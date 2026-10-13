Киев всё-таки остался без разведданных? Ракеты заметили только над городом
© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные признали, что информацию о запуске российских ракет они не получили. Взрывы в Киеве прогремели еще до объявления воздушной тревоги. Об этом 13 октября пишет издание "Страна.ua"
В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что данных о запуске не было, и теперь "устанавливают причину".
Что интересно, это происходит на фоне недавнего предупреждения США, которые были намерены лишить Киев разведданных, если тот продолжит атаковать российские НПЗ. А заодно — и поставок вооружений.
То есть Украина рискует остаться не только без информации о пусках, но и без оружия для отражения ударов. И тогда "устанавливать причину" будет уже некому.
Вчера, 16:06"Трамп не оставит нас без оружия": в Раде пытаются себя успокоить В Верховной Раде продолжают храбриться, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа лишить Киев американских разведданных. Как 12 октября пишет украинский депутат Николай Княжицкий, ситуация "серьёзная", но до реального отказа от обмена информацией дело якобы не дойдёт — ведь от этого пострадают и сами американские военные
Накакуне стало известно, что Вашингтон пригрозил прекратить передачу Украине разведданных и поставки вооружений, если Киев продолжит атаковать российские НПЗ.
Предупреждение было передано украинским и европейским чиновникам ещё в выходные. Под угрозой оказалась и программа PURL, по которой европейцы закупают американское оружие для ВСУ. Подробности в публикации Быть ли "энергетическому перемирию"? Стало известно, зачем оно нужно США.
Подписывайся на