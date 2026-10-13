https://ukraina.ru/20261013/kiev-vs-taki-ostalsya-bez-razveddannykh-rakety-zametili-tolko-nad-gorodom-1083769432.html

Киев всё-таки остался без разведданных? Ракеты заметили только над городом

Киев всё-таки остался без разведданных? Ракеты заметили только над городом - 13.10.2026 Украина.ру

Киев всё-таки остался без разведданных? Ракеты заметили только над городом

Украинские военные признали, что информацию о запуске российских ракет они не получили. Взрывы в Киеве прогремели еще до объявления воздушной тревоги. Об этом 13 октября пишет издание "Страна.ua"

2026-10-13T07:19

2026-10-13T07:19

2026-10-13T07:19

киев

сша

украина

вооруженные силы украины

нпз

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/07/1083656838_0:223:2849:1826_1920x0_80_0_0_7cb2dad76289479c15ef6c9f141c720e.jpg

В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что данных о запуске не было, и теперь "устанавливают причину". Что интересно, это происходит на фоне недавнего предупреждения США, которые были намерены лишить Киев разведданных, если тот продолжит атаковать российские НПЗ. А заодно — и поставок вооружений. То есть Украина рискует остаться не только без информации о пусках, но и без оружия для отражения ударов. И тогда "устанавливать причину" будет уже некому.Накакуне стало известно, что Вашингтон пригрозил прекратить передачу Украине разведданных и поставки вооружений, если Киев продолжит атаковать российские НПЗ.Предупреждение было передано украинским и европейским чиновникам ещё в выходные. Под угрозой оказалась и программа PURL, по которой европейцы закупают американское оружие для ВСУ. Подробности в публикации Быть ли "энергетическому перемирию"? Стало известно, зачем оно нужно США.

https://ukraina.ru/20261012/tramp-ne-ostavit-nas-bez-oruzhiya-v-rade-pytayutsya-sebya-uspokoit--1083762464.html

киев

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

киев, сша, украина, вооруженные силы украины, нпз, сво, спецоперация