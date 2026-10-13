Пришли торговаться — остались ни с чем: США унизили Киев на переговорах в Майами - 13.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261013/prishli-torgovatsya--ostalis-ni-s-chem-ssha-unizili-kiev-na-peregovorakh-v-mayami-1083771056.html
Пришли торговаться — остались ни с чем: США унизили Киев на переговорах в Майами
Пришли торговаться — остались ни с чем: США унизили Киев на переговорах в Майами - 13.10.2026 Украина.ру
Пришли торговаться — остались ни с чем: США унизили Киев на переговорах в Майами
На недавних переговорах в Майами американская делегация в резкой форме дала понять Киеву, что Вашингтон не намерен идти на дополнительные уступки ради Украины. Об этом 13 октября сообщает The New York Times
2026-10-13T08:57
2026-10-13T08:57
новости
киев
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
нпз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/17/1083373797_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3cae18a54cefa240ddbdef6db40b654.jpg
По данным газеты, инцидент произошёл после того, как украинский чиновник напрямую спросил американских переговорщиков, что получит Киев в обмен на отмену санкций США против российской нефти. Ответ американской стороны оказался унизительным для украинской делегации: США уже делают для Украины достаточно и не обязаны предлагать что-либо взамен.Американские переговорщики, как отмечает NYT, напомнили украинской стороне о предоставлении разведданных — и в ультимативной форме потребовали прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Никаких компенсаций или встречных шагов взамен Киеву обещано не было.Таким образом, украинская делегация, рассчитывавшая поторговаться за снятие санкций с российского дизельного топлива, покинула переговоры ни с чем. Вместо выгод Киев получил лишь очередные требования и напоминание о том, что Вашингтон и так оказывает Украине поддержку — по мнению американской стороны, более чем достаточную.Ранее The Telegraph признавал, что Украина сохраняет критическую зависимость от США в трёх ключевых сферах: боевая разведка, поставки перехватчиков для "Пэтриотов" и продажа американского оружия по натовской программе PURL. При этом, как отмечалось, Трамп уже предупредил европейских союзников: поставки по этой программе прекратятся, если Зеленский не остановит атаки на российские НПЗ.Подробности в публикации Три удавки на шее Киева: The Telegraph перечислил, чем Украина привязана к США.
https://ukraina.ru/20261013/oni-dostigli-soglasheniya-tramp-uveren-chto-kiev-i-moskva-dogovorilis-1083769557.html
киев
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/17/1083373797_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08e1e62b2eb7f84f3f0edddb1559b5da.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нпз
Новости, Киев, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НПЗ

Пришли торговаться — остались ни с чем: США унизили Киев на переговорах в Майами

08:57 13.10.2026
 
© REUTERS / Kylie Cooper Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на ГА ООН
 Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на ГА ООН - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Читать в
ДзенTelegram
На недавних переговорах в Майами американская делегация в резкой форме дала понять Киеву, что Вашингтон не намерен идти на дополнительные уступки ради Украины. Об этом 13 октября сообщает The New York Times
По данным газеты, инцидент произошёл после того, как украинский чиновник напрямую спросил американских переговорщиков, что получит Киев в обмен на отмену санкций США против российской нефти.
Ответ американской стороны оказался унизительным для украинской делегации: США уже делают для Украины достаточно и не обязаны предлагать что-либо взамен.
Американские переговорщики, как отмечает NYT, напомнили украинской стороне о предоставлении разведданных — и в ультимативной форме потребовали прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Никаких компенсаций или встречных шагов взамен Киеву обещано не было.
Таким образом, украинская делегация, рассчитывавшая поторговаться за снятие санкций с российского дизельного топлива, покинула переговоры ни с чем. Вместо выгод Киев получил лишь очередные требования и напоминание о том, что Вашингтон и так оказывает Украине поддержку — по мнению американской стороны, более чем достаточную.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
07:39
"Они достигли соглашения": Трамп уверен, что Киев и Москва договорилисьПрезидент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с объявленным им энергетическим перемирием между Россией и Украиной. Об этом 13 октября написало агентство РИА Новости
Ранее The Telegraph признавал, что Украина сохраняет критическую зависимость от США в трёх ключевых сферах: боевая разведка, поставки перехватчиков для "Пэтриотов" и продажа американского оружия по натовской программе PURL. При этом, как отмечалось, Трамп уже предупредил европейских союзников: поставки по этой программе прекратятся, если Зеленский не остановит атаки на российские НПЗ.
Подробности в публикации Три удавки на шее Киева: The Telegraph перечислил, чем Украина привязана к США.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийНПЗ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:11"Всё должно быть подчинено Зеленскому": эксперт раскрыл причину усталости украинцев
09:55Энергетические войны: нефть дорожает из-за Зеленского и хуситов, ссора США и ЕС
09:46На Западе считают, что США запросто "сменят режим на Украине"
09:20"Охотничьи угодья": ТЦК превратили запад и юг Украины в зону беспредела
09:17Зеленский мешает Трампу получить Нобелевскую премию, пишет The Atlantic
09:11Киев нацелился на Северный морской путь? Режим беспилотной опасности ввели на Ямале
09:00Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября
08:57Пришли торговаться — остались ни с чем: США унизили Киев на переговорах в Майами
08:52Дальний рубеж Москвы: над Калужской областью сбили 73 беспилотника ВСУ
08:32Паникуют из-за российских дронов и обдирают беженцев, как липку. Львов расколол украинцев
08:27Три удавки на шее Киева: The Telegraph перечислил, чем Украина привязана к США
08:24Силы ПВО сбили под Москвой 65 БПЛА, сотни — на дальних подступах
08:06Пока Трамп договаривается, ЕС намерен бить по России новыми санкциями
07:57Уроки прошлого: лондонское метро и "битва за Британию"
07:41Сводка ночных ударов ВС РФ по Украине к этому часу
07:39"Они достигли соглашения": Трамп уверен, что Киев и Москва договорились
07:19Киев всё-таки остался без разведданных? Ракеты заметили только над городом
07:19Деньги или власть: Зеленского загнали в безвыходное положение
06:45"Англичанка гадит": Дмитриев заявил о саботаже Британии и ЕС
06:30Грег Вайнер: Путин сделал Трампу подарок к выборам, и это только начало большой игры США и России
Лента новостейМолния