samarskoy-oblasti-1084477476.html

Четыре человека погибли при атаке ВСУ в Самарской области

Четыре человека погибли при атаке ВСУ в Самарской области - 13.11.2026 Украина.ру

Четыре человека погибли при атаке ВСУ в Самарской области

Четыре человека стали жертвами атаки украинских беспилотников на одно из промышленных предприятий Самарской области. Об этом 13 ноября сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своём канале в "Максе"

2026-11-13T14:19

2026-11-13T14:19

2026-11-13T14:19

спецоперация

сво

москва

калужская область

вооруженные силы украины

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"Это невосполнимая утрата. Приношу искренние слова соболезнования родным. Семьям будет оказана вся возможная поддержка", — цитирует губернатора его пресс-служба.По словам Федорищева, в результате атаки есть и пострадавшие, которым сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте инцидента работают экстренные службы, развёрнут оперативный штаб.Ранее Силы ПВО отразили ночью крупнейшую атаку украинских БПЛА на Москву. По официальным данным, только в Калужской области, которая расположена на одном из основных маршрутов атаки на столицу, силы ПВО и мобильные огневые группы ночью уничтожили 133 украинских беспилотника. В Тульской области сбили 31 БПЛА, в Ростовской — 120.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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спецоперация, сво, москва, калужская область, вооруженные силы украины