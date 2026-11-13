В Дублине машину кортежа Зеленского забросали яйцами - 13.11.2026 Украина.ру
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В Дублине машину кортежа Зеленского забросали яйцами
В Дублине машину кортежа Зеленского забросали яйцами - 13.11.2026 Украина.ру
В Дублине машину кортежа Зеленского забросали яйцами
Автомобиль из кортежа, сопровождавшего Владимира Зеленского в ходе его поездки в столицу Ирландии, испачкали яйцами, следует из видеоматериала, которым поделился местный репортер Стивен Мерфи в соцсети Х
2026-11-13T13:09
2026-11-13T13:23
новости
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Журналист обратил внимание на то, что одно из транспортных средств украинской делегации добралось до точки назначения со следами загрязнения.На обнародованной видеозаписи отчетливо видны следы и потеки от разбившихся о кузов яиц.Визит Зеленского в Дублин был приурочен к переговорам со специальными представителями главы Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Американские эмиссары направились в ирландскую столицу в четверг по завершении встречи в Кремле, которой предшествовали трехсторонние консультации с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби.Еще о Зеленском - в материале Жертва переговоров: Зеленский выпал из новой реальности на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, ирландия, кремль, россия, владимир зеленский, стив уиткофф, джаред кушнер, украина.ру
Новости, Ирландия, Кремль, Россия, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Украина.ру

В Дублине машину кортежа Зеленского забросали яйцами

13:09 13.11.2026 (обновлено: 13:23 13.11.2026)
 
© REUTERS / Cathal McNaughton
- РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© REUTERS / Cathal McNaughton
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Автомобиль из кортежа, сопровождавшего Владимира Зеленского в ходе его поездки в столицу Ирландии, испачкали яйцами, следует из видеоматериала, которым поделился местный репортер Стивен Мерфи в соцсети Х
Журналист обратил внимание на то, что одно из транспортных средств украинской делегации добралось до точки назначения со следами загрязнения.
На обнародованной видеозаписи отчетливо видны следы и потеки от разбившихся о кузов яиц.
Визит Зеленского в Дублин был приурочен к переговорам со специальными представителями главы Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Американские эмиссары направились в ирландскую столицу в четверг по завершении встречи в Кремле, которой предшествовали трехсторонние консультации с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби.
Еще о Зеленском - в материале Жертва переговоров: Зеленский выпал из новой реальности на сайте Украина.ру.
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