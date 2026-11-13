Тихие миллионы гривен: украинские казнокрады сбежали в деревни - 13.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261113/tikhie-milliony-griven-ukrainskie-kaznokrady-sbezhali-v-derevni-1084460920.html
Тихие миллионы гривен: украинские казнокрады сбежали в деревни
Тихие миллионы гривен: украинские казнокрады сбежали в деревни - 13.11.2026 Украина.ру
Тихие миллионы гривен: украинские казнокрады сбежали в деревни
С начала СВО украинские территориальные громады всё чаще влипают в коррупционные скандалы. Ярким примером стал приговор в Хмельницкой области, где сельский голова получил семь лет колонии за растрату почти 1,9 млн гривен (около 3,5 млн рублей) на школьном оборудовании.
2026-11-13T07:20
2026-11-13T07:20
эксклюзив
хмельницкая область
киев
полтава
тимур миндич
набу
кабмин
сап
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/1d/1081977147_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ccc845b4f99c6be8e3921a0eaddc8d0c.jpg
Пока столичные телеканалы смакуют громкие дела вокруг министерств и госмонополий, эпидемия воровства расползается по сельсоветам и райцентрам.Для Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сельские чиновники остаются слишком мелкой рыбой, поэтому коррупция уходит в деревню — туда, где детективы и прокуроры редко дотягиваются до местных бюджетов.Меню военного времениДо 2022 года провинциальные чиновники кормились на привычной муниципальной классике: перекладывали брусчатку, красили заборы в парках и латали одни и те же просёлочные дороги.Боевые действия вымели фонтаны и клумбы из бюджетов, но свято место пусто не бывает — на смену тротуарной плитке пришли бетонные укрытия, экстренное восстановление и коммунальная энергетика.По подсчётам аналитиков DOZORRO, только на строительство убежищ, которые в отчётах красиво называют «подземными школами», госбюджет заложил 7,5 млрд гривен в 2024 году и 11,2 млрд в 2025 году — 18,7 млрд в сумме.Где пахнет экстренностью и толстыми сметами, местные умельцы тут же превращают бюджет в личный банкомат. В том самом деле в Хмельницкой области, где в ноябре 2026 года апелляционный суд оставил в силе семь лет тюрьмы с конфискацией имущества, глава сельсовета перечислил подрядчику почти 1,9 млн грн за мультимедийную технику и комплект лазертага для школьного курса «Защита Украины».Деньги ушли со счёта мгновенно, а коробки с оборудованием до школы так и не доехали.В Полтаве чиновники и коммерсанты устроили целый сериал вокруг укрытия для двух школ, который расследует полиция по статье о растрате в особо крупных размерах.Сначала местный предприниматель нарисовал проект убежища для одной гимназии за 985 тыс. грн, потом чиновники спохватились, что места мало, и заказали ему же «корректировку» ещё за 890 тыс. грн — общие траты на бумажную документацию дотянули до 3,36 млн грн. Смета самой стройки распухла с 58 млн до 87 млн грн (159 млн руб), победитель безальтернативного тендера скинул от стартовой цены ровно 15 гривен, а спустя год на школьном стадионе зиял лишь пустой котлован.В июне 2026 года в той же Полтавской области подозрения получили три чиновницы от образования, принявшие модульные школьные укрытия, которые провалили проверку по государственным строительным нормам и нанесли громадам ущерб свыше 19 млн грн (около 35 млн руб).Мелкие суммы в сводках смотрятся скромно лишь на фоне столичных миллиардов, зато для деревенской казны каждый такой щипок ощущается очень и очень болезненно.В Кривом Роге главу громады подозревают в том, что он подписал фиктивные акты и вывел более 500 тыс. грн на несуществующее обследование гидротехнического сооружения. В Бородянке под Киевом стоимость восстановления одного жилого дома выросла к 2025 году до 458 млн грн, причём 40% площадей в проекте внезапно оказались нежилыми.СВО изменила низовую коррупцию УкраиныПолномасштабный конфликт перекроил кошельки муниципалитетов самым причудливым образом. В 2022–2023 годах тыловые громады, где стояли воинские части, внезапно купались в деньгах благодаря налогу на доходы военнослужащих, но осенью 2023 года Киев забрал «военный НДФЛ» в центральный бюджет.К осени 2025 года муниципалитетам пришлось выбивать у правительства сохранение хотя бы 64% обычного подоходного налога в проекте бюджета на 2026 год.Когда живых денег в казне поубавилось, местные элиты вцепились в то, что плохо лежит на балансе: коммунальную землю, здания и карманных подрядчиков.В Одесской области сельский голова попал в сводку прокуратуры за семейную схему захвата 25 гектаров сельскохозяйственных угодий громады. В Киевской области ревизия Северного офиса Госаудитслужбы показала, что бардак с контролем над коммунальной землёй обошёлся одной из громад потерей свыше 14 млн грн.