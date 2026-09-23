https://ukraina.ru/20260923/ukraina-ne-proderzhitsya-do-zimy-v-chm-zelenskiy-priznalsya-trampu-na-genassamblee-oon--1083382126.html

Украина не продержится до зимы: встреча Зеленского и Трампа на Генассамблее ООН

Украина не продержится до зимы: встреча Зеленского и Трампа на Генассамблее ООН - 23.09.2026 Украина.ру

Украина не продержится до зимы: встреча Зеленского и Трампа на Генассамблее ООН

Украинская повестка на неделе выского уровня на Генеральной Ассамблее ООН началась сразу с переговоров лидеров Соединённых Штатов и Украины. Видимо, напряжение было настолько сильным, что Владимир Зеленский сразу же после переговоров пожаловался на ухудшение здоровья

2026-09-23T15:27

2026-09-23T15:27

2026-09-23T15:36

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вооруженные силы украины

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Выступление президента США Дональда Трампа на 81-й сессии Генассамблеи ООН фактически подтвердило опубликованный накануне тезис британского журнала The Spectator о том, что Украина вряд ли входит в пятёрку его главных приоритетов. За почти 39 минут выступления с трибуны он сказал про Украину всего дважды:1. "Мы очень тесно сотрудничаем с лидерами России и Украины и обязательно добьёмся решения этого вопроса. Думаю, это произойдёт быстрее, чем люди осознают, что всё уже позади. С них уже достаточно. Это будет сделано. И сделано быстро".2. "Эту нелепую и бесконечную войну с Украиной необходимо завершить. Весь мир страдает от того, что каждый месяц гибнет 25 000 человек, в основном солдаты. Какой позор!"Дежурные фразы, откровенно говоря.Вдогонку Трамп выразил готовность применить недавно подписанный им закон об "адских санкциях" против России "для достижения мира на Украине". Дескать, применю кнут, раз по-хорошему не хотите. Но мы-то помним, что этот документ имени покойного сенатора Линдси Грэма*, наоборот наделяет главу государства правом делать исключения из санкционного режима (надо только обосновать необходимость этого шага Конгрессу).Спустя несколько часов американский президент отправился на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В графике на неё был заложен час, но по факту она продлилась чуть меньше – около 50 минут.Лидеры вышли к прессе перед началом переговоров, но говорил фактически только один из них. Слова благодарности – это всё, что успел сказать Зеленский, прежде чем Трамп полностью перехватил инициативу и не дал своему визави ответить ни на один вопрос. По мимике главы киевского режима было понятно, что он собирался что-то произнести, но Трамп его перебил, Зеленскому оставалось лишь улыбаться и кивать головой в знак согласия."Надеюсь, мы завершим эту войну и президент Трамп поможет нам. Считаю, что нам нужно сделать это как можно скорее – до зимы", – заявил он.И тут Трамп, прервав его, воскликнул: "До зимы. Большое дело – до зимы!"То есть менее чем за 2,5 месяца. Такой сжатый срок для разрешения вопроса, который зашёл в тупик, впрочем, свидетельствует не о стремлении сторон скорее положить всему этому конец. Предстоящая зима, как ожидается, будет очень суровой для украинцев из-за повреждённой энергетической инфраструктуры, которую ВС РФ атаковали в ответ на аналогичные действия ВСУ.Олег Соскин, бывший советником второго президента Украины Леонида Кучмы, раскритиковал Зеленского за эту фразу, поскольку тем самым открыто признал, что Киев не продержится до наступления холодов."Катастрофа! Этот идиот выдал важнейший рычаг давления на Киев, поэтому теперь США могут надавить на нас в любой момент, угрожая ближайшей зимой. О чём ты думал?" – недоумевает он.Энергетический аспект украинского конфликта – вот что особенно беспокоит Вашингтон. Как сообщали источники портала Axios, Трамп в телефонном разговоре двумя днями ранее настоятельно просил Зеленского прекратить атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам, провоцирующие удорожание дизеля по всему миру. Однако украинские войска после этого продолжали наносить удары по этим объектам.Отвечая на вопрос СМИ о последствиях ударов ВСУ, президент США подчеркнул: "Это также серьёзно сказалось на цене дизельного топлива. Дизельное топливо довольно сильно подорожало, но мы ещё поговорим об этом".Припомнили журналисты Трампу его слова ровно год назад, на прошлой Генеральной Ассамблее ООН, о том, что Украина может вернуть все свои территории. Они поинтересовались, придерживается ли он по-прежнему этой точки зрения, либо же Киеву придётся идти на какие-то уступки для завершения конфликта.Трамп что называется, съехал с темы, сказав: "Я думаю, они собираются заключить сделку, и я не хочу говорить, в чём заключается эта сделка. Мы много говорим об этом, в том числе с президентом Путиным, и, я думаю, что что-то должно произойти".Про российского лидера Трампа спросили отдельно: если Зеленский однажды сказал, что готов приехать в Майами на саммит G20 (14-15 декабря) и сесть за стол переговоров с президентами США и РФ, если американская сторона пригласит Владимира Путина (а она это сделала ещё весной), приедет ли он и присоединится ли к трёхсторонней встрече?Трамп заявил, что да, он знает, что Путин бы согласился на ещё одну встречу, но ничего не знает насчёт Майами. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность встрече и отсутствие конкретики.Зеленский явно ожидал услышать от Трампа другое: он давно убеждает весь мир в том, что именно Россия не даёт наступить миру. Американский президент потом, правда, добавил, что завершения войны хотят оба лидера – и Зеленский тоже. Однако есть в этом мягко говоря доля сомнения, учитывая, что на полях Генассамблеи ООН украинская делегация планирует заключать соглашения об усилении системы ПВО и новых поставках беспилотников.Вот и от Трампа Зеленский хотел бы услышать твёрдое обещание передать Украине новые партии вооружений. Ну и финансовые вливания тоже не помешали бы. Ранее стало известно, что европейские лидеры попытаются в Нью-Йорке убедить американцев поставить Киеву дополнительные ракеты для Patriot.Журналисты – люди такие, никакие обещания политиков не забывают. "Вы объявили о возможном производстве ракет Patriot на Украине. Сможете ли Вы обеспечить это?""Возможно. Мы обсуждаем это. Мы как раз сейчас будем это обсуждать. Если бы вы пришли в самом конце, у нас уже был бы ответ. Но мы сейчас будем это обсуждать", – ответил Трамп.К этой теме вернулись уже после закрытой части переговоров лидеров. Не получив возможности сказать что-либо вначале, Зеленский провёл пресс-конференцию уже по итогам встречи с Трампом. Вот тут его никто не перебивал и не мешал представить состоявшийся диалог в нужном свете.Никаких предложений остановить атаки по НПЗ в одностороннем порядке в адрес Украины из уст Трампа не звучало, похвалился Зеленский, вместо этого детально обсуждали идею взаимного энергетического перемирия. Хотя двумя днями ранее в интервью газете The Wall Street Journal Зеленский подтверждал, что Трамп просил прекратить удары по НПЗ. "Возможно, для кого-то цены на дизель важны, но для нас важнее наши жизни", – заявил он. И вообще цены на топливо растут не из-за ударов ВСУ по инфраструктуре РФ, а из-за блокировки Ормузского пролива (читай – из-за действий самих США в Иране), утверждал Зеленский. Но раз Белый дом хочет прекращения атак по энергетическим объектам в рамках этого конфликта, тогда пусть заставит Путина отказаться от ударов по украинской энергетике, и тогда Киев готов прекратить удары по российским НПЗ – надо же, пользуясь возможностью, выторговать себе что-то. Но раз на полях Генассамблеи ООН обсуждали двустороннее перемирие – т.е. со стороны и РФ, и Украины, – торг не удался."Я не получил конкретного ответа на просьбу помочь ракетами к Patriot", – признал Зеленский после переговоров в Нью-Йорке, отметив, что на Украине наблюдается дефицит этих ракет.И всё равно попытался выкрутить ситуацию в свою пользу. Мол, Трамп относительно предоставления Украине лицензии на производство ракет Patriot "положительно настроен", команды продолжают работать. Но формулировки обтекаемые. И сроки такие же – "возможно, год или полтора, в будущем"."Я готов встретиться с Путиным в любое время", – также заявил Зеленский. Если такое желание у главы киевского режима есть, то он может приехать в Москву, напомнил Песков, это предложение по-прежнему в силе. Однако проводить переговоры Путина и Зеленского до проведения работы на экспертном уровне нецелесообразно, это будет пустой тратой времени, а предпосылок для выхода на мирный трек с Киевом никаких нет."Когда Зеленский едет на очередные так называемые переговоры о мире, мы должны понимать: это не переговоры о мире. Это имитация переговорного процесса, который годами не приводит к главному результату — прекращению войны. Ответьте на самые простые вопросы: после каких из этих встреч уменьшилась интенсивность боевых действий? После каких переговоров стало безопаснее в украинских городах? После каких поездок ситуация в нашей стране действительно улучшилась или мы приблизились к миру? Реальные переговоры о мире возможны только через прямой диалог", — написал депутат Верховной Рады Артём Дмитрук в Telegram-канале.Что на самом деле происходило на встрече за закрытыми дверями – тайна, но есть и утечки. Журналистка американского интернет-канала Newsmax Найя Саджая рассказала, что Трамп послал Зеленского..."Украинцы также упомянули использование Starlink для поражения целей внутри России. На что президент США ответил: "Вам нужно поговорить об этом с Илоном", – сообщила она.Ровно месяц назад Зеленский сетовал, что руководитель SpaceX Илон Маск отказал Украине в использовании Starlink над Россией, но его пытаются переубедить лично лидеры десятка стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона.Трамп улетел из Нью-Йорка вечером же 22 сентября в Вашингтон, куда прилетает более важный для него партнёр – председатель КНР Си Цзиньпин, которого президент США встретит на авиабазе Эндрюс лично, тем самым нарушив протокол, соблюдавшийся около 60 лет.А Зеленский на следующий день пожаловался в интервью The Wall Street Journal на ухудшение самочувствия из-за постоянного стресса, ведь "приходится совершаться сотню сделок каждый день, это не очень просто".Неужели из-за проблем со здоровьем глава киевского режима отменит своё выступление на Генассамблее или откажется от участия в заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом Украине, которые должны состояться сегодня, 23 сентября? Ничто человеческое Зеленскому, конечно, не чуждо, но слабо верится, что он упустит такой шанс заявить о себе и своей стране на весь мир.* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20260423/pochemu-tramp-zhdt-putina-na-sammite-g20-gde-prezident-rossii-davno-ne-byl-i-prichm-tut-zelenskiy-1078232338.html

https://ukraina.ru/20260916/dayut-posledniy-shans-zachem-tramp-zagovoril-pro-energeticheskoe-peremirie-1083239590.html

https://ukraina.ru/20260923/obuza-ot-kotoroy-izbavyatsya-zapadnye-smi-raskryli-buduschee-ukrainy-posle-zaversheniya-konflikta-1083382798.html

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