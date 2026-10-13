https://ukraina.ru/20261013/prishli-torgovatsya--ostalis-ni-s-chem-ssha-unizili-kiev-na-peregovorakh-v-mayami-1083771056.html

Пришли торговаться — остались ни с чем: США унизили Киев на переговорах в Майами

Пришли торговаться — остались ни с чем: США унизили Киев на переговорах в Майами - 13.10.2026 Украина.ру

Пришли торговаться — остались ни с чем: США унизили Киев на переговорах в Майами

На недавних переговорах в Майами американская делегация в резкой форме дала понять Киеву, что Вашингтон не намерен идти на дополнительные уступки ради Украины. Об этом 13 октября сообщает The New York Times

2026-10-13T08:57

2026-10-13T08:57

2026-10-13T08:57

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По данным газеты, инцидент произошёл после того, как украинский чиновник напрямую спросил американских переговорщиков, что получит Киев в обмен на отмену санкций США против российской нефти. Ответ американской стороны оказался унизительным для украинской делегации: США уже делают для Украины достаточно и не обязаны предлагать что-либо взамен.Американские переговорщики, как отмечает NYT, напомнили украинской стороне о предоставлении разведданных — и в ультимативной форме потребовали прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Никаких компенсаций или встречных шагов взамен Киеву обещано не было.Таким образом, украинская делегация, рассчитывавшая поторговаться за снятие санкций с российского дизельного топлива, покинула переговоры ни с чем. Вместо выгод Киев получил лишь очередные требования и напоминание о том, что Вашингтон и так оказывает Украине поддержку — по мнению американской стороны, более чем достаточную.Ранее The Telegraph признавал, что Украина сохраняет критическую зависимость от США в трёх ключевых сферах: боевая разведка, поставки перехватчиков для "Пэтриотов" и продажа американского оружия по натовской программе PURL. При этом, как отмечалось, Трамп уже предупредил европейских союзников: поставки по этой программе прекратятся, если Зеленский не остановит атаки на российские НПЗ.Подробности в публикации Три удавки на шее Киева: The Telegraph перечислил, чем Украина привязана к США.

https://ukraina.ru/20261013/oni-dostigli-soglasheniya-tramp-uveren-chto-kiev-i-moskva-dogovorilis-1083769557.html

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новости, киев, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нпз