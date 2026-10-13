https://ukraina.ru/20261013/tri-udavki-na-shee-kieva-the-telegraph-perechislil-chem-ukraina-privyazana-k-ssha-1083770120.html

Три удавки на шее Киева: The Telegraph перечислил, чем Украина привязана к США

Три удавки на шее Киева: The Telegraph перечислил, чем Украина привязана к США - 13.10.2026 Украина.ру

Три удавки на шее Киева: The Telegraph перечислил, чем Украина привязана к США

Американское издание The Telegraph 13 октября опубликовало материал, в котором признаёт, что Украина по-прежнему остаётся в опасной зависимости от Соединённых Штатов, несмотря на все попытки Владимира Зеленского снизить роль Вашингтона

2026-10-13T08:27

2026-10-13T08:27

2026-10-13T08:27

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Как отмечает газета, у главы Белого дома Дональда Трампа становится всё меньше рычагов давления на киевский режим, однако полностью разорвать зависимость Украина не может.По данным The Telegraph, Трамп в течение одного дня потребовал политической отставки Зеленского и одновременно объявил о чрезвычайном соглашении с президентом РФ Владимиром Путиным об импорте российского дизельного топлива — шаг, приуроченный к выборам в Конгресс США. Издание связывает это с возвращением к политике первых месяцев президентства Трампа в 2025 году, когда он, по мнению авторов, стремился к сближению с Москвой и принуждению Киева к мирному урегулированию на российских условиях.При этом The Telegraph признаёт: сегодня Украина больше не получает прямого финансирования от США, а американское оружие поставляется на коммерческих условиях и оплачивается европейскими союзниками.Тем не менее, как подчёркивает газета, остаются три критически важные сферы зависимости Киева от Вашингтона.Первая — разведка. По данным издания, только ЦРУ и разведывательное сообщество США продолжают поддерживать Украину, предоставляя точные спутниковые данные для ударов на большие расстояния по целям на территории России. Без этой поддержки украинские военные операции, по мнению авторов, становятся практически невозможными.Вторая — перехватчики для баллистических ракет. The Telegraph отмечает, что только американские системы "Пэтриот" способны сбивать самые мощные российские ракеты, которые, как утверждается, ежедневно наносят удары по украинским городам. Европа не обладает аналогичными возможностями в достаточном количестве.Третья — продажа американского оружия. По механизму НАТО под названием PURL поставки оплачивают европейские союзники. Однако, как сообщает издание, американские чиновники уже предупредили коллег в Европе: Трамп прекратит поставки по этой программе, если Зеленский не остановит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.The Telegraph прогнозирует, что европейским правительствам придётся решать, перенаправлять ли поставки из собственных вооружённых сил в пользу Украины. При этом издание сомневается, что Европа сможет полностью компенсировать потерю американских разведданных и перехватчиков в краткосрочной перспективе.Ранее Трамп обвинил Зеленского в попытке создать проблемы для мира и заявил, что Украине нужен другой глава государства. По его мнению, у Зеленского было "много-много" возможностей завершить конфликт с Россией, но он "решил этого не делать". В ответ Зеленский заявил, что Трамп оказывает давление на Украину, поскольку не нашёл способа остановить Владимира Путина, и обвинил Вашингтон в росте цен на дизельное топливо — хотя, по словам самого Зеленского, "все в мире" понимают, что цены выросли из-за войны на Ближнем Востоке и блокирования Ормузского пролива.Между тем Киев всё-таки остался без разведданных? Ракеты заметили только над городом. В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что данных о запуске не было, и теперь "устанавливают причину".

https://ukraina.ru/20261013/oni-dostigli-soglasheniya-tramp-uveren-chto-kiev-i-moskva-dogovorilis-1083769557.html

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новости, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, цру