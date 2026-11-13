Вестфальский мир или капитуляция Киева? Анпилогов о завершении конфликта на Украине - 13.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261113/vestfalskiy-mir-ili-kapitulyatsiya-anpilogov-o-variantakh-zaversheniya-konflikta-na-ukraine-1084479983.html
Вестфальский мир или капитуляция Киева? Анпилогов о завершении конфликта на Украине
Вестфальский мир или капитуляция Киева? Анпилогов о завершении конфликта на Украине - 13.11.2026 Украина.ру
Вестфальский мир или капитуляция Киева? Анпилогов о завершении конфликта на Украине
Любая война заканчивается совместимостью позиций сторон либо потерей возможности к сопротивлению. Об этом в ходе форсайт-форума "Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?", организованного изданием Украина.ру, заявил военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-11-13T15:07
2026-11-13T15:29
новости
россия
украина
сша
алексей анпилогов
ес
главные новости
главное
сво
дзен сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0d/1084480910_221:0:1670:815_1920x0_80_0_0_97ca4bfe301e2a52ea164648a0f6fffb.jpg
Анпилогов отметил, что участниками украинского конфликта уже фактически являются все страны ОЭСР (Организацию экономического сотрудничества и развития. — Ред.) — не только Евросоюз и США, но и Япония и Южная Корея, то есть весь так называемый "развитый мир", или коллективный Запад.Он предложил рассмотреть украинский конфликт с точки зрения классики военных конфликтов — того, как они заканчиваются. Эксперт пояснил, что первый вариант окончания таких конфликтов — это совместимость позиций сторон. В качестве примера он привёл Тридцатилетнюю войну, когда в результате тридцатилетних боевых действий в некоторых регионах было уничтожено 80% населения. Все участники конфликта, несмотря на то, что среди них были и католики, и протестанты, согласились с тем, что воевать больше нет смысла, поскольку земля уже не могла прокормить ни армию, ни государство. В результате был заключён Вестфальский мир.По его словам, необходимо честно ответить на вопрос, есть ли сейчас совместимость сторон. "Мы должны себе задать вопрос: есть ли сейчас совместимость сторон? Нужно честно ответить, что этого условия в конфликте нет. То есть позиция России не совместима с позицией коллективного Запада", — заявил Анпилогов.Он подчеркнул, что со стороны России уступки ведут к дезинтеграции страны. "А поскольку мы понимаем, что со стороны России уступки ведут фактически не просто к проигрышу, а к дезинтеграции России, что является целью Евросоюза, что провозглашалось много раз, нужно понимать, что Россия не пойдёт на существенные уступки, предпочитая продолжение конфликта", — отметил эксперт.По его словам, это позволяет оценить длину "тоннеля". "Соответственно, здесь мы должны оценить длину этого "тоннеля", понимая, что будь то Северная или Тридцатилетняя война, любая война заканчивается. Вопрос лишь в том, когда? И здесь ответ исторической науки звучит просто: это невозможность одной или обеих сторон вести конфликт военными способами", — сказал политолог.Он также привёл примеры иного исхода. "Но есть и другие варианты, когда одна из сторон теряет возможность к сопротивлению. Это Первая и Вторая мировые войны, когда кайзеровская Германия или гитлеровский третий рейх полностью теряли возможность к сопротивлению", — сказал Анпилогов. По его словам, это, как правило, приводит к капитуляции — договорной, как во время Первой мировой, которая затем фактически превратилась в безоговорочную, или сразу безоговорочной, как во Второй мировой.
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0d/1084480910_402:0:1489:815_1920x0_80_0_0_74a121763d0afd711f4e07171f80eb56.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, алексей анпилогов, ес, главные новости, главное, сво, дзен сво, дзен новости сво, первая мировая война, вторая мировая война, капитуляция украины, война, война на украине
Новости, Россия, Украина, США, Алексей Анпилогов, ЕС, Главные новости, главное, СВО, дзен СВО, дзен новости СВО, Первая мировая война, Вторая мировая война, капитуляция Украины, война, война на Украине

Вестфальский мир или капитуляция Киева? Анпилогов о завершении конфликта на Украине

15:07 13.11.2026 (обновлено: 15:29 13.11.2026)
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Любая война заканчивается совместимостью позиций сторон либо потерей возможности к сопротивлению. Об этом в ходе форсайт-форума "Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?", организованного изданием Украина.ру, заявил военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Анпилогов отметил, что участниками украинского конфликта уже фактически являются все страны ОЭСР (Организацию экономического сотрудничества и развития. — Ред.) — не только Евросоюз и США, но и Япония и Южная Корея, то есть весь так называемый "развитый мир", или коллективный Запад.
