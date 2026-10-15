https://ukraina.ru/20261015/peskov-moratoriya-na-udary-po-npz-ne-bylo-mirnye-usiliya-ssha-razbivayutsya-o-zelenskogo-1083829414.html

Песков: моратория на удары по НПЗ не было, мирные усилия США разбиваются о Зеленского

Песков: моратория на удары по НПЗ не было, мирные усилия США разбиваются о Зеленского - 15.10.2026 Украина.ру

Песков: моратория на удары по НПЗ не было, мирные усилия США разбиваются о Зеленского

Ничего нового в заявлениях Владимира Зеленского о возобновлении ударов ВСУ по российским НПЗ нет — никакого моратория со стороны Киева на удары по энергообъектам РФ фактически не было. Об этом 15 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2026-10-15T13:25

2026-10-15T13:25

2026-10-15T13:25

новости

россия

сша

украина

владимир зеленский

дмитрий песков

стив уиткофф

украина.ру

вооруженные силы украины

нпз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/1b/1081901982_0:33:1180:697_1920x0_80_0_0_dfb263433b3525f49570cbe585edd44c.jpg

Он отметил, что мирные усилия США разбиваются о нежелание лично Зеленского идти на мир."Киевский режим продолжает наносить удары по этим объектам, вступая в противоречие с мирными усилиями США. Американские переговорщики прилагают усилия, но пока эти энергичные попытки разбиваются о нежелание киевского режима и лично Зеленского идти на мир", — заявил Песков.Кроме того, Песков назвал деструктивной позицию Европы по дизельной сделке. По его словам, поступление российского дизеля на мировые рынки поможет их стабилизации, хотя и не сможет стабилизировать их полностью. Невозможность РФ выводить на мировой рынок большие объёмы своей нефти негативно влияет на состояние глобального энергорынка.Песков также сообщил, что никакой информации по скорому визиту в РФ Уиткоффа и Кушнера пока нет, и отметил, что РФ не известно об описанных в прессе попытках США частично разблокировать российские активы в Европе, взяв их под своё управление.Ранее глава киевского режима в интервью FT заявил, что Украина продолжит бить по российским НПЗ. По его словам, Киев якобы снова может прекратить удары только в обмен на дополнительные американские ракеты-перехватчики Patriot.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, стив уиткофф, украина.ру, вооруженные силы украины, нпз