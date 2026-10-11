"Ему лучше остановиться": как мировые СМИ отреагировали на заявление Трампа о смене Зеленского - 11.10.2026 Украина.ру
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"Ему лучше остановиться": как мировые СМИ отреагировали на заявление Трампа о смене Зеленского
"Ему лучше остановиться": как мировые СМИ отреагировали на заявление Трампа о смене Зеленского - 11.10.2026 Украина.ру
"Ему лучше остановиться": как мировые СМИ отреагировали на заявление Трампа о смене Зеленского
Президент США Дональд Трамп призвал Украину найти себе "нового лидера, который способен заключить сделку". Разбираем, как на призывы главы Белого дома отреагировали СМИ по всему миру
2026-10-11T11:15
2026-10-11T11:15
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Sky News (Британия): "Когда Трамп объявил о сделке с Россией по поставкам дизельного топлива в США, у нас отвисли челюсти. После новых заявлений челюсти рухнули на пол".The Mirror (Британия): "Трамп сделал шокирующие заявления".Axios (США): "Нападки Трампа на Зеленского говорят о самом серьёзном кризисе в отношениях между Вашингтоном и Киевом с момента их встречи в феврале 2025 года в Овальном кабинете, когда скандал произошёл перед телекамерами".The Washington Post (США): "Заявление Трампа резко контрастирует с принятым им в прошлом месяце масштабным законом о санкциях против России. Экстремальное вмешательство Трампа произошло после новых российских ударов по Украине".The New York Post (США): "Президент Трамп резко раскритиковал Владимира Зеленского, заявив журналистам, что Украине пора получить нового лидера".Politico (США): "Эти заявления ознаменовали резкое усиление критики Трампом Зеленского и прозвучали всего через день после того, как украинец обвинил Трампа в использовании мирных переговоров в качестве "дымовой завесы" при заключении сделки с Россией о временной отмене санкций на экспорт дизельного топлива".Bloomberg (США): "Трамп потребовал, чтобы Зеленский прекратил нападения на российские нефтеперерабатывающие заводы, и предложил рассмотреть возможность его отставки. Это привело к эскалации борьбы, сосредоточенной на обеспечении большего количества поставок дизельного топлива для США в преддверии промежуточных выборов".Times of India (Индия): "Шокирующая угроза Трампа в адрес Зеленского на фоне разгорающегося конфликта: Прекратите наносить удары по нефтяной инфраструктуре России, иначе потеряете данные американской разведки".Le Parisien (Франция): "Трамп оказывает огромное давление на Зеленского и заявляет, что Украине пора обрести нового лидера".Sud Ouest (Франция): "На следующий день после достижения соглашения между Вашингтоном и Москвой о поставке крупных партий российского дизельного топлива американский президент крайне резко высказался в адрес украинского лидера".El Espanol (Испания): "Трамп порвал с Зеленским после заключения сделки с Москвой. Президент США Дональд Трамп резко усилил давление на Киев, публично потребовав смены руководства, чтобы выйти из тупика".Il Sole 24 Ore (Италия): "Трамп отказался от поддержки Зеленского".Ajel (Саудовская Аравия): "Трамп резко раскритиковал Зеленского, обвинив его в блокировании усилий по достижению соглашения о прекращении войны. Это стало новой эскалацией давления США на Киев".О тектоническом сдвиге в американо-украинских отношениях – в материале Зеленский плюнул в лицо Трампу — на этом на украинской истории можно ставить точкуБольше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, the washington post, politico, bloomberg
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, The Washington Post, Politico, bloomberg

"Ему лучше остановиться": как мировые СМИ отреагировали на заявление Трампа о смене Зеленского

11:15 11.10.2026
 
© AP / Mystyslav Chernov
- РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© AP / Mystyslav Chernov
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Президент США Дональд Трамп призвал Украину найти себе "нового лидера, который способен заключить сделку". Разбираем, как на призывы главы Белого дома отреагировали СМИ по всему миру
Sky News (Британия): "Когда Трамп объявил о сделке с Россией по поставкам дизельного топлива в США, у нас отвисли челюсти. После новых заявлений челюсти рухнули на пол".
The Mirror (Британия): "Трамп сделал шокирующие заявления".
Axios (США): "Нападки Трампа на Зеленского говорят о самом серьёзном кризисе в отношениях между Вашингтоном и Киевом с момента их встречи в феврале 2025 года в Овальном кабинете, когда скандал произошёл перед телекамерами".
The Washington Post (США): "Заявление Трампа резко контрастирует с принятым им в прошлом месяце масштабным законом о санкциях против России. Экстремальное вмешательство Трампа произошло после новых российских ударов по Украине".
The New York Post (США): "Президент Трамп резко раскритиковал Владимира Зеленского, заявив журналистам, что Украине пора получить нового лидера".
Politico (США): "Эти заявления ознаменовали резкое усиление критики Трампом Зеленского и прозвучали всего через день после того, как украинец обвинил Трампа в использовании мирных переговоров в качестве "дымовой завесы" при заключении сделки с Россией о временной отмене санкций на экспорт дизельного топлива".
Bloomberg (США): "Трамп потребовал, чтобы Зеленский прекратил нападения на российские нефтеперерабатывающие заводы, и предложил рассмотреть возможность его отставки. Это привело к эскалации борьбы, сосредоточенной на обеспечении большего количества поставок дизельного топлива для США в преддверии промежуточных выборов".
Times of India (Индия): "Шокирующая угроза Трампа в адрес Зеленского на фоне разгорающегося конфликта: Прекратите наносить удары по нефтяной инфраструктуре России, иначе потеряете данные американской разведки".
Le Parisien (Франция): "Трамп оказывает огромное давление на Зеленского и заявляет, что Украине пора обрести нового лидера".
Sud Ouest (Франция): "На следующий день после достижения соглашения между Вашингтоном и Москвой о поставке крупных партий российского дизельного топлива американский президент крайне резко высказался в адрес украинского лидера".
El Espanol (Испания): "Трамп порвал с Зеленским после заключения сделки с Москвой. Президент США Дональд Трамп резко усилил давление на Киев, публично потребовав смены руководства, чтобы выйти из тупика".
Il Sole 24 Ore (Италия): "Трамп отказался от поддержки Зеленского".
Ajel (Саудовская Аравия): "Трамп резко раскритиковал Зеленского, обвинив его в блокировании усилий по достижению соглашения о прекращении войны. Это стало новой эскалацией давления США на Киев".
О тектоническом сдвиге в американо-украинских отношениях – в материале Зеленский плюнул в лицо Трампу — на этом на украинской истории можно ставить точку
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