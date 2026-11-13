Защита санкций: жительницу Эстонии осудили за попытку провезти в РФ сковородку - 13.11.2026 Украина.ру
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Защита санкций: жительницу Эстонии осудили за попытку провезти в РФ сковородку
Защита санкций: жительницу Эстонии осудили за попытку провезти в РФ сковородку - 13.11.2026 Украина.ру
Защита санкций: жительницу Эстонии осудили за попытку провезти в РФ сковородку
В Эстонии перед судом предстала 62-летняя местная жительница, попытавшаяся перевезти через российскую границу две сковородки, упаковку фильтров для кофеварки и наличные в размере 50 евро, информирует ERR
2026-11-13T14:52
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Рассмотрев материалы дела, Вируский уездный суд усмотрел в действиях гражданки нарушение санкционного режима Евросоюза, действующего в отношении Москвы. В качестве наказания инстанция назначила женщине условный тюремный срок. Вынесенный приговор не будет приведен в исполнение при условии, что на протяжении ближайших двенадцати месяцев осужденная не совершит повторного аналогичного проступка. Обнаруженные при попытке пересечения границы кухонные принадлежности и кофейные расходники суд постановил принудительно изъять у владелицы и подвергнуть уничтожению.Подробнее о других "особо опасных" целях санкционной машины - в материале Зеленский ввел санкции против создателей мультсериала "Маша и медведь" на сайте Украина.ру
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новости, эстония, россия, москва, владимир зеленский, ес, украина.ру
Новости, Эстония, Россия, Москва, Владимир Зеленский, ЕС, Украина.ру

Защита санкций: жительницу Эстонии осудили за попытку провезти в РФ сковородку

14:52 13.11.2026 (обновлено: 14:53 13.11.2026)
 
© Фото : пресс-служба НАБУ / Перейти в фотобанксуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© Фото : пресс-служба НАБУ
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В Эстонии перед судом предстала 62-летняя местная жительница, попытавшаяся перевезти через российскую границу две сковородки, упаковку фильтров для кофеварки и наличные в размере 50 евро, информирует ERR
Рассмотрев материалы дела, Вируский уездный суд усмотрел в действиях гражданки нарушение санкционного режима Евросоюза, действующего в отношении Москвы.
В качестве наказания инстанция назначила женщине условный тюремный срок.
Вынесенный приговор не будет приведен в исполнение при условии, что на протяжении ближайших двенадцати месяцев осужденная не совершит повторного аналогичного проступка.
Обнаруженные при попытке пересечения границы кухонные принадлежности и кофейные расходники суд постановил принудительно изъять у владелицы и подвергнуть уничтожению.
Подробнее о других "особо опасных" целях санкционной машины - в материале Зеленский ввел санкции против создателей мультсериала "Маша и медведь" на сайте Украина.ру
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