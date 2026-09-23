"Я согласен завершить конфликт": Зеленский рассказал о встрече с Трампом - 23.09.2026 Украина.ру
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"Я согласен завершить конфликт": Зеленский рассказал о встрече с Трампом
"Я согласен завершить конфликт": Зеленский рассказал о встрече с Трампом - 23.09.2026 Украина.ру
"Я согласен завершить конфликт": Зеленский рассказал о встрече с Трампом
Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН несколько раз заявил о готовности к переговорам с Россией и завершению конфликта. Трансляцию его общения с прессой на английском языке вели YouTube-канал офиса Зеленского и украинские СМИ
2026-09-23T07:31
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На встрече Трампа с главарём киевского режима с американской стороны также присутствовали госсекретарь Марко Рубио, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, министр финансов Скотт Бессент и переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер."Группу поддержки" Зеленского составили глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, глава МИД режима Андрей Сибига, глава офиса Кирилл Буданов* и глава службы внешней разведки Рустем Умеров."Я готов к трёхсторонней встрече. Это значит, что я согласен завершить конфликт и я хочу его завершить", — заявил Зеленский журналистам."Я надеюсь, что мы сможем положить конец конфликту. Нам в этом поможет президент Трамп. Я думаю, это нужно сделать как можно скорее, пока не настала зима", — добавил он.По словам Зеленского, на встрече с президентом США также обсуждалось "энергетическое" перемирие, к которому Киев якобы готов и готов обсуждать его детали с российской стороной.Закрытая часть встречи Зеленского и Трампа продолжалась немногим более получаса. Рассказ Зеленского журналистам о ней на официальном киевском канале в первые часы посмотрели всего две-три сотни человек.Напомним, российское руководство неоднократно подчёркивало, что Москва заинтересована в устранении причин конфликта и устойчивом мире, а не во временных перемириях, используемых Киевом для перевооружения и подготовки к новой агрессии. При таком подходе Кремль готов возобновить трёхсторонние переговоры.В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.Ранее Трамп фактически "монополизировал" разговор с журналистами во время открытой части встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН 22 сентября - Путин, конфликт, дизель и Patriot: Трамп поговорил с журналистами на встрече с Зеленским.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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украина.ру, новости, сша, оон, генассамблея оон, дональд трамп, марко рубио, джаред кушнер, стив уиткофф, украина, киевский режим, владимир зеленский, давид арахамия, кирилл буданов*, рустем умеров, переговоры, переговоры по украине 2026, война на украине, чем закончится война на украине, когда закончится война на украине, встреча, сми, пресс-конференция, международные отношения, международная политика, мир без границ, россия
Украина.ру, Новости, США, ООН, Генассамблея ООН, Дональд Трамп, Марко Рубио, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Украина, киевский режим, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Кирилл Буданов*, Рустем Умеров, переговоры, Переговоры по Украине 2026, война на Украине, чем закончится война на Украине, когда закончится война на Украине, встреча, СМИ, пресс-конференция, международные отношения, Международная политика, Мир без границ, Россия

"Я согласен завершить конфликт": Зеленский рассказал о встрече с Трампом

07:31 23.09.2026 (обновлено: 07:45 23.09.2026)
 
© AP / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский во время ГА ООН. 22 сентября 2026
Владимир Зеленский во время ГА ООН. 22 сентября 2026 - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН несколько раз заявил о готовности к переговорам с Россией и завершению конфликта. Трансляцию его общения с прессой на английском языке вели YouTube-канал офиса Зеленского и украинские СМИ
На встрече Трампа с главарём киевского режима с американской стороны также присутствовали госсекретарь Марко Рубио, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, министр финансов Скотт Бессент и переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
"Группу поддержки" Зеленского составили глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, глава МИД режима Андрей Сибига, глава офиса Кирилл Буданов* и глава службы внешней разведки Рустем Умеров.
"Я готов к трёхсторонней встрече. Это значит, что я согласен завершить конфликт и я хочу его завершить", — заявил Зеленский журналистам.
"Я надеюсь, что мы сможем положить конец конфликту. Нам в этом поможет президент Трамп. Я думаю, это нужно сделать как можно скорее, пока не настала зима", — добавил он.
По словам Зеленского, на встрече с президентом США также обсуждалось "энергетическое" перемирие, к которому Киев якобы готов и готов обсуждать его детали с российской стороной.
Закрытая часть встречи Зеленского и Трампа продолжалась немногим более получаса. Рассказ Зеленского журналистам о ней на официальном киевском канале в первые часы посмотрели всего две-три сотни человек.
Напомним, российское руководство неоднократно подчёркивало, что Москва заинтересована в устранении причин конфликта и устойчивом мире, а не во временных перемириях, используемых Киевом для перевооружения и подготовки к новой агрессии. При таком подходе Кремль готов возобновить трёхсторонние переговоры.
В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.
Ранее Трамп фактически "монополизировал" разговор с журналистами во время открытой части встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН 22 сентября - Путин, конфликт, дизель и Patriot: Трамп поговорил с журналистами на встрече с Зеленским.
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