Для вывода бюджетных остатков в ход идут фирмы-пустышки с подставными директорами. Приговор Киевского районного суда Полтавы закрепил историю компании «Браво Буд 2024», записанной на номинальную руководительницу ради прокачки миллионных подрядов.Денежный паёк в громадах урезали, но хищнические инстинкты никуда не делись — просто добычей стали гектары пашни и квадратные метры бывших здравниц.Тендеры без свидетелейФормально на Украине работает электронная система Prozorro, но на практике правила игры за время боевых действий превратились в решето.Базовое закупочное Постановление Кабмина № 1178 к концу октября 2026 года пережило уже 54 пакета поправок. До осени 2026 года оно разрешало заключать прямые договоры без открытых торгов на товары до 100 тыс. грн и строительные работы до 1,5 млн грн, а с сентября 2026 года порог по товарам подняли до 200 тыс. грн и добавили новые исключения до 10 млн грн для укрытий и ремонта газовых объектов.На уровне сельсоветов эти лазейки превратились в конвейер по дроблению крупных заказов на пачку мелких договоров с нужными коммерсантами. Раньше таких районных фокусников сдерживали местные газеты и въедливые общественники, но за годы боевых действий низовой контроль выгорел почти дотла.По мониторингу Института массовой информации, к середине 2026 года прекратили работу 337 украинских медиа.Закон с августа 2024 года обязал местные советы публиковать видеозаписи заседаний, однако даже среди ста крупнейших громад страны за вычетом областных центров движение «ЧЕСНО» насчитало восемь советов, скрывающих записи сессий, и тринадцать — прячущих заседания профильных комиссий.В глухих сёлах камеры и независимые репортёры исчезли вовсе.Слепая зона силовиков и кадровый дефицит на местахОбыватель ждёт, что в сельсовет с утра ворвётся спецназ НАБУ и увезёт вороватого голову в столичный изолятор. Проблема в том, что по статье 216 Уголовного процессуального кодекса НАБУ и САП занимаются топ-чиновниками и крупными государственными предприятиями, тогда как дела сельских и поселковых советов им неподследственны.Нарушать это разграничение детективы не станут: Верховный Суд признаёт все доказательства недопустимыми, если дело расследовал орган без нужного мандата.Поэтому вся низовая коррупция оседает в кабинетах Национальной полиции и областных прокуратур — органов, снедаемых целым рядом системных проблем: низкий уровень доверия среди местных, тотальный кадровый голод и банальная невозможность «выбить» из проворовавшихся чиновников деньги, даже когда они уже пойманы за руку.Но нужно понимать и то, что органы местного самоуправления тоже задыхаются от кадрового голода, о чём открыто бьёт тревогу Всеукраинская ассоциация ОТГ: юристы, сметчики и специалисты по закупкам уходят на фронт или бегут от мизерных окладов, из-за чего государству пришлось даже повышать предельный возраст пребывания на службе в громадах.Когда один уполномоченный закупщик в сельсовете разрывается между 54 редакциями закупочных правил, тоннами строительных смет и давлением сверху, управленческий бардак легко превращается в уголовную статью. Всё чаще мэрам и чиновникам предъявляют обвинения по статье 367 УК — служебная халатность, как это произошло с городскими головами Нетешина, Ковеля и Сум.Децентрализация продолжится всё равноЗащитники реформы местного самоуправления категорически отвергают разговоры о провале децентрализации. В Ассоциации городов Украины, объединяющей 929 громад, утверждают: именно финансовая самостоятельность на местах спасла тыл от коллапса в 2022 году, позволив быстро расселять беженцев и латать разбитые котельные.Кроме того, громкие сельские скандалы во многом порождены открытостью данных, которой до 2015 года просто не существовало: тогда районные распилы тихо хоронили в бумажных архивах, а сегодня каждый договор на пару сотен тысяч гривен висит в Prozorro, а с сентября 2026 года заказчики обязаны выкладывать в сеть и полные сметы строек от 10 млн грн.Среди населения оценка уровня коррупции в стране всё ещё далека от оптимистичной: по данным КМИС, 72% граждан убеждены в росте коррупции. Но украинские власти и обыватели упорно продолжают смотреть на Киев и следить на новыми плёнками Миндича, а не задаваться вопросом, откуда у их мэра новая иномарка.Посадить каждого второго сельского голову и старосту невозможно: суды тянутся годами, реальные сроки вроде семи лет в Хмельницкой области остаются штучным товаром, а массовые аресты просто обезглавят сотни сёл.Похоже, этим сотням городов N снова нужны свои ревизоры.
https://ukraina.ru/20261112/s-osobym-tsinizmom-evropa-pridumala-kak-vykachat-poslednie-mozgi-s-ukrainy-1084431633.html
https://ukraina.ru/20261111/s-belorussiey-ne-poluchilos-teper--novaya-zhertva-myagkaya-sila-polshi-zakhvatyvaet-ukrainu-1084398023.html
https://ukraina.ru/20261027/korruptsiya-po-ukrainski-kak-i-pochemu-ukrainskaya-vlast-zaschischaet-tekh-kto-dolzhen-sidet-v-tyurme-1084089236.html
https://ukraina.ru/20260918/korruptsiya-na-ukraine-anamnez-1083269994.html
хмельницкая область
киев
полтава
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Никита Волкович
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg
Никита Волкович
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/1d/1081977147_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_07a0fbd8a06fa2f24c085edc7513bec1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хмельницкая область, киев, полтава, тимур миндич, набу, кабмин, сап
Эксклюзив, Хмельницкая область, Киев, Полтава, Тимур Миндич, НАБУ, Кабмин, САП

Тихие миллионы гривен: украинские казнокрады сбежали в деревни

07:20 13.11.2026
 
© telegram ukr_2025_ruПлотно сегодня пошли коррупционные скандалы в Одесской области
Плотно сегодня пошли коррупционные скандалы в Одесской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
Никита Волкович
Все материалы
С начала СВО украинские территориальные громады всё чаще влипают в коррупционные скандалы. Ярким примером стал приговор в Хмельницкой области, где сельский голова получил семь лет колонии за растрату почти 1,9 млн гривен (около 3,5 млн рублей) на школьном оборудовании.
Пока столичные телеканалы смакуют громкие дела вокруг министерств и госмонополий, эпидемия воровства расползается по сельсоветам и райцентрам.
Для Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сельские чиновники остаются слишком мелкой рыбой, поэтому коррупция уходит в деревню — туда, где детективы и прокуроры редко дотягиваются до местных бюджетов.
Меню военного времени
До 2022 года провинциальные чиновники кормились на привычной муниципальной классике: перекладывали брусчатку, красили заборы в парках и латали одни и те же просёлочные дороги.
Боевые действия вымели фонтаны и клумбы из бюджетов, но свято место пусто не бывает — на смену тротуарной плитке пришли бетонные укрытия, экстренное восстановление и коммунальная энергетика.
По подсчётам аналитиков DOZORRO, только на строительство убежищ, которые в отчётах красиво называют «подземными школами», госбюджет заложил 7,5 млрд гривен в 2024 году и 11,2 млрд в 2025 году — 18,7 млрд в сумме.
Где пахнет экстренностью и толстыми сметами, местные умельцы тут же превращают бюджет в личный банкомат. В том самом деле в Хмельницкой области, где в ноябре 2026 года апелляционный суд оставил в силе семь лет тюрьмы с конфискацией имущества, глава сельсовета перечислил подрядчику почти 1,9 млн грн за мультимедийную технику и комплект лазертага для школьного курса «Защита Украины».
- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
Вчера, 08:31
С особым цинизмом: Европа придумала, как выкачать последние мозги с УкраиныВ украинском академическом пространстве стартовала общенациональная кампания по отбору университетских стартапов: платформа TechUkraine вместе с Министерством образования и науки объявила прием заявок в инкубатор Incub8.
Деньги ушли со счёта мгновенно, а коробки с оборудованием до школы так и не доехали.
В Полтаве чиновники и коммерсанты устроили целый сериал вокруг укрытия для двух школ, который расследует полиция по статье о растрате в особо крупных размерах.
Сначала местный предприниматель нарисовал проект убежища для одной гимназии за 985 тыс. грн, потом чиновники спохватились, что места мало, и заказали ему же «корректировку» ещё за 890 тыс. грн — общие траты на бумажную документацию дотянули до 3,36 млн грн. Смета самой стройки распухла с 58 млн до 87 млн грн (159 млн руб), победитель безальтернативного тендера скинул от стартовой цены ровно 15 гривен, а спустя год на школьном стадионе зиял лишь пустой котлован.
В июне 2026 года в той же Полтавской области подозрения получили три чиновницы от образования, принявшие модульные школьные укрытия, которые провалили проверку по государственным строительным нормам и нанесли громадам ущерб свыше 19 млн грн (около 35 млн руб).
Мелкие суммы в сводках смотрятся скромно лишь на фоне столичных миллиардов, зато для деревенской казны каждый такой щипок ощущается очень и очень болезненно.
В Кривом Роге главу громады подозревают в том, что он подписал фиктивные акты и вывел более 500 тыс. грн на несуществующее обследование гидротехнического сооружения. В Бородянке под Киевом стоимость восстановления одного жилого дома выросла к 2025 году до 458 млн грн, причём 40% площадей в проекте внезапно оказались нежилыми.
СВО изменила низовую коррупцию Украины
Полномасштабный конфликт перекроил кошельки муниципалитетов самым причудливым образом. В 2022–2023 годах тыловые громады, где стояли воинские части, внезапно купались в деньгах благодаря налогу на доходы военнослужащих, но осенью 2023 года Киев забрал «военный НДФЛ» в центральный бюджет.
К осени 2025 года муниципалитетам пришлось выбивать у правительства сохранение хотя бы 64% обычного подоходного налога в проекте бюджета на 2026 год.
Флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
11 ноября, 06:03
С Белоруссией не получилось, теперь – новая жертва: мягкая сила Польши захватывает УкраинуС начала СВО количество украинских школьников, изучающих польский язык, выросло на 16% – до 107 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство образования Украины.
Когда живых денег в казне поубавилось, местные элиты вцепились в то, что плохо лежит на балансе: коммунальную землю, здания и карманных подрядчиков.
В Одесской области сельский голова попал в сводку прокуратуры за семейную схему захвата 25 гектаров сельскохозяйственных угодий громады. В Киевской области ревизия Северного офиса Госаудитслужбы показала, что бардак с контролем над коммунальной землёй обошёлся одной из громад потерей свыше 14 млн грн.
Для вывода бюджетных остатков в ход идут фирмы-пустышки с подставными директорами. Приговор Киевского районного суда Полтавы закрепил историю компании «Браво Буд 2024», записанной на номинальную руководительницу ради прокачки миллионных подрядов.
Денежный паёк в громадах урезали, но хищнические инстинкты никуда не делись — просто добычей стали гектары пашни и квадратные метры бывших здравниц.
Тендеры без свидетелей
Формально на Украине работает электронная система Prozorro, но на практике правила игры за время боевых действий превратились в решето.
Базовое закупочное Постановление Кабмина № 1178 к концу октября 2026 года пережило уже 54 пакета поправок. До осени 2026 года оно разрешало заключать прямые договоры без открытых торгов на товары до 100 тыс. грн и строительные работы до 1,5 млн грн, а с сентября 2026 года порог по товарам подняли до 200 тыс. грн и добавили новые исключения до 10 млн грн для укрытий и ремонта газовых объектов.
На уровне сельсоветов эти лазейки превратились в конвейер по дроблению крупных заказов на пачку мелких договоров с нужными коммерсантами. Раньше таких районных фокусников сдерживали местные газеты и въедливые общественники, но за годы боевых действий низовой контроль выгорел почти дотла.
Арахамия - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
27 октября, 08:02
Коррупция по-украински. Как и почему украинская власть защищает тех, кто должен сидеть в тюрьме"Вор должен сидеть в тюрьме". Эта истина, которую на постсоветском пространстве повторяли миллионы раз, пришла к нам из фильма Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя". И произнес ее Глеб Жеглов, которого в фильме играет Владимир Высоцкий
По мониторингу Института массовой информации, к середине 2026 года прекратили работу 337 украинских медиа.
Закон с августа 2024 года обязал местные советы публиковать видеозаписи заседаний, однако даже среди ста крупнейших громад страны за вычетом областных центров движение «ЧЕСНО» насчитало восемь советов, скрывающих записи сессий, и тринадцать — прячущих заседания профильных комиссий.
В глухих сёлах камеры и независимые репортёры исчезли вовсе.
Слепая зона силовиков и кадровый дефицит на местах
Обыватель ждёт, что в сельсовет с утра ворвётся спецназ НАБУ и увезёт вороватого голову в столичный изолятор. Проблема в том, что по статье 216 Уголовного процессуального кодекса НАБУ и САП занимаются топ-чиновниками и крупными государственными предприятиями, тогда как дела сельских и поселковых советов им неподследственны.
Нарушать это разграничение детективы не станут: Верховный Суд признаёт все доказательства недопустимыми, если дело расследовал орган без нужного мандата.
Поэтому вся низовая коррупция оседает в кабинетах Национальной полиции и областных прокуратур — органов, снедаемых целым рядом системных проблем: низкий уровень доверия среди местных, тотальный кадровый голод и банальная невозможность «выбить» из проворовавшихся чиновников деньги, даже когда они уже пойманы за руку.
Но нужно понимать и то, что органы местного самоуправления тоже задыхаются от кадрового голода, о чём открыто бьёт тревогу Всеукраинская ассоциация ОТГ: юристы, сметчики и специалисты по закупкам уходят на фронт или бегут от мизерных окладов, из-за чего государству пришлось даже повышать предельный возраст пребывания на службе в громадах.
- РИА Новости, 1920, 18.09.2026
18 сентября, 06:45
"Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на УкраинеКоррупционные скандалы на Украине стали обыденностью. Последний был связан с бывшим генеральным прокурором Русланом Кравченко. Уже экс-генпрокурор 14 сентября, через девять дней после предъявления ему обвинений в коррупции, спокойно покинул страну и теперь находится вне украинской юрисдикции.
Когда один уполномоченный закупщик в сельсовете разрывается между 54 редакциями закупочных правил, тоннами строительных смет и давлением сверху, управленческий бардак легко превращается в уголовную статью. Всё чаще мэрам и чиновникам предъявляют обвинения по статье 367 УК — служебная халатность, как это произошло с городскими головами Нетешина, Ковеля и Сум.
Децентрализация продолжится всё равно
Защитники реформы местного самоуправления категорически отвергают разговоры о провале децентрализации. В Ассоциации городов Украины, объединяющей 929 громад, утверждают: именно финансовая самостоятельность на местах спасла тыл от коллапса в 2022 году, позволив быстро расселять беженцев и латать разбитые котельные.
Кроме того, громкие сельские скандалы во многом порождены открытостью данных, которой до 2015 года просто не существовало: тогда районные распилы тихо хоронили в бумажных архивах, а сегодня каждый договор на пару сотен тысяч гривен висит в Prozorro, а с сентября 2026 года заказчики обязаны выкладывать в сеть и полные сметы строек от 10 млн грн.
Среди населения оценка уровня коррупции в стране всё ещё далека от оптимистичной: по данным КМИС, 72% граждан убеждены в росте коррупции. Но украинские власти и обыватели упорно продолжают смотреть на Киев и следить на новыми плёнками Миндича, а не задаваться вопросом, откуда у их мэра новая иномарка.
Посадить каждого второго сельского голову и старосту невозможно: суды тянутся годами, реальные сроки вроде семи лет в Хмельницкой области остаются штучным товаром, а массовые аресты просто обезглавят сотни сёл.
Похоже, этим сотням городов N снова нужны свои ревизоры.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХмельницкая областьКиевПолтаваТимур МиндичНАБУКабминСАП
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:28"Мы достигли предела унижения": в ЕС оценили визит послов Трампа к Путину
08:00Александр Невский – князь Киевский. Днепровская столица между Северной Русью и Галицией
07:28Ни воды, ни света: командование ВСУ отказало администрации Конотопа в помощи
07:20Тихие миллионы гривен: украинские казнокрады сбежали в деревни
07:00Юрий Светов: Киев и США придумали абсурдный трюк со Славянском, но Россия не уступит ни пяди своей земли
06:21"За пять минут прилетело всё": Анпилогов про рекордный удар по украинским ТЭС
06:08На третий день ограничений Starshield ВСУ проваливают 100% операций — Axios
06:06"Еще 10 лет бусификации": что Зеленский готовит украинцам
05:39"Дырки замечательные": Анпилогов раскрыл, как "Искандеры" рвут мосты через Днепр
05:10"Для наступательных действий": эксперт о том, зачем НАТО собирает силы в Прибалтике
05:01Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:31"Тепловозный парк проредили": Анпилогов объяснил, что выбивают в первую очередь
04:25Почти в пять раз меньше: Минобороны сообщило о сбитых над Россией БПЛА
03:47Силы ПВО сбили под Москвой больше сотни украинских дронов. Режим тревоги сохраняется
03:12Россия и США условились продолжить трёхсторонние переговоры — Ушаков
02:19США хотят, Россия допускает, Макрон "всегда готов": Европу пустят на переговоры?
20:31"Идут мощные прилеты": эксперт о том, как "выключают" Днепропетровск и Запорожье
19:50"Определитесь!" Европе пора выбирать: диалог или война с Россией
19:32"Голодный паёк": Анпилогов объяснил, как ВС России ломают логистику ВСУ
19:30Александр Камкин: Россия победит, когда Европа побежит к ней за газом, а на Украине начнется атаманщина
Лента новостейМолния