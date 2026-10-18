https://ukraina.ru/20261018/peskov-rossiya-prodolzhaet-nanosit-planomernye-i-massirovannye-otvetnye-udary-po-ukraine-1083897518.html
Песков: Россия продолжает наносить планомерные и массированные ответные удары по Украине
Песков: Россия продолжает наносить планомерные и массированные ответные удары по Украине - 18.10.2026 Украина.ру
Песков: Россия продолжает наносить планомерные и массированные ответные удары по Украине
Россия продолжает наносить ответные удары по Украине. Об этом 18 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2026-10-18T14:23
2026-10-18T14:23
2026-10-18T14:23
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"Он [ответ РФ на удары со стороны Украины] идёт постоянно, постоянно идут удары, они планомерные, они массированные", — высказался Песков.По словам политика, атаки на военно-промышленный комплекс Украины призваны понизить ударный потенциал Киева. Удары РФ массированные и планомерные, они дают результаты. Киев попытками атаковать регионы России беспилотниками не поменяет ход событий — это последние проявления агонии.Ранее Песков заявил, что моратория на удары по НПЗ не было, мирные усилия США разбиваются о ЗеленскогоБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, киев, дмитрий песков, нпз, украина.ру, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, НПЗ, Украина.ру, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Песков: Россия продолжает наносить планомерные и массированные ответные удары по Украине
Россия продолжает наносить ответные удары по Украине. Об этом 18 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков