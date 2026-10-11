https://ukraina.ru/20261011/emu-luchshe-ostanovitsya-kak-mirovye-smi-otreagirovali-na-zayavlenie-trampa-o-smene-zelenskogo-1083739757.html
"Ему лучше остановиться": как мировые СМИ отреагировали на заявление Трампа о смене Зеленского
"Ему лучше остановиться": как мировые СМИ отреагировали на заявление Трампа о смене Зеленского - 11.10.2026 Украина.ру
"Ему лучше остановиться": как мировые СМИ отреагировали на заявление Трампа о смене Зеленского
Президент США Дональд Трамп призвал Украину найти себе "нового лидера, который способен заключить сделку". Разбираем, как на призывы главы Белого дома отреагировали СМИ по всему миру
2026-10-11T11:15
2026-10-11T11:15
2026-10-11T11:15
новости
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
the washington post
politico
bloomberg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0f/1083208492_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a9b62dda29e50f6e1dc0536523289457.jpg
Sky News (Британия): "Когда Трамп объявил о сделке с Россией по поставкам дизельного топлива в США, у нас отвисли челюсти. После новых заявлений челюсти рухнули на пол".The Mirror (Британия): "Трамп сделал шокирующие заявления".Axios (США): "Нападки Трампа на Зеленского говорят о самом серьёзном кризисе в отношениях между Вашингтоном и Киевом с момента их встречи в феврале 2025 года в Овальном кабинете, когда скандал произошёл перед телекамерами".The Washington Post (США): "Заявление Трампа резко контрастирует с принятым им в прошлом месяце масштабным законом о санкциях против России. Экстремальное вмешательство Трампа произошло после новых российских ударов по Украине".The New York Post (США): "Президент Трамп резко раскритиковал Владимира Зеленского, заявив журналистам, что Украине пора получить нового лидера".Politico (США): "Эти заявления ознаменовали резкое усиление критики Трампом Зеленского и прозвучали всего через день после того, как украинец обвинил Трампа в использовании мирных переговоров в качестве "дымовой завесы" при заключении сделки с Россией о временной отмене санкций на экспорт дизельного топлива".Bloomberg (США): "Трамп потребовал, чтобы Зеленский прекратил нападения на российские нефтеперерабатывающие заводы, и предложил рассмотреть возможность его отставки. Это привело к эскалации борьбы, сосредоточенной на обеспечении большего количества поставок дизельного топлива для США в преддверии промежуточных выборов".Times of India (Индия): "Шокирующая угроза Трампа в адрес Зеленского на фоне разгорающегося конфликта: Прекратите наносить удары по нефтяной инфраструктуре России, иначе потеряете данные американской разведки".Le Parisien (Франция): "Трамп оказывает огромное давление на Зеленского и заявляет, что Украине пора обрести нового лидера".Sud Ouest (Франция): "На следующий день после достижения соглашения между Вашингтоном и Москвой о поставке крупных партий российского дизельного топлива американский президент крайне резко высказался в адрес украинского лидера".El Espanol (Испания): "Трамп порвал с Зеленским после заключения сделки с Москвой. Президент США Дональд Трамп резко усилил давление на Киев, публично потребовав смены руководства, чтобы выйти из тупика".Il Sole 24 Ore (Италия): "Трамп отказался от поддержки Зеленского".Ajel (Саудовская Аравия): "Трамп резко раскритиковал Зеленского, обвинив его в блокировании усилий по достижению соглашения о прекращении войны. Это стало новой эскалацией давления США на Киев".О тектоническом сдвиге в американо-украинских отношениях – в материале Зеленский плюнул в лицо Трампу — на этом на украинской истории можно ставить точкуБольше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
сша
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0f/1083208492_140:0:2805:1999_1920x0_80_0_0_7414d890e3b56072d400a7f9c9319039.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, the washington post, politico, bloomberg
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, The Washington Post, Politico, bloomberg
"Ему лучше остановиться": как мировые СМИ отреагировали на заявление Трампа о смене Зеленского
Президент США Дональд Трамп призвал Украину найти себе "нового лидера, который способен заключить сделку". Разбираем, как на призывы главы Белого дома отреагировали СМИ по всему миру
Sky News (Британия): "Когда Трамп объявил о сделке с Россией по поставкам дизельного топлива в США, у нас отвисли челюсти. После новых заявлений челюсти рухнули на пол".
The Mirror (Британия): "Трамп сделал шокирующие заявления".
Axios (США): "Нападки Трампа на Зеленского говорят о самом серьёзном кризисе в отношениях между Вашингтоном и Киевом с момента их встречи в феврале 2025 года в Овальном кабинете, когда скандал произошёл перед телекамерами".
The Washington Post (США): "Заявление Трампа резко контрастирует с принятым им в прошлом месяце масштабным законом о санкциях против России. Экстремальное вмешательство Трампа произошло после новых российских ударов по Украине".
The New York Post (США): "Президент Трамп резко раскритиковал Владимира Зеленского, заявив журналистам, что Украине пора получить нового лидера".
Politico (США): "Эти заявления ознаменовали резкое усиление критики Трампом Зеленского и прозвучали всего через день после того, как украинец обвинил Трампа в использовании мирных переговоров в качестве "дымовой завесы" при заключении сделки с Россией о временной отмене санкций на экспорт дизельного топлива".
Bloomberg (США): "Трамп потребовал, чтобы Зеленский прекратил нападения на российские нефтеперерабатывающие заводы, и предложил рассмотреть возможность его отставки. Это привело к эскалации борьбы, сосредоточенной на обеспечении большего количества поставок дизельного топлива для США в преддверии промежуточных выборов".
Times of India (Индия): "Шокирующая угроза Трампа в адрес Зеленского на фоне разгорающегося конфликта: Прекратите наносить удары по нефтяной инфраструктуре России, иначе потеряете данные американской разведки".
Le Parisien (Франция): "Трамп оказывает огромное давление на Зеленского и заявляет, что Украине пора обрести нового лидера".
Sud Ouest (Франция): "На следующий день после достижения соглашения между Вашингтоном и Москвой о поставке крупных партий российского дизельного топлива американский президент крайне резко высказался в адрес украинского лидера".
El Espanol (Испания): "Трамп порвал с Зеленским после заключения сделки с Москвой. Президент США Дональд Трамп резко усилил давление на Киев, публично потребовав смены руководства, чтобы выйти из тупика".
Il Sole 24 Ore (Италия): "Трамп отказался от поддержки Зеленского".
Ajel (Саудовская Аравия): "Трамп резко раскритиковал Зеленского, обвинив его в блокировании усилий по достижению соглашения о прекращении войны. Это стало новой эскалацией давления США на Киев".
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру