https://ukraina.ru/20261011/zelenskiy-plyunul-v-litso-trampu--na-etom-na-ukrainskoy-istorii-mozhno-stavit-tochku-1083735787.html

Зеленский плюнул в лицо Трампу — на этом на украинской истории можно ставить точку

Зеленский плюнул в лицо Трампу — на этом на украинской истории можно ставить точку - 11.10.2026 Украина.ру

Зеленский плюнул в лицо Трампу — на этом на украинской истории можно ставить точку

А быстро тут у вас. Не успели мировые СМИ перевести дух после новостей о "дизельной сделке" между Трампом и Путиным, после чего украинская делегация прервала переговоры со спецпредставителями президента США в Майами и срочно отбыла, как стая побитых псов, обратно, как череда событий ускорилась многократно.

2026-10-11T06:02

2026-10-11T06:02

2026-10-11T06:02

мнения

сша

россия

украина

владимир зеленский

владимир путин

financial times

дональд трамп

ес

нпз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/18/1074771104_0:115:2201:1353_1920x0_80_0_0_2ccb7a4c2d44619d9c66cecfaae1aeae.jpg

Во-первых, есть данные, что танкер с первой партией российского дизельного топлива уже приближается к побережью США — и это произошло буквально всего через пару часов после сообщения кабмина РФ о том, что «правительство РФ частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России во исполнение договоренностей Путина и Трампа». То есть в России реактивные не только «Герани», но и торговые суда, оказывается.Во-вторых, после заявлений Трампа о том, что русские протянули США руку помощи, благодаря чему цены на дизель для американских дальнобойщиков и фермеров упадут (и многочисленных благодарностей в адрес лично Путина), появилась информация, что американцы «настойчиво рекомендовали» (читай – приказали) Зеленскому прекратить удары по российским НПЗ.Сделано это было формально и ритуально, чисто для протокола, потому что это просьба оказалась уже как минимум седьмой (а о предыдущие Зеленский вытер ноги), то есть Трамп при любом развитии событий может сказать своим критикам: «Я просил? Просил. О том, что это поднимает цены на американском рынке и вредит американцам, говорил? Говорил. Мою просьбу выполнили? Нет. Не выполнили – ну, тогда не обижайтесь».Что-то почувствовав хребтом, Зеленский бросился обзванивать своих европейских кураторов – начиная с Лондона.Судя по всему, ему было сказано: не обращай внимания, не дрейфь, продолжай в том же духе, мы тебя прикроем, а с Трампом вопрос решим. Тут же выскочила на сцену глава евродипломатии Каллас и заявила, что ЕС намерен в понедельник утвердить самый масштабный пакет санкций, направленных «против военной машины России».Дошло до того, что напрягли мускулы прибалтийские тигры: в частности, премьер-министр Эстонии предложил увеличить помощь Украине, чтобы она «превратила российские НПЗ в руины», то есть смачно плюнул в сторону Трампа.Ну, а в Киеве решили плюнуть Трампу прямо в лицо: по данным издания Financial Times, представитель киевской администрации заявил, что «мы сожжем русские НПЗ» (и нам ничего не будет).Что будет Эстонии, мы увидим, а что будет Зеленскому, увидим очень скоро.Информация о демарше Зеленского легла на стол Трампу мгновенно: судя по всему, в окружении президента США того в принципе терпеть не могут, а тут вообще мартышка обозвала удава Каа земляным червяком.Что Трампу борзость Киева не понравилась – это ничего не сказать. Он специально вышел к СМИ и сказал важную вещь, которая, видимо, уже давно у него зрела, но теперь пришлась точно к месту и ко времени: «Зеленский хочет создавать проблемы для всего мира. Он хочет создавать проблемы для наших фермеров, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам... [...] Я предлагаю, чтобы Украина обзавелась новым лидером, который сможет заключить сделку. Он мог заключить множество сделок, но почему-то никогда этого не делает».Трамп – эмоциональный товарищ, но в данном случае эмоции ни при чем.Зеленский поверил в себя и в поддержку своих еврогопников – и это колоссальная ошибка. Его советчики исходили из того, что Трамп много говорит, угрожает, но всегда «пятится назад», то есть нужно просто перетерпеть, и все пойдет по-старому.Только на новости о «дизельной сделке» фьючерсы на дизель резко упали – то есть Трамп уже с ноги показал своим избирателям, что это хорошая для Америки сделка, а будет еще лучше. И он, особенно перед выборами, никому не позволит отобрать у него чрезвычайно важное внешнеполитическое и экономическое достижение, которое он в без пяти минут нобелевском клювике принес американцам.То есть дело не в том, что Трамп полюбил Путина и Россию – нет, не полюбил. Теперь эта ситуация – личная, особенно после того, как Зеленский назвал решение Трампа «слабым». Назвать лидера самой могущественной (даже со всеми оговорками) страны в мире слабым – это не просто оговорка. Это – объявление войны, на которую Зеленского благословили европейцы, которых Трамп и так на дух не переносит.Что дальше?Есть информация, что американцы на переговорах угрожали, что при продолжении украинских ударов по российским НПЗ Украину отключат от разведданных Пентагона.Думается, этого не случится, потому что это будет воспринято на Западе всеми (!) как прямое военное сотрудничество с Россией, а на это Трамп не пойдет (по крайней мере, пока).Скорее всего, месть Трампа обрушится лично на Зеленского и его близкое окружение. Есть стойкое ощущение, что папочки на него уже разбухли до невозможности, и озабоченной общественности США пришло самое время узнать, как Зеленский с подельниками цинично воровали вагонами деньги американских налогоплательщиков.Аль Капоне посадили пожизненно не за убийства — его посадили за неуплату налогов.Деньги в Америке – превыше всего, и с огромной вероятностью мы скоро услышим показания дружков Зеленского, которые за сделку с американским следствием расскажут о нем абсолютно все, вплоть до формы ложечки и размера салфетки: терять все (гражданство, счета и недвигу в США) из-за съехавшего диктатора не захочет никто.А когда вся эта богадельня посыплется – то очень-очень-очень многие в Киеве сто миллионов раз пожалеют, что многократно отказывались от щедрых предложений Путина.Просчитались – но где?

https://ukraina.ru/20261010/tramp-ukraine-nuzhen-novyy-lider-zelenskiy-sozdat-problemy-vsemu-miru-na-bankovoy--isterika-1083735606.html

https://ukraina.ru/20261010/rossii--milliardy-trampu--vybory-zelenskiy--v-durakakh-dizelnaya-sdelka-moskvy-i-vashingtona-1083727035.html

https://ukraina.ru/20261010/dizelnaya-sdelka-kak-rossiya-i-ssha-okonchatelno-reshili-sudbu-rezhima-zelenskogo-i-raskololi-evropu-1083728181.html

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Стрельников https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Кирилл Стрельников https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Стрельников https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

мнения, сша, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, financial times, дональд трамп, ес, нпз