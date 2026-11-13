https://ukraina.ru/20261113/spiker-rady-zagovoril-ob-uzhase--po-russki-1084462042.html

Спикер Рады заговорил об ужасе – по-русски

Спикер Рады заговорил об ужасе – по-русски - 13.11.2026 Украина.ру

Спикер Рады заговорил об ужасе – по-русски

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания в сессионном зале ощутил, как живётся простым украинцам

2026-11-13T13:35

2026-11-13T13:35

2026-11-13T13:35

новости

киев

руслан стефанчук

николай тищенко

верховная рада

рада

виталий кличко

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Украинские журналисты запечатлели на видео, как спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук ощутил на себе "прелести" жизни рядовых киевлян. Глава украинского парламента находился на своём рабочем месте в сессионном зале."Ужас. Жах (ужас по-украински — Ред.), жахливо (ужасно — Ред.), холодно", — сказал Стефанчук и шмыгнул носом.Судя по всему, спикер был простужен. При этом он был в верхней одежде — лёгкой пуховой куртке. А вот многие его коллеги в зале были в классических костюмах.За несколько часов до этого Стефанчук также попадал в новости, но не по своей воле. Его коллега — парламентарий Николай Тищенко, также известный как "Коля Котлета", попытался поддеть главу Рады.На своей странице в соцсетях увлекающийся спортом Тищенко опубликовал видео физических упражнений с гирей, посвятив их спикеру."Каждое утро я начинают с зарядки. Это упражнение я посвящаю Руслану Стефанчуку, поэтому у него недавно вырос живот. Руслан, делай, как я. Вот такие круговые упраждения. 25 — вправо и 25 раз влево. И твой живот исчезнет", — заявил Тищенко.Глава Верховной Рады на выходку коллеги никак не отреагировал. А после — замёрз в сессионном зале.Подавать тепло в Киеве начали 2 ноября. По оценкам Киевском городской государственной администрации, на подключение всего города должно было уйти десять дней — власти планировали, что к 12 ноября отопление будет в подавляющем большинстве домов. Согласно отчётам мэра Киева Виталия Кличко, 5 ноября к отоплению были подключены 45% жилых домов, 9 ноября — почти 80%.При этом выросло и количество жалоб на отсутствие отопления. 2 ноября было 188 таких жалоб, 5 ноября поступило 1,6 тыс. жалоб, а 9 ноября — 3,6 тыс. Больше всего жалоб, по данным украинских СМИ, поступило 9 и 10 ноября, когда городские власти говорили о том, что 80% жилых домов уже с теплом.Худшая ситуация на Виноградаре — оттуда поступили жалобы из 77% домов. За этим жилмассивом идут Оболонь, Жовтневое на Борщаговке и Лесной массив. Среди районов чаще всего жаловались житель Оболонского (45% домов) и Деснянского (41%).Что касается учреждений, то, как заявлял Кличко, тепло в учреждения социальной сферы начали подавать ещё 16 октября по заявкам руководителей."Сейчас в Киеве к теплу подключили уже 247 медучреждений, 481 детсад и 387 школ. Т.е. суммарно свыше 80% учреждений соцсферы столицы уже получают тепло", — отмечал мэр Киева ещё 9 ноября.А вот что касается органов власти, то, судя по поведению спикера, Верховная Рада пока может присоединиться к тем, кто жалуется на отсутствие отопления. Впрочем, площадь сессионного зала украинского парламента составляет 650 м2, а высота от пола до потолка — около 15 м. С учётом того, что далеко не все депутаты посещают заседания парламента, просто "надышать" тепло не получится.

https://ukraina.ru/20261112/kiev-razvalitsya-na-dve-chasti-dnepr-zalet-kanalizatsiey-vlasti-gotovyat-ukraintsev-k-khudshemu-1084451609.html

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новости, киев, руслан стефанчук, николай тищенко, верховная рада, рада, виталий кличко