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Взятки за снятие санкций: в Минразвития Украины нагрянули с обысками

Взятки за снятие санкций: в Минразвития Украины нагрянули с обысками - 23.09.2026 Украина.ру

Взятки за снятие санкций: в Минразвития Украины нагрянули с обысками

В среду утром в офисе Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту (Минразвития) Украины прошли следственные действия, указали в телеграм-канале ведомства

2026-09-23T12:07

2026-09-23T12:07

2026-09-23T12:29

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Обыски касаются директора департамента политики восстановления, назначенного на этот пост в апреле. Чиновника подозревают в получении неправомерной выгоды за снятие санкций с коммерческих структур. Утверждается, что махинации происходили на его предыдущем месте работы и не связаны с текущей деятельностью в министерстве.Официально имя фигуранта не называется, но украинский телеканал "Общественное" сообщил, что речь идет о Викторе Стеблиненко. Руководство министерства готовит решение об отстранении Стеблиненко от обязанностей. Также в ведомстве запустили внутренний аудит процессов, которые происходили до прихода новой команды.Обыски в Минразвития стали очередным звеном в бесконечной цепочке коррупционных скандалов, которые сотрясают украинскую власть. Только за последний месяц в стране вскрылось крышевание мошеннических колл-центров со стороны Офиса генпрокурора, а госаудит выявил ущерб и нарушения более чем на миллиард долларов в сфере оборонных закупок. Из-за регулярных разоблачений в министерствах и силовых ведомствах Киеву становится все сложнее выбивать у Запада новые финансовые транши и поставки оружия.Подробнее - в материале "Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на Украине на сайте Украина.ру.

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