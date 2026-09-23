https://ukraina.ru/20260923/azov-nichego-ne-smog-rossiyskaya-armiya-okruzhila-vazhneyshiy-uzel-oborony-vsu-v-donbasse-1083375995.html

"Азов"* ничего не смог: российская армия окружила важнейший узел обороны ВСУ в Донбассе

"Азов"* ничего не смог: российская армия окружила важнейший узел обороны ВСУ в Донбассе - 23.09.2026 Украина.ру

"Азов"* ничего не смог: российская армия окружила важнейший узел обороны ВСУ в Донбассе

Министерство обороны России во вторник, 22 сентября, заявило об окружении Доброполья. Это крупный узел украинской обороны к северу от освобожденного российской армией Покровска, который с юго-запада прикрывает украинскую оборону Краматорско-Славянской городской агломерации.

2026-09-23T16:03

2026-09-23T16:03

2026-09-23T16:03

эксклюзив

доброполье

"азов"

денис прокопенко

александр чаленко

сво

всу

украинские националисты

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Согласно заявлению военного ведомства, в окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины, а также 425-й штурмовой полк "Скала" ("Скеля"). Обороной Доброполья командует бригадный генерал Денис "Редис" Прокопенко, он же командир группировки "Азов"*, в которую входят все вышеперечисленные подразделения. Продвижение российских штурмовых групп, как писало издание Украина.ру, шло с юга – со стороны микрорайона "Железнодорожный", а также с северо-востока – через Анновку.В свою очередь украинское командование отрицает полное окружение Доброполья. Там признают, что идут тяжелые бои, но "лыцари" ВСУ якобы удерживают позиции на подступах к городу, не давая его окружить.О ситуации в Доброполье изданию Украина.ру рассказал старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, ополченец первой волны и волонтер из Донецка."Мои источники говорят о том, что Доброполье – наполовину наше, частично там серая зона. Город окружен, но многие села вокруг него мы еще не взяли – вот там остается серая зона. Нужно понимать, что нельзя все их охватить – чисто физически", – пояснил Матюшин. Он добавил, что "бандеровцы действуют жестко в обороне": на каждый километр дороги приходится от 50 до 100 дронов-ждунов, которые мучают наши передовые штурмовые отряды.Еще интересна ситуация со "знаменитыми" мясными подразделениями Сырского из 425-го штурмового полка "Скала" ("Скеля"), которые воюют за Доброполье. Попадающие в плен российской армии говорят, что им не хватает еды и боекомплекта. То есть не хватает необходимого, подчёркивает "Варяг".Трудно переоценить значение освобождения Доброполья. После того, как это произойдет, для российской армии будет открыт путь для охвата украинского "пояса крепостей" Славянск-Краматорск-Дружковка с западного фланга.Доброполье, как самый крупный узел обороны, не дававший нашей армии двигаться в тех местах с юга на север, чтобы соединиться в районе Красного Лимана и Святогорска с российскими частями, падет. Тогда российские штурмовики смогут с одной стороны смогут подойти с запада к Краматорску и Дружковке, а с другой – к Александровке. Оттуда уже можно двигаться в том числе и на Барвенково – в Харьковскую область.* Террористическая и экстремистская организация, запрещена в РоссииЧитайте также статью Александра Чаленко Окружить и перерезать логистику: российская армия выбивает нацистов-азовцев* из Доброполья

https://ukraina.ru/20260922/poyas-krepostey-kotorye-vsu-sozdali-v-donbasse-chto-eto-i-kak-rossiyskaya-armiya-ego-osvobozhdaet-1083352689.html

доброполье

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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эксклюзив, доброполье, "азов", денис прокопенко, александр чаленко, сво, всу, украинские националисты