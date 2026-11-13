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Не спасти, а вернуть историю: Россия возрождает культуру Херсонской области

Не спасти, а вернуть историю: Россия возрождает культуру Херсонской области - 13.11.2026 Украина.ру

Не спасти, а вернуть историю: Россия возрождает культуру Херсонской области

В Херсонской области завершают ремонт Скадовского музея, не закрывавшегося даже на время работ, кроме того приводят в порядок Дом культуры. А в Геническе дети уже осваивают новые творческие направления, обо всём этом в эфире радио "Новороссия сегодня" рассказал министр культуры Херсонской области Артём Лагойский

2026-11-13T15:36

2026-11-13T15:36

2026-11-13T15:36

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До конца декабря в Скадовске рассчитывают закончить капитальный ремонт местного музея. Причём, несмотря на близость боевых действий и сложности с доставкой материалов, подрядчик пока не собирается просить дополнительное время. Как рассказал Артём Лагойский, всё необходимое на объект уже привезли, а значит, причин откладывать завершение работ сейчас нет.Сам музей, кстати, и до реконструкции был не в плачевном состоянии. Здание не разваливалось, крыша не протекала, да и серьезных повреждений конструкций не было. Поэтому строителям предстояло не столько спасать учреждение, сколько привести его в порядок, не испортив при этом исторический облик.Однако, подчеркнул Лагойский, настоящая головоломка возникла ещё до начала строительных работ. Куда девать музейные экспонаты? Их ведь не пара десятков, которые можно сложить в коробки и увезти на склад. Только основной фонд насчитывает 6374 предмета, ещё почти три тысячи находятся в дополнительном фонде.Пришлось искать выход вместе с подрядчиком. Экспонаты решили оставить в самом музее, перемещая их между безопасными помещениями по мере продвижения ремонта. И что особенно удивительно, учреждение даже не пришлось закрывать. Пока в одних помещениях работают строители, в других продолжают принимать посетителей. Школьники по-прежнему могут прийти на экскурсию, а жители — посмотреть коллекцию.Лагойский признался, что особенно любит этот небольшой музей за его уют. По словам министра, свободного пространства там практически нет: на каждом квадратном метре найдется что-нибудь интересное. Поэтому он призвал жителей обязательно посетить учреждение и своими глазами увидеть экспонаты, которые удалось сохранить на месте даже во время ремонта.Между тем, пока в России восстанавливают новые регионы, Кулеба захотел избавиться от советских областей на Украине. Тем временем в Геническе реконструкция школы искусств уже завершилась. И здесь строителям пришлось потрудиться куда серьезнее: от прежнего здания, как выразился Лагойский, осталась практически одна коробка.Восстановлением занимался Краснодарский край, взявший шефство над регионом. В школе обновили помещения, оборудовали классы, сделали новые пожарные выходы и привели в порядок отделку. При этом исторический облик здания в центре Геническа удалось сохранить.Дети уже вернулись за парты, мольберты и музыкальные инструменты. Причем прежними занятиями дело не ограничилось: с начала учебного года в учреждении заработали новые направления — живопись и театр.А вот с открытием хореографического класса пока не торопятся. Не потому, что дети не хотят танцевать, — скорее наоборот. Просто напротив школы уже работает центр творчества с несколькими танцевальными студиями, да и в местном Доме культуры подобных занятий хватает.Кстати, обсуждение детского увлечения танцами не обошлось без шуток. Ведущий "Новороссии сегодня" напомнил, что школьники охотно снимают танцевальные ролики для соцсетей, набирая огромное количество просмотров."Враг помогает", — пошутил радиоведущий.Впрочем, одним танцевальным увлечением местные дети не ограничиваются. По словам Лагойского, особенно популярны вокал и музыкальные инструменты. И даже повальное увлечение соцсетями не мешает родителям продолжать семейные традиции: если мама и папа когда-то учились музыке, то и ребенка стараются приобщить к искусству.Не менее масштабные перемены ждут и Скадовский центр культуры и досуга. На его капитальный ремонт предусмотрено более 600 миллионов рублей, а завершить работы планируют в 2027 году. Центр расположен примерно в 90 километрах по прямой от берега Днепра, и доставка большого количества материалов в нынешних условиях остаётся непростой задачей.И даже на время реконструкции центр остается одним из "главных мест притяжения скадовчан". По словам министра, люди приходят сюда не только на мероприятия, но и интересуются возможностью устроиться на работу. Говоря о таких масштабах восстановления, Лагойский отметил, впереди у работников культуры еще и новогодние праздники. Лагойский даже назвал работников культуры одними из самых отважных людей. По его словам, независимо от обстановки они всегда стремятся что-нибудь организовать, хотя силовые структуры по понятным причинам разрешают далеко не все мероприятия.Полный эфир утреннего выпуска можно посмотреть в публикации Культура в Геническе и Скадовске. Бренд из Луганска для всей России. 13 ноября 2026 года, утренний эфир.

https://ukraina.ru/20261112/prevratit-ukrainu-v-rus-eksperty-i-politiki-o-putyakh-spaseniya-1084417370.html

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