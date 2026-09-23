Взятки за снятие санкций: в Минразвития Украины нагрянули с обысками - 23.09.2026 Украина.ру
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Взятки за снятие санкций: в Минразвития Украины нагрянули с обысками
Взятки за снятие санкций: в Минразвития Украины нагрянули с обысками - 23.09.2026 Украина.ру
Взятки за снятие санкций: в Минразвития Украины нагрянули с обысками
В среду утром в офисе Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту (Минразвития) Украины прошли следственные действия, указали в телеграм-канале ведомства
2026-09-23T12:07
2026-09-23T12:29
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Обыски касаются директора департамента политики восстановления, назначенного на этот пост в апреле. Чиновника подозревают в получении неправомерной выгоды за снятие санкций с коммерческих структур. Утверждается, что махинации происходили на его предыдущем месте работы и не связаны с текущей деятельностью в министерстве.Официально имя фигуранта не называется, но украинский телеканал "Общественное" сообщил, что речь идет о Викторе Стеблиненко. Руководство министерства готовит решение об отстранении Стеблиненко от обязанностей. Также в ведомстве запустили внутренний аудит процессов, которые происходили до прихода новой команды.Обыски в Минразвития стали очередным звеном в бесконечной цепочке коррупционных скандалов, которые сотрясают украинскую власть. Только за последний месяц в стране вскрылось крышевание мошеннических колл-центров со стороны Офиса генпрокурора, а госаудит выявил ущерб и нарушения более чем на миллиард долларов в сфере оборонных закупок. Из-за регулярных разоблачений в министерствах и силовых ведомствах Киеву становится все сложнее выбивать у Запада новые финансовые транши и поставки оружия.Подробнее - в материале "Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, запад, владимир зеленский, офис генпрокурора, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Запад, Владимир Зеленский, Офис генпрокурора, Украина.ру

Взятки за снятие санкций: в Минразвития Украины нагрянули с обысками

12:07 23.09.2026 (обновлено: 12:29 23.09.2026)
 
© Фото : НАБУ
- РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© Фото : НАБУ
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В среду утром в офисе Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту (Минразвития) Украины прошли следственные действия, указали в телеграм-канале ведомства
Обыски касаются директора департамента политики восстановления, назначенного на этот пост в апреле. Чиновника подозревают в получении неправомерной выгоды за снятие санкций с коммерческих структур.
Утверждается, что махинации происходили на его предыдущем месте работы и не связаны с текущей деятельностью в министерстве.
Официально имя фигуранта не называется, но украинский телеканал "Общественное" сообщил, что речь идет о Викторе Стеблиненко.
Руководство министерства готовит решение об отстранении Стеблиненко от обязанностей. Также в ведомстве запустили внутренний аудит процессов, которые происходили до прихода новой команды.
Обыски в Минразвития стали очередным звеном в бесконечной цепочке коррупционных скандалов, которые сотрясают украинскую власть. Только за последний месяц в стране вскрылось крышевание мошеннических колл-центров со стороны Офиса генпрокурора, а госаудит выявил ущерб и нарушения более чем на миллиард долларов в сфере оборонных закупок. Из-за регулярных разоблачений в министерствах и силовых ведомствах Киеву становится все сложнее выбивать у Запада новые финансовые транши и поставки оружия.
Подробнее - в материале "Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на Украине на сайте Украина.ру.
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