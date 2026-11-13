"За пять минут прилетело всё": Анпилогов про рекордный удар по украинским ТЭС - 13.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261113/za-pyat-minut-priletelo-vs-anpilogov-pro-rekordnyy-udar-po-ukrainskim-tes-1084453778.html
"За пять минут прилетело всё": Анпилогов про рекордный удар по украинским ТЭС
"За пять минут прилетело всё": Анпилогов про рекордный удар по украинским ТЭС - 13.11.2026 Украина.ру
"За пять минут прилетело всё": Анпилогов про рекордный удар по украинским ТЭС
Комбинированный удар по украинским ТЭС шёл в очень коротком окне: сначала дроны, затем крылатые ракеты и баллистика — и всё уложилось в пять минут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-11-13T06:21
2026-11-13T06:21
новости
россия
днепропетровск
европа
алексей анпилогов
украина.ру
вкс
сво
дзен сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/10/1080259720_0:260:900:766_1920x0_80_0_0_eb7b74a7f770bcf1d623d91eef680b06.jpg
На прошлой неделе ВКС РФ нанесли комбинированный удар по четырём украинским ТЭС — Змиевской, Приднепровской, Криворожской и Ладыжинской. Известно, что удар оказался рекордным не по количеству запусков, а по эффективному поражению целей.Разговор об ударах по украинским ТЭС эксперт перевёл в практическую плоскость: он объяснил, как выстроена последовательность комбинированного удара — от дронов до баллистики."Тут был другой порядок. Сначала шли поршневые "газонокосилки", потом – реактивные дроны (они вскрывали украинскую ПВО)", — заявил Анпилогов. При этом дроны обменивались между собой по меш-сети, и передавали информацию в центр принятия решений.После этого шёл удар крылатых ракет, а на подходе крылатых запускались баллистические, которые быстрее приходят к цели. "Таким образом, последний комбинированный удар шел в очень коротком окне. Ложные цели, "Искандеры", крылатые ракеты, две-три единицы гиперзвуковых и сверхзвуковых ракет, которые, как и баллистика, очень плохо перехватывается", — пояснил эксперт.Анпилогов рассказал, что смотрел кадры ударов по Приднепровской ТЭС. "Все сложилось буквально в течение пятиминутного ролика. За пять минут по станции прилетело все. Дроны, крылатые ракеты и баллистика, когда вы ударную волну можете рассмотреть", — подчеркнул он."Если происходит быстрая конденсация влаги, и вы видите эту ударную волну, это значит, что минимум полтонны взрывчатки рвануло. Это был "Искандер", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.Европа активно накапливает вооружение и военную технику. Она реально готовится к прямому столкновению с Россией и от своих планов не отказывается. Подробнее об этом — в материале "Алексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражением" на сайте Украина.ру.
россия
днепропетровск
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/10/1080259720_0:175:900:850_1920x0_80_0_0_807b3527416f3cd33e320480661e00a0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, днепропетровск, европа, алексей анпилогов, украина.ру, вкс, сво, дзен сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво россия, новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, главные новости, главное, дроны, ракеты, война, война на украине, "искандер", аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, дзен, украина.ру дзен
Новости, Россия, Днепропетровск, Европа, Алексей Анпилогов, Украина.ру, ВКС, СВО, дзен СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО Россия, новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, Главные новости, главное, дроны, ракеты, война, война на Украине, "Искандер", Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, Дзен, Украина.ру Дзен

