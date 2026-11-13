https://ukraina.ru/20261113/myasnoy-polk-na-organy-rt-raskryl-chrnyy-rynok-transplantologii-na-ukraine--1084480560.html

"Мясной полк" на органы: RT раскрыл чёрный рынок трансплантологии на Украине

"Мясной полк" на органы: RT раскрыл чёрный рынок трансплантологии на Украине - 13.11.2026 Украина.ру

"Мясной полк" на органы: RT раскрыл чёрный рынок трансплантологии на Украине

Сотни килограммов кожи, роговиц, костей и человеческих органов вывозят с Украины в Европу. Об этом 13 ноября сообщил телеканал RT в расследовании о чёрном рынке трансплантологии

2026-11-13T15:24

2026-11-13T15:24

2026-11-13T15:24

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По данным журналистов, основными донорами становятся раненые, полумёртвые солдаты ВСУ. Их вводят в состояние анабиоза — так дешевле транспортировать органы. Один из ВСУшников, которого пустили на органы, служил в "мясном полку" и погиб во время боёв в районе Гуляйполя. Когда его тело передали родным, у него не хватало нескольких костей, зубов, внутренних органов и участков кожи. Это не было связано с ранениями, подтверждёнными документально.По данным RT, части тела украинского солдата могли изъять сотрудники госпредприятия "Биоимплант" и киевского поставщика биоматериалов "Пробонес". Первая организация относится к Минздраву Украины, вторая — дилер банка тканей Техаса. Известно как минимум о 130 случаях, когда они незаконно собирали материалы умерших. Во время обысков в офисах дилеров выяснилось, что они подделывали документы о согласии родственников на изъятие органов. Изъятые в Черновцах биоматериалы перевозили по железной дороге в Одессу, а оттуда, предположительно, отправляли морем на Запад.Примечательно, что "Биоимплант" вёл подобную деятельность задолго до СВО. Против организации заводили дела в 2005 году в Киеве и в 2008-м в Кривом Роге, но их закрыли по разным причинам.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Шаги к миру, провалы ВСУ, взяточничество и репрессии. Хроника событий на утро 13 ноября

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