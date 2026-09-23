"Азов"* ничего не смог: российская армия окружила важнейший узел обороны ВСУ в Донбассе - 23.09.2026 Украина.ру
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"Азов"* ничего не смог: российская армия окружила важнейший узел обороны ВСУ в Донбассе
"Азов"* ничего не смог: российская армия окружила важнейший узел обороны ВСУ в Донбассе - 23.09.2026 Украина.ру
"Азов"* ничего не смог: российская армия окружила важнейший узел обороны ВСУ в Донбассе
Министерство обороны России во вторник, 22 сентября, заявило об окружении Доброполья. Это крупный узел украинской обороны к северу от освобожденного российской армией Покровска, который с юго-запада прикрывает украинскую оборