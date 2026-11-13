https://ukraina.ru/20261113/vestfalskiy-mir-ili-kapitulyatsiya-anpilogov-o-variantakh-zaversheniya-konflikta-na-ukraine-1084479983.html

Вестфальский мир или капитуляция Киева? Анпилогов о завершении конфликта на Украине

Вестфальский мир или капитуляция Киева? Анпилогов о завершении конфликта на Украине - 13.11.2026 Украина.ру

Вестфальский мир или капитуляция Киева? Анпилогов о завершении конфликта на Украине

Любая война заканчивается совместимостью позиций сторон либо потерей возможности к сопротивлению. Об этом в ходе форсайт-форума "Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?", организованного изданием Украина.ру, заявил военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-11-13T15:07

2026-11-13T15:07

2026-11-13T15:29

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Анпилогов отметил, что участниками украинского конфликта уже фактически являются все страны ОЭСР (Организацию экономического сотрудничества и развития. — Ред.) — не только Евросоюз и США, но и Япония и Южная Корея, то есть весь так называемый "развитый мир", или коллективный Запад.Он предложил рассмотреть украинский конфликт с точки зрения классики военных конфликтов — того, как они заканчиваются. Эксперт пояснил, что первый вариант окончания таких конфликтов — это совместимость позиций сторон. В качестве примера он привёл Тридцатилетнюю войну, когда в результате тридцатилетних боевых действий в некоторых регионах было уничтожено 80% населения. Все участники конфликта, несмотря на то, что среди них были и католики, и протестанты, согласились с тем, что воевать больше нет смысла, поскольку земля уже не могла прокормить ни армию, ни государство. В результате был заключён Вестфальский мир.По его словам, необходимо честно ответить на вопрос, есть ли сейчас совместимость сторон. "Мы должны себе задать вопрос: есть ли сейчас совместимость сторон? Нужно честно ответить, что этого условия в конфликте нет. То есть позиция России не совместима с позицией коллективного Запада", — заявил Анпилогов.Он подчеркнул, что со стороны России уступки ведут к дезинтеграции страны. "А поскольку мы понимаем, что со стороны России уступки ведут фактически не просто к проигрышу, а к дезинтеграции России, что является целью Евросоюза, что провозглашалось много раз, нужно понимать, что Россия не пойдёт на существенные уступки, предпочитая продолжение конфликта", — отметил эксперт.По его словам, это позволяет оценить длину "тоннеля". "Соответственно, здесь мы должны оценить длину этого "тоннеля", понимая, что будь то Северная или Тридцатилетняя война, любая война заканчивается. Вопрос лишь в том, когда? И здесь ответ исторической науки звучит просто: это невозможность одной или обеих сторон вести конфликт военными способами", — сказал политолог.Он также привёл примеры иного исхода. "Но есть и другие варианты, когда одна из сторон теряет возможность к сопротивлению. Это Первая и Вторая мировые войны, когда кайзеровская Германия или гитлеровский третий рейх полностью теряли возможность к сопротивлению", — сказал Анпилогов. По его словам, это, как правило, приводит к капитуляции — договорной, как во время Первой мировой, которая затем фактически превратилась в безоговорочную, или сразу безоговорочной, как во Второй мировой.

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