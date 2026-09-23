Урсула фон дер Ляйен выставила Зеленскому жесткие условия для получения денег - Bloomberg - 23.09.2026 Украина.ру
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Урсула фон дер Ляйен выставила Зеленскому жесткие условия для получения денег - Bloomberg
Урсула фон дер Ляйен выставила Зеленскому жесткие условия для получения денег - Bloomberg - 23.09.2026 Украина.ру
Урсула фон дер Ляйен выставила Зеленскому жесткие условия для получения денег - Bloomberg
Встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским, прошедшая во вторник на полях ООН в Нью-Йорке, оказалась крайне напряженной, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники
2026-09-23T10:26
2026-09-23T10:28
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По данным издания, европейские чиновники в ходе закрытой беседы выдвинули Киеву жесткие требования. Представители Евросоюза заявили, что выделение любых новых пакетов финансовой помощи будет полностью заморожено до тех пор, пока Киев не продемонстрирует реальный прогресс в реформах. В частности, Брюссель требует от Украины немедленного принятия законов по борьбе с теневой экономикой, резкого увеличения налоговых поступлений в бюджет, а также полного сближения украинского законодательства с нормативными актами европейского блока.В свою очередь украинская сторона попыталась сместить фокус разговора на критические проблемы на фронте и в тылу. Представители Киева выразили серьезную обеспокоенность по поводу катастрофической нехватки систем противовоздушной обороны (ПВО) на фоне стремительно приближающейся зимы и рисков для инфраструктуры.Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, нью-йорк, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, еврокомиссия, оон
Новости, Киев, Украина, Нью-Йорк, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, ООН

Урсула фон дер Ляйен выставила Зеленскому жесткие условия для получения денег - Bloomberg

10:26 23.09.2026 (обновлено: 10:28 23.09.2026)
 
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
- РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
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Встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским, прошедшая во вторник на полях ООН в Нью-Йорке, оказалась крайне напряженной, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники
По данным издания, европейские чиновники в ходе закрытой беседы выдвинули Киеву жесткие требования.
Представители Евросоюза заявили, что выделение любых новых пакетов финансовой помощи будет полностью заморожено до тех пор, пока Киев не продемонстрирует реальный прогресс в реформах. В частности, Брюссель требует от Украины немедленного принятия законов по борьбе с теневой экономикой, резкого увеличения налоговых поступлений в бюджет, а также полного сближения украинского законодательства с нормативными актами европейского блока.
В свою очередь украинская сторона попыталась сместить фокус разговора на критические проблемы на фронте и в тылу.
Представители Киева выразили серьезную обеспокоенность по поводу катастрофической нехватки систем противовоздушной обороны (ПВО) на фоне стремительно приближающейся зимы и рисков для инфраструктуры.
Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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