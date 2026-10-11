https://ukraina.ru/20261011/ssha-vydali-zelenskomu-chrnuyu-metku-khronika-sobytiy-na-utro-11-oktyabrya-1083737270.html

США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октября

США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октября - 11.10.2026 Украина.ру

США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октября

Президент США Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, в ответ украинские СМИ назвали его "ублюдком"

2026-10-11T09:06

2026-10-11T09:06

2026-10-11T09:06

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского."Зеленский мог бы завершить эту войну много, много раз. Но он этого не делает", — подчеркнул Трамп, давая комментарий журналистам в Теннесси.По словам американского лидера, поведение Зеленского угрожает американцам и жителям всего мира."Зеленский хочет создавать проблемы для всего мира. Он хочет создавать проблемы для наших фермеров, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Мы сказали ему: "Делай с Россией что хочешь, только не бей по нефтеперерабатывающим заводам, потому что это создаёт мировую проблему". Мы сказали Зеленскому: "Делай что хочешь, но не бей по дизельному топливу". И что он делает? Он идёт и наносит удары по дизельному топливу!" — отметил президент США.Трамп назвал Россию важным поставщиком дизельного топлива, а атаки Зеленского угрозой всему миру."Россия поставляет значительную часть дизельного топлива по всему миру. Он не может поступать так, потому что у нас глобальная проблема, и эта проблема вызвана нехваткой НПЗ по производству дизельного топлива. Ему, чёрт возьми, лучше это прекратить!" — указал президент США.В таких условиях, подчеркнул Трамп, он думает, что Украине нужен новый лидер."Я думаю, что Украине пора выбрать нового президента. Я предлагаю, чтобы Украины получила нового лидера, который сможет заключить соглашение. По какой-то причине Зеленский никогда не заключает сделки", — заявил Трамп.На Украине его слова предсказуемо вызвали гнев."Рыжий ублюдок, обуянный жаждой наживы, обезумел окончательно", — гласил комментарий одного из крупнейших украинских информационных агентств Украины — УНИАН.В то же время, некоторые украинские эксперты напомнили, что с США шутки плохи.""Украине пора избрать нового лидера", - сказал Трамп. И предложил Зеленскому две избирательные системы - венесуэльскую и иранскую", — отметил украинский историк и политолог Константин Бондаренко.Тем временем, как свидетельствует сайт Офиса президента Украины, Зеленский бросился звонить европейским союзникам. Так, он провёл переговоры с премьер-министром Великобритании Энди Бёрнемом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре."Зеленский как маленький обиженный мальчик после отповеди Трампа побежал жаловаться на президента США. Он срочно созвонился с премьер-министром Британии сразу после того, как Трамп призвал Украину сменить лидера. Встреча Зеленского и британского премьера Бёрнема может состояться в ближайшие дни. За субботу украинский президент уже успел позвонить президенту Франции, Британии, Норвегии и Финляндии", — прокомментировал эту активность российский политолог Юрий Баранчик.Нашлась у Зеленского и поддержка. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Евросоюз поможет Украине уничтожить российские НПЗ."В Эстонии и на заседании Европейского Совета на этой неделе стоит обсудить, сможем ли мы быстро увеличить поддержку Украины, чтобы она превратила российские нефтеперерабатывающие заводы в руины", — заявил Михал.Он также заявил, что сделка США и России по дизелю противоречит усилиям западного мира, ведь европейцы так долго пытались помешать России зарабатывать на продаже энергоносителей. Михал заявил, что именно власти США призывали Европу и других союзников отказаться от топлива из РФ. Эстонский премьер охарактеризовал дизельную сделку как "большую ошибку Трампа".Слова главы эстонского правительства уже прокомментировали в России."Чтобы вы понимали количество "компетенций" этого руинщика: 1. министр климата Эстонии (2023—2024 гг.); 2. министр экономики и инфраструктуры Эстонии (2015—2016 гг.); 3. министр юстиции Эстонии (2011—2012 гг.). Министр всех дел по году. Кто ему дал право теперь ещё говорить от имени всего Европейского союза? Весь ЕС гадает: от чьего имени вещает Кая Каллас, которую никто не наделял полномочиями делать все эти глупейшие заявления. Теперь ещё один эстонский "спринтер" объявился", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что "вот таким незатейливым способом подобные проходимцы и затаскивают Европу в омут противостояния".Тем временем представители американского истеблишмента уже поддержали своего президента. Так, бизнесмен Илон Маск, на чьей системе спутниковой связи Starlink во многом держится координация Вооружённых сил Украины, заявил, что Трамп прав."Согласен. Украине пора обзавестись новым лидером", — написал он в соцсети Х.В другом комментарии — под видео, где Трамп рассказывал о последствиях украинских ударов по российским НПЗ — Маск указал, что "Зеленский зашёл слишком далеко"."Меньше шансов, что Starlink Маска все же согласится помогать ВСУ наводить удары по России", — прокомментировал эту реакцию американца первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Украина же продолжает атаковать российские НПЗ и танкеры с нефтью и нефтепродуктами, идущие из российских портов.Подробнее о сделке – в материале Захара Виноградова Дизельная сделка. Как Россия и США окончательно решили судьбу режима Зеленского и раскололи Европу на сайте Украина.ру.

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