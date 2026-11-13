https://ukraina.ru/20261113/za-pyat-minut-priletelo-vs-anpilogov-pro-rekordnyy-udar-po-ukrainskim-tes-1084453778.html

"За пять минут прилетело всё": Анпилогов про рекордный удар по украинским ТЭС

"За пять минут прилетело всё": Анпилогов про рекордный удар по украинским ТЭС - 13.11.2026 Украина.ру

"За пять минут прилетело всё": Анпилогов про рекордный удар по украинским ТЭС

Комбинированный удар по украинским ТЭС шёл в очень коротком окне: сначала дроны, затем крылатые ракеты и баллистика — и всё уложилось в пять минут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-11-13T06:21

2026-11-13T06:21

2026-11-13T06:21

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На прошлой неделе ВКС РФ нанесли комбинированный удар по четырём украинским ТЭС — Змиевской, Приднепровской, Криворожской и Ладыжинской. Известно, что удар оказался рекордным не по количеству запусков, а по эффективному поражению целей.Разговор об ударах по украинским ТЭС эксперт перевёл в практическую плоскость: он объяснил, как выстроена последовательность комбинированного удара — от дронов до баллистики."Тут был другой порядок. Сначала шли поршневые "газонокосилки", потом – реактивные дроны (они вскрывали украинскую ПВО)", — заявил Анпилогов. При этом дроны обменивались между собой по меш-сети, и передавали информацию в центр принятия решений.После этого шёл удар крылатых ракет, а на подходе крылатых запускались баллистические, которые быстрее приходят к цели. "Таким образом, последний комбинированный удар шел в очень коротком окне. Ложные цели, "Искандеры", крылатые ракеты, две-три единицы гиперзвуковых и сверхзвуковых ракет, которые, как и баллистика, очень плохо перехватывается", — пояснил эксперт.Анпилогов рассказал, что смотрел кадры ударов по Приднепровской ТЭС. "Все сложилось буквально в течение пятиминутного ролика. За пять минут по станции прилетело все. Дроны, крылатые ракеты и баллистика, когда вы ударную волну можете рассмотреть", — подчеркнул он."Если происходит быстрая конденсация влаги, и вы видите эту ударную волну, это значит, что минимум полтонны взрывчатки рвануло. Это был "Искандер", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.Европа активно накапливает вооружение и военную технику. Она реально готовится к прямому столкновению с Россией и от своих планов не отказывается. Подробнее об этом — в материале "Алексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражением" на сайте Украина.ру.

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