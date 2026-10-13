https://ukraina.ru/20261013/prishli-torgovatsya--ostalis-ni-s-chem-ssha-unizili-kiev-na-peregovorakh-v-mayami-1083771056.html
Пришли торговаться — остались ни с чем: США унизили Киев на переговорах в Майами
Пришли торговаться — остались ни с чем: США унизили Киев на переговорах в Майами - 13.10.2026 Украина.ру
Пришли торговаться — остались ни с чем: США унизили Киев на переговорах в Майами
На недавних переговорах в Майами американская делегация в резкой форме дала понять Киеву, что Вашингтон не намерен идти на дополнительные уступки ради Украины. Об этом 13 октября сообщает The New York Times
2026-10-13T08:57
2026-10-13T08:57
2026-10-13T08:57
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По данным газеты, инцидент произошёл после того, как украинский чиновник напрямую спросил американских переговорщиков, что получит Киев в обмен на отмену санкций США против российской нефти. Ответ американской стороны оказался унизительным для украинской делегации: США уже делают для Украины достаточно и не обязаны предлагать что-либо взамен.Американские переговорщики, как отмечает NYT, напомнили украинской стороне о предоставлении разведданных — и в ультимативной форме потребовали прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Никаких компенсаций или встречных шагов взамен Киеву обещано не было.Таким образом, украинская делегация, рассчитывавшая поторговаться за снятие санкций с российского дизельного топлива, покинула переговоры ни с чем. Вместо выгод Киев получил лишь очередные требования и напоминание о том, что Вашингтон и так оказывает Украине поддержку — по мнению американской стороны, более чем достаточную.Ранее The Telegraph признавал, что Украина сохраняет критическую зависимость от США в трёх ключевых сферах: боевая разведка, поставки перехватчиков для "Пэтриотов" и продажа американского оружия по натовской программе PURL. При этом, как отмечалось, Трамп уже предупредил европейских союзников: поставки по этой программе прекратятся, если Зеленский не остановит атаки на российские НПЗ.Подробности в публикации Три удавки на шее Киева: The Telegraph перечислил, чем Украина привязана к США.
https://ukraina.ru/20261013/oni-dostigli-soglasheniya-tramp-uveren-chto-kiev-i-moskva-dogovorilis-1083769557.html
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новости, киев, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нпз
Новости, Киев, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НПЗ
Пришли торговаться — остались ни с чем: США унизили Киев на переговорах в Майами
На недавних переговорах в Майами американская делегация в резкой форме дала понять Киеву, что Вашингтон не намерен идти на дополнительные уступки ради Украины. Об этом 13 октября сообщает The New York Times
По данным газеты, инцидент произошёл после того, как украинский чиновник напрямую спросил американских переговорщиков, что получит Киев в обмен на отмену санкций США против российской нефти.
Ответ американской стороны оказался унизительным для украинской делегации: США уже делают для Украины достаточно и не обязаны предлагать что-либо взамен.
Американские переговорщики, как отмечает NYT, напомнили украинской стороне о предоставлении разведданных — и в ультимативной форме потребовали прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Никаких компенсаций или встречных шагов взамен Киеву обещано не было.
Таким образом, украинская делегация, рассчитывавшая поторговаться за снятие санкций с российского дизельного топлива, покинула переговоры ни с чем. Вместо выгод Киев получил лишь очередные требования и напоминание о том, что Вашингтон и так оказывает Украине поддержку — по мнению американской стороны, более чем достаточную.
Ранее The Telegraph признавал, что Украина сохраняет критическую зависимость от США в трёх ключевых сферах: боевая разведка, поставки перехватчиков для "Пэтриотов" и продажа американского оружия по натовской программе PURL. При этом, как отмечалось, Трамп уже предупредил европейских союзников: поставки по этой программе прекратятся, если Зеленский не остановит атаки на российские НПЗ.