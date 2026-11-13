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Защита санкций: жительницу Эстонии осудили за попытку провезти в РФ сковородку

Защита санкций: жительницу Эстонии осудили за попытку провезти в РФ сковородку - 13.11.2026 Украина.ру

Защита санкций: жительницу Эстонии осудили за попытку провезти в РФ сковородку

В Эстонии перед судом предстала 62-летняя местная жительница, попытавшаяся перевезти через российскую границу две сковородки, упаковку фильтров для кофеварки и наличные в размере 50 евро, информирует ERR

2026-11-13T14:52

2026-11-13T14:52

2026-11-13T14:53

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Рассмотрев материалы дела, Вируский уездный суд усмотрел в действиях гражданки нарушение санкционного режима Евросоюза, действующего в отношении Москвы. В качестве наказания инстанция назначила женщине условный тюремный срок. Вынесенный приговор не будет приведен в исполнение при условии, что на протяжении ближайших двенадцати месяцев осужденная не совершит повторного аналогичного проступка. Обнаруженные при попытке пересечения границы кухонные принадлежности и кофейные расходники суд постановил принудительно изъять у владелицы и подвергнуть уничтожению.Подробнее о других "особо опасных" целях санкционной машины - в материале Зеленский ввел санкции против создателей мультсериала "Маша и медведь" на сайте Украина.ру

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