Он предложил рассмотреть украинский конфликт с точки зрения классики военных конфликтов — того, как они заканчиваются.
Эксперт пояснил, что первый вариант окончания таких конфликтов — это совместимость позиций сторон. В качестве примера он привёл Тридцатилетнюю войну, когда в результате тридцатилетних боевых действий в некоторых регионах было уничтожено 80% населения.
Все участники конфликта, несмотря на то, что среди них были и католики, и протестанты, согласились с тем, что воевать больше нет смысла, поскольку земля уже не могла прокормить ни армию, ни государство. В результате был заключён Вестфальский мир.
По его словам, необходимо честно ответить на вопрос, есть ли сейчас совместимость сторон. "Мы должны себе задать вопрос: есть ли сейчас совместимость сторон? Нужно честно ответить, что этого условия в конфликте нет. То есть позиция России не совместима с позицией коллективного Запада", — заявил Анпилогов.
Он подчеркнул, что со стороны России уступки ведут к дезинтеграции страны. "А поскольку мы понимаем, что со стороны России уступки ведут фактически не просто к проигрышу, а к дезинтеграции России, что является целью Евросоюза, что провозглашалось много раз, нужно понимать, что Россия не пойдёт на существенные уступки, предпочитая продолжение конфликта", — отметил эксперт.
По его словам, это позволяет оценить длину "тоннеля". "Соответственно, здесь мы должны оценить длину этого "тоннеля", понимая, что будь то Северная или Тридцатилетняя война, любая война заканчивается. Вопрос лишь в том, когда? И здесь ответ исторической науки звучит просто: это невозможность одной или обеих сторон вести конфликт военными способами", — сказал политолог.
Он также привёл примеры иного исхода. "Но есть и другие варианты, когда одна из сторон теряет возможность к сопротивлению. Это Первая и Вторая мировые войны, когда кайзеровская Германия или гитлеровский третий рейх полностью теряли возможность к сопротивлению", — сказал Анпилогов.
По его словам, это, как правило, приводит к капитуляции — договорной, как во время Первой мировой, которая затем фактически превратилась в безоговорочную, или сразу безоговорочной, как во Второй мировой.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаСШААлексей АнпилоговЕСГлавные новостиглавноеСВОдзен СВОдзен новости СВОПервая мировая войнаВторая мировая войнакапитуляция Украинывойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:36Не спасти, а вернуть историю: Россия возрождает культуру Херсонской области
15:24"Мясной полк" на органы: RT раскрыл чёрный рынок трансплантологии на Украине
15:07Вестфальский мир или капитуляция Киева? Анпилогов о завершении конфликта на Украине
14:52Защита санкций: жительницу Эстонии осудили за попытку провезти в РФ сковородку
14:23"Мой дом Гамбург, а паспорт – украинский": экс-жена Кличко рассказала о жизни
14:21Песков: следующий раунд переговоров по Украине состоится быстро
14:19Четыре человека погибли при атаке ВСУ в Самарской области
14:19"Свет в конце тоннеля есть": Евстафьев — о формате урегулирования на Украине
14:05Россия требует выхода Финляндии из НАТО и отказа от баз в Прибалтике - Bild
13:35Спикер Рады заговорил об ужасе – по-русски
13:09В Дублине машину кортежа Зеленского забросали яйцами
13:07Посол Киргизии на Украине уволен из-за колхозного скандала
13:03"На Берлин!": в Киеве заговорили о союзе с Россией, КНДР и Ираном против ЕС
13:01Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?
12:45Пропавшую жену Зеленского нашли в неожиданном месте
12:35"Это ложь": Space X отреагировала на истерику Зеленского
12:22"Предатель" с миллионными выплатами: Киев продолжает платить арестованному Дубинскому
12:20В Москве при взрыве машины пострадал бывший советник экс-премьера Украины
11:53Культура в Геническе и Скадовске. Бренд из Луганска для всей России. 13 ноября 2026 года, утренний эфир 113:51
11:42Безуглая спрогнозировала скорую замену главы Минобороны Украины
Лента новостейМолния