"За пять минут прилетело всё": Анпилогов про рекордный удар по украинским ТЭС

06:21 13.11.2026
 
© commons.wikimedia.org / Нацполиция Украины
- РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© commons.wikimedia.org / Нацполиция Украины
Читать в
ДзенTelegram
Комбинированный удар по украинским ТЭС шёл в очень коротком окне: сначала дроны, затем крылатые ракеты и баллистика — и всё уложилось в пять минут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
На прошлой неделе ВКС РФ нанесли комбинированный удар по четырём украинским ТЭС — Змиевской, Приднепровской, Криворожской и Ладыжинской. Известно, что удар оказался рекордным не по количеству запусков, а по эффективному поражению целей.
Разговор об ударах по украинским ТЭС эксперт перевёл в практическую плоскость: он объяснил, как выстроена последовательность комбинированного удара — от дронов до баллистики.
"Тут был другой порядок. Сначала шли поршневые "газонокосилки", потом – реактивные дроны (они вскрывали украинскую ПВО)", — заявил Анпилогов. При этом дроны обменивались между собой по меш-сети, и передавали информацию в центр принятия решений.
После этого шёл удар крылатых ракет, а на подходе крылатых запускались баллистические, которые быстрее приходят к цели.
"Таким образом, последний комбинированный удар шел в очень коротком окне. Ложные цели, "Искандеры", крылатые ракеты, две-три единицы гиперзвуковых и сверхзвуковых ракет, которые, как и баллистика, очень плохо перехватывается", — пояснил эксперт.
Анпилогов рассказал, что смотрел кадры ударов по Приднепровской ТЭС. "Все сложилось буквально в течение пятиминутного ролика. За пять минут по станции прилетело все. Дроны, крылатые ракеты и баллистика, когда вы ударную волну можете рассмотреть", — подчеркнул он.
"Если происходит быстрая конденсация влаги, и вы видите эту ударную волну, это значит, что минимум полтонны взрывчатки рвануло. Это был "Искандер", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.
Европа активно накапливает вооружение и военную технику. Она реально готовится к прямому столкновению с Россией и от своих планов не отказывается. Подробнее об этом — в материале "Алексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражением" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияДнепропетровскЕвропаАлексей АнпилоговУкраина.руВКССВОдзен СВОдзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВО Россияновости СВОновости СВО сейчасСпецоперацияГлавные новостиглавноедроныракетывойнавойна на Украине"Искандер"АналитикаУкраина аналитикааналитика событий на УкраинеДзенУкраина.ру Дзен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:00Юрий Светов: Киев и США придумали абсурдный трюк со Славянском, но Россия не уступит ни пяди своей земли
06:21"За пять минут прилетело всё": Анпилогов про рекордный удар по украинским ТЭС
06:08На третий день ограничений Starshield ВСУ проваливают 100% операций — Axios
06:06"Еще 10 лет бусификации": что Зеленский готовит украинцам
05:39"Дырки замечательные": Анпилогов раскрыл, как "Искандеры" рвут мосты через Днепр
05:10"Для наступательных действий": эксперт о том, зачем НАТО собирает силы в Прибалтике
05:01Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:31"Тепловозный парк проредили": Анпилогов объяснил, что выбивают в первую очередь
04:25Почти в пять раз меньше: Минобороны сообщило о сбитых над Россией БПЛА
03:47Силы ПВО сбили под Москвой больше сотни украинских дронов. Режим тревоги сохраняется
03:12Россия и США условились продолжить трёхсторонние переговоры — Ушаков
02:19США хотят, Россия допускает, Макрон "всегда готов": Европу пустят на переговоры?
20:31"Идут мощные прилеты": эксперт о том, как "выключают" Днепропетровск и Запорожье
19:50"Определитесь!" Европе пора выбирать: диалог или война с Россией
19:32"Голодный паёк": Анпилогов объяснил, как ВС России ломают логистику ВСУ
19:30Александр Камкин: Россия победит, когда Европа побежит к ней за газом, а на Украине начнется атаманщина
18:29"Отрубили Киев от Украины": эксперт про эффект от ударов по энергетике
18:23Бесплатные уроки для детдомовцев, новости украинской экономики. 12 ноября 2026 года, вечерний эфир 53:51
18:17Мечтал о концертах мира России и Украины, а Киев посмертно внёс на "Миротворец": умер посол РФ в США
18:00FT: США ограничили Starshield на Украине, чтобы надавить на Киев на переговорах
Лента новостейМолния