Россия требует выхода Финляндии из НАТО и отказа от баз в Прибалтике - Bild - 13.11.2026 Украина.ру
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Россия требует выхода Финляндии из НАТО и отказа от баз в Прибалтике - Bild
Россия требует выхода Финляндии из НАТО и отказа от баз в Прибалтике - Bild - 13.11.2026 Украина.ру
Россия требует выхода Финляндии из НАТО и отказа от баз в Прибалтике - Bild
Россия в рамках обсуждения новой архитектуры европейской безопасности настаивает на выходе Финляндии из Североатлантического альянса и отказе от развертывания военных баз блока в Прибалтике, пишет немецкий таблоид Bild
2026-11-13T14:05
2026-11-13T14:07
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По данным источников, подобные условия российская сторона якобы озвучила на закрытых неформальных консультациях, формат которых не раскрывается, а также адресовала европейским странам в ходе переговоров в Абу-Даби — несмотря на то, что там диалог велся исключительно с делегациями США и Украины. При этом авторы публикации оговариваются, что позиция Владимира Путина по данному проекту неизвестна, а сам документ представляет собой лишь один из множества сценариев, циркулирующих в неофициальных переговорных кругах.Описанная инициатива предполагает закрепление за Украиной внеблокового статуса без права вступления в НАТО, хотя возможность ее евроинтеграции не исключается. Портовую инфраструктуру Одессы и Николаева предлагается лишить военного статуса, чтобы исключить их использование под военно-морские базы, а в акваториях Черного и Балтийского морей — гарантировать свободу судоходства. Одновременно сохраняется условие о полном выводе украинских подразделений с подконтрольной Киеву территории Донецкой области.Никакого официального подтверждения существования подобного пакета инициатив со стороны российских властей не поступало. В Кремле и внешнеполитическом ведомстве ранее озвучивали лишь базовые принципы, среди которых нейтралитет Украины и юридически обязывающие гарантии нерасширения НАТО на восток. О других событиях - в материале Шаги к миру, провалы ВСУ, взяточничество и репрессии. Хроника событий на утро 13 ноября на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, финляндия, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Финляндия, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины

Россия требует выхода Финляндии из НАТО и отказа от баз в Прибалтике - Bild

14:05 13.11.2026 (обновлено: 14:07 13.11.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Россия в рамках обсуждения новой архитектуры европейской безопасности настаивает на выходе Финляндии из Североатлантического альянса и отказе от развертывания военных баз блока в Прибалтике, пишет немецкий таблоид Bild
По данным источников, подобные условия российская сторона якобы озвучила на закрытых неформальных консультациях, формат которых не раскрывается, а также адресовала европейским странам в ходе переговоров в Абу-Даби — несмотря на то, что там диалог велся исключительно с делегациями США и Украины.
При этом авторы публикации оговариваются, что позиция Владимира Путина по данному проекту неизвестна, а сам документ представляет собой лишь один из множества сценариев, циркулирующих в неофициальных переговорных кругах.
Описанная инициатива предполагает закрепление за Украиной внеблокового статуса без права вступления в НАТО, хотя возможность ее евроинтеграции не исключается. Портовую инфраструктуру Одессы и Николаева предлагается лишить военного статуса, чтобы исключить их использование под военно-морские базы, а в акваториях Черного и Балтийского морей — гарантировать свободу судоходства. Одновременно сохраняется условие о полном выводе украинских подразделений с подконтрольной Киеву территории Донецкой области.
Никакого официального подтверждения существования подобного пакета инициатив со стороны российских властей не поступало. В Кремле и внешнеполитическом ведомстве ранее озвучивали лишь базовые принципы, среди которых нейтралитет Украины и юридически обязывающие гарантии нерасширения НАТО на восток.
О других событиях - в материале Шаги к миру, провалы ВСУ, взяточничество и репрессии. Хроника событий на утро 13 ноября на сайте Украина.ру.
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