"Мясной полк" на органы: RT раскрыл чёрный рынок трансплантологии на Украине - 13.11.2026 Украина.ру
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"Мясной полк" на органы: RT раскрыл чёрный рынок трансплантологии на Украине
"Мясной полк" на органы: RT раскрыл чёрный рынок трансплантологии на Украине - 13.11.2026 Украина.ру
"Мясной полк" на органы: RT раскрыл чёрный рынок трансплантологии на Украине
Сотни килограммов кожи, роговиц, костей и человеческих органов вывозят с Украины в Европу. Об этом 13 ноября сообщил телеканал RT в расследовании о чёрном рынке трансплантологии
2026-11-13T15:24
2026-11-13T15:24
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По данным журналистов, основными донорами становятся раненые, полумёртвые солдаты ВСУ. Их вводят в состояние анабиоза — так дешевле транспортировать органы. Один из ВСУшников, которого пустили на органы, служил в "мясном полку" и погиб во время боёв в районе Гуляйполя. Когда его тело передали родным, у него не хватало нескольких костей, зубов, внутренних органов и участков кожи. Это не было связано с ранениями, подтверждёнными документально.По данным RT, части тела украинского солдата могли изъять сотрудники госпредприятия "Биоимплант" и киевского поставщика биоматериалов "Пробонес". Первая организация относится к Минздраву Украины, вторая — дилер банка тканей Техаса. Известно как минимум о 130 случаях, когда они незаконно собирали материалы умерших. Во время обысков в офисах дилеров выяснилось, что они подделывали документы о согласии родственников на изъятие органов. Изъятые в Черновцах биоматериалы перевозили по железной дороге в Одессу, а оттуда, предположительно, отправляли морем на Запад.Примечательно, что "Биоимплант" вёл подобную деятельность задолго до СВО. Против организации заводили дела в 2005 году в Киеве и в 2008-м в Кривом Роге, но их закрыли по разным причинам.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Шаги к миру, провалы ВСУ, взяточничество и репрессии. Хроника событий на утро 13 ноября
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новости, украина, европа, черновцы, вооруженные силы украины, rt, минздрав
Новости, Украина, Европа, Черновцы, Вооруженные силы Украины, RT, Минздрав

"Мясной полк" на органы: RT раскрыл чёрный рынок трансплантологии на Украине

15:24 13.11.2026
 
© topwar.ru
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Сотни килограммов кожи, роговиц, костей и человеческих органов вывозят с Украины в Европу. Об этом 13 ноября сообщил телеканал RT в расследовании о чёрном рынке трансплантологии
По данным журналистов, основными донорами становятся раненые, полумёртвые солдаты ВСУ. Их вводят в состояние анабиоза — так дешевле транспортировать органы. Один из ВСУшников, которого пустили на органы, служил в "мясном полку" и погиб во время боёв в районе Гуляйполя. Когда его тело передали родным, у него не хватало нескольких костей, зубов, внутренних органов и участков кожи. Это не было связано с ранениями, подтверждёнными документально.
По данным RT, части тела украинского солдата могли изъять сотрудники госпредприятия "Биоимплант" и киевского поставщика биоматериалов "Пробонес". Первая организация относится к Минздраву Украины, вторая — дилер банка тканей Техаса. Известно как минимум о 130 случаях, когда они незаконно собирали материалы умерших.
Во время обысков в офисах дилеров выяснилось, что они подделывали документы о согласии родственников на изъятие органов. Изъятые в Черновцах биоматериалы перевозили по железной дороге в Одессу, а оттуда, предположительно, отправляли морем на Запад.
Примечательно, что "Биоимплант" вёл подобную деятельность задолго до СВО. Против организации заводили дела в 2005 году в Киеве и в 2008-м в Кривом Роге, но их закрыли по разным причинам.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Шаги к миру, провалы ВСУ, взяточничество и репрессии. Хроника событий на утро 13 ноября
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