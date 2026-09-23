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"Я согласен завершить конфликт": Зеленский рассказал о встрече с Трампом

"Я согласен завершить конфликт": Зеленский рассказал о встрече с Трампом - 23.09.2026 Украина.ру

"Я согласен завершить конфликт": Зеленский рассказал о встрече с Трампом

Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН несколько раз заявил о готовности к переговорам с Россией и завершению конфликта. Трансляцию его общения с прессой на английском языке вели YouTube-канал офиса Зеленского и украинские СМИ

2026-09-23T07:31

2026-09-23T07:31

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На встрече Трампа с главарём киевского режима с американской стороны также присутствовали госсекретарь Марко Рубио, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, министр финансов Скотт Бессент и переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер."Группу поддержки" Зеленского составили глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, глава МИД режима Андрей Сибига, глава офиса Кирилл Буданов* и глава службы внешней разведки Рустем Умеров."Я готов к трёхсторонней встрече. Это значит, что я согласен завершить конфликт и я хочу его завершить", — заявил Зеленский журналистам."Я надеюсь, что мы сможем положить конец конфликту. Нам в этом поможет президент Трамп. Я думаю, это нужно сделать как можно скорее, пока не настала зима", — добавил он.По словам Зеленского, на встрече с президентом США также обсуждалось "энергетическое" перемирие, к которому Киев якобы готов и готов обсуждать его детали с российской стороной.Закрытая часть встречи Зеленского и Трампа продолжалась немногим более получаса. Рассказ Зеленского журналистам о ней на официальном киевском канале в первые часы посмотрели всего две-три сотни человек.Напомним, российское руководство неоднократно подчёркивало, что Москва заинтересована в устранении причин конфликта и устойчивом мире, а не во временных перемириях, используемых Киевом для перевооружения и подготовки к новой агрессии. При таком подходе Кремль готов возобновить трёхсторонние переговоры.В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.Ранее Трамп фактически "монополизировал" разговор с журналистами во время открытой части встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН 22 сентября - Путин, конфликт, дизель и Patriot: Трамп поговорил с журналистами на встрече с Зеленским.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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