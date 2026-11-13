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Песков: следующий раунд переговоров по Украине состоится быстро

Песков: следующий раунд переговоров по Украине состоится быстро - 13.11.2026 Украина.ру

Песков: следующий раунд переговоров по Украине состоится быстро

Следующий раунд переговоров по Украине должен состояться достаточно быстро. Об этом 13 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов

2026-11-13T14:21

2026-11-13T14:21

2026-11-13T14:21

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По его словам, в Кремле надеются на скорое продолжение диалога. Состав российской делегации останется прежним, однако при необходимости его могут расширить. Песков также отметил, что в Абу-Даби были созданы комфортные условия для переговоров, за что Москва признательна принимающей стороне.Отдельно Песков прокомментировал отношения с Европой. По его словам, Россия никогда не отказывалась от контактов с европейцами — это они сами прервали диалог. Москва по-прежнему открыта к общению и готова обсуждать расширение переговорного формата, если европейские страны проявят реальное желание возобновить контакты.Вместе с тем в Кремле не располагают информацией о возможном представительстве Европы на переговорах со стороны Эммануэля Макрона. Вопрос об участии НАТО в переговорах по Украине, по словам Пескова, также не обсуждался.Песков также раскрыл детали гуманитарной инициативы президента России Владимира Путина. Она предусматривает эвакуацию 400–500 жителей Константиновки в Россию или на Украину по их выбору. Для этого необходимо разминировать пути выхода и обеспечить безопасность. Москва призывает США содействовать операции, которую планируется провести при участии омбудсменов и СМИ — по аналогии с миссией в Алёшках, где благодаря координации Мелании Трамп удалось успешно эвакуировать мирных жителей и доставить помощь.Переговоры в Абу-Даби завершились не просто договорённостями об обмене пленными. Как ранее отмечал замглавы МИД Рябков, стороны впервые предметно обсудили архитектуру безопасности в Европе — переход от эскалации к сосуществованию. Подробнее – в материале Итоги переговоров в Абу-Даби и сигналы Евросоюза Зеленскому

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новости, украина, россия, москва, дмитрий песков, нато, мид, ес, эммануэль макрон, владимир путин