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Песков: моратория на удары по НПЗ не было, мирные усилия США разбиваются о Зеленского
Песков: моратория на удары по НПЗ не было, мирные усилия США разбиваются о Зеленского - 15.10.2026 Украина.ру
Песков: моратория на удары по НПЗ не было, мирные усилия США разбиваются о Зеленского
Ничего нового в заявлениях Владимира Зеленского о возобновлении ударов ВСУ по российским НПЗ нет — никакого моратория со стороны Киева на удары по энергообъектам РФ фактически не было. Об этом 15 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2026-10-15T13:25
2026-10-15T13:25
2026-10-15T13:25
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Он отметил, что мирные усилия США разбиваются о нежелание лично Зеленского идти на мир."Киевский режим продолжает наносить удары по этим объектам, вступая в противоречие с мирными усилиями США. Американские переговорщики прилагают усилия, но пока эти энергичные попытки разбиваются о нежелание киевского режима и лично Зеленского идти на мир", — заявил Песков.Кроме того, Песков назвал деструктивной позицию Европы по дизельной сделке. По его словам, поступление российского дизеля на мировые рынки поможет их стабилизации, хотя и не сможет стабилизировать их полностью. Невозможность РФ выводить на мировой рынок большие объёмы своей нефти негативно влияет на состояние глобального энергорынка.Песков также сообщил, что никакой информации по скорому визиту в РФ Уиткоффа и Кушнера пока нет, и отметил, что РФ не известно об описанных в прессе попытках США частично разблокировать российские активы в Европе, взяв их под своё управление.Ранее глава киевского режима в интервью FT заявил, что Украина продолжит бить по российским НПЗ. По его словам, Киев якобы снова может прекратить удары только в обмен на дополнительные американские ракеты-перехватчики Patriot.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, стив уиткофф, украина.ру, вооруженные силы украины, нпз
Новости, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, НПЗ
Песков: моратория на удары по НПЗ не было, мирные усилия США разбиваются о Зеленского
Ничего нового в заявлениях Владимира Зеленского о возобновлении ударов ВСУ по российским НПЗ нет — никакого моратория со стороны Киева на удары по энергообъектам РФ фактически не было. Об этом 15 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Он отметил, что мирные усилия США разбиваются о нежелание лично Зеленского идти на мир.
"Киевский режим продолжает наносить удары по этим объектам, вступая в противоречие с мирными усилиями США. Американские переговорщики прилагают усилия, но пока эти энергичные попытки разбиваются о нежелание киевского режима и лично Зеленского идти на мир", — заявил Песков.
Кроме того, Песков назвал деструктивной позицию Европы по дизельной сделке. По его словам, поступление российского дизеля на мировые рынки поможет их стабилизации, хотя и не сможет стабилизировать их полностью. Невозможность РФ выводить на мировой рынок большие объёмы своей нефти негативно влияет на состояние глобального энергорынка.
Песков также сообщил, что никакой информации по скорому визиту в РФ Уиткоффа и Кушнера пока нет, и отметил, что РФ не известно об описанных в прессе попытках США частично разблокировать российские активы в Европе, взяв их под своё управление.
Ранее глава киевского режима в интервью FT заявил, что Украина продолжит бить по российским НПЗ. По его словам, Киев якобы снова может прекратить удары только в обмен на дополнительные американские ракеты-перехватчики Patriot.
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