Спикер Рады заговорил об ужасе – по-русски - 13.11.2026 Украина.ру
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Спикер Рады заговорил об ужасе – по-русски
Спикер Рады заговорил об ужасе – по-русски - 13.11.2026 Украина.ру
Спикер Рады заговорил об ужасе – по-русски
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания в сессионном зале ощутил, как живётся простым украинцам
2026-11-13T13:35
2026-11-13T13:35
новости
киев
руслан стефанчук
николай тищенко
верховная рада
рада
виталий кличко
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Украинские журналисты запечатлели на видео, как спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук ощутил на себе "прелести" жизни рядовых киевлян. Глава украинского парламента находился на своём рабочем месте в сессионном зале."Ужас. Жах (ужас по-украински — Ред.), жахливо (ужасно — Ред.), холодно", — сказал Стефанчук и шмыгнул носом.Судя по всему, спикер был простужен. При этом он был в верхней одежде — лёгкой пуховой куртке. А вот многие его коллеги в зале были в классических костюмах.За несколько часов до этого Стефанчук также попадал в новости, но не по своей воле. Его коллега — парламентарий Николай Тищенко, также известный как "Коля Котлета", попытался поддеть главу Рады.На своей странице в соцсетях увлекающийся спортом Тищенко опубликовал видео физических упражнений с гирей, посвятив их спикеру."Каждое утро я начинают с зарядки. Это упражнение я посвящаю Руслану Стефанчуку, поэтому у него недавно вырос живот. Руслан, делай, как я. Вот такие круговые упраждения. 25 — вправо и 25 раз влево. И твой живот исчезнет", — заявил Тищенко.Глава Верховной Рады на выходку коллеги никак не отреагировал. А после — замёрз в сессионном зале.Подавать тепло в Киеве начали 2 ноября. По оценкам Киевском городской государственной администрации, на подключение всего города должно было уйти десять дней — власти планировали, что к 12 ноября отопление будет в подавляющем большинстве домов. Согласно отчётам мэра Киева Виталия Кличко, 5 ноября к отоплению были подключены 45% жилых домов, 9 ноября — почти 80%.При этом выросло и количество жалоб на отсутствие отопления. 2 ноября было 188 таких жалоб, 5 ноября поступило 1,6 тыс. жалоб, а 9 ноября — 3,6 тыс. Больше всего жалоб, по данным украинских СМИ, поступило 9 и 10 ноября, когда городские власти говорили о том, что 80% жилых домов уже с теплом.Худшая ситуация на Виноградаре — оттуда поступили жалобы из 77% домов. За этим жилмассивом идут Оболонь, Жовтневое на Борщаговке и Лесной массив. Среди районов чаще всего жаловались житель Оболонского (45% домов) и Деснянского (41%).Что касается учреждений, то, как заявлял Кличко, тепло в учреждения социальной сферы начали подавать ещё 16 октября по заявкам руководителей."Сейчас в Киеве к теплу подключили уже 247 медучреждений, 481 детсад и 387 школ. Т.е. суммарно свыше 80% учреждений соцсферы столицы уже получают тепло", — отмечал мэр Киева ещё 9 ноября.А вот что касается органов власти, то, судя по поведению спикера, Верховная Рада пока может присоединиться к тем, кто жалуется на отсутствие отопления. Впрочем, площадь сессионного зала украинского парламента составляет 650 м2, а высота от пола до потолка — около 15 м. С учётом того, что далеко не все депутаты посещают заседания парламента, просто "надышать" тепло не получится.
https://ukraina.ru/20261112/kiev-razvalitsya-na-dve-chasti-dnepr-zalet-kanalizatsiey-vlasti-gotovyat-ukraintsev-k-khudshemu-1084451609.html
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новости, киев, руслан стефанчук, николай тищенко, верховная рада, рада, виталий кличко
Новости, Киев, Руслан Стефанчук, Николай Тищенко, Верховная Рада, Рада, Виталий Кличко

Спикер Рады заговорил об ужасе – по-русски

13:35 13.11.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ruslan StefanchukРуслан Стефанчук
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ruslan Stefanchuk
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Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания в сессионном зале ощутил, как живётся простым украинцам
Украинские журналисты запечатлели на видео, как спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук ощутил на себе "прелести" жизни рядовых киевлян. Глава украинского парламента находился на своём рабочем месте в сессионном зале.
"Ужас. Жах (ужас по-украински — Ред.), жахливо (ужасно — Ред.), холодно", — сказал Стефанчук и шмыгнул носом.
Судя по всему, спикер был простужен. При этом он был в верхней одежде — лёгкой пуховой куртке. А вот многие его коллеги в зале были в классических костюмах.
За несколько часов до этого Стефанчук также попадал в новости, но не по своей воле. Его коллега — парламентарий Николай Тищенко, также известный как "Коля Котлета", попытался поддеть главу Рады.
На своей странице в соцсетях увлекающийся спортом Тищенко опубликовал видео физических упражнений с гирей, посвятив их спикеру.
"Каждое утро я начинают с зарядки. Это упражнение я посвящаю Руслану Стефанчуку, поэтому у него недавно вырос живот. Руслан, делай, как я. Вот такие круговые упраждения. 25 — вправо и 25 раз влево. И твой живот исчезнет", — заявил Тищенко.
- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
Вчера, 16:01
Киев развалится на две части, Днепр зальет канализацией: власти готовят украинцев к худшемуКиев скоро может превратиться в два отдельных города, заявил украинский депутат Владимир Крейденко, заместитель главы комиссии Верховной Рады по транспорту. Причина: разрушение мостов
Глава Верховной Рады на выходку коллеги никак не отреагировал. А после — замёрз в сессионном зале.
Подавать тепло в Киеве начали 2 ноября. По оценкам Киевском городской государственной администрации, на подключение всего города должно было уйти десять дней — власти планировали, что к 12 ноября отопление будет в подавляющем большинстве домов. Согласно отчётам мэра Киева Виталия Кличко, 5 ноября к отоплению были подключены 45% жилых домов, 9 ноября — почти 80%.
При этом выросло и количество жалоб на отсутствие отопления. 2 ноября было 188 таких жалоб, 5 ноября поступило 1,6 тыс. жалоб, а 9 ноября — 3,6 тыс. Больше всего жалоб, по данным украинских СМИ, поступило 9 и 10 ноября, когда городские власти говорили о том, что 80% жилых домов уже с теплом.
Худшая ситуация на Виноградаре — оттуда поступили жалобы из 77% домов. За этим жилмассивом идут Оболонь, Жовтневое на Борщаговке и Лесной массив. Среди районов чаще всего жаловались житель Оболонского (45% домов) и Деснянского (41%).
Что касается учреждений, то, как заявлял Кличко, тепло в учреждения социальной сферы начали подавать ещё 16 октября по заявкам руководителей.
"Сейчас в Киеве к теплу подключили уже 247 медучреждений, 481 детсад и 387 школ. Т.е. суммарно свыше 80% учреждений соцсферы столицы уже получают тепло", — отмечал мэр Киева ещё 9 ноября.
А вот что касается органов власти, то, судя по поведению спикера, Верховная Рада пока может присоединиться к тем, кто жалуется на отсутствие отопления. Впрочем, площадь сессионного зала украинского парламента составляет 650 м2, а высота от пола до потолка — около 15 м. С учётом того, что далеко не все депутаты посещают заседания парламента, просто "надышать" тепло не получится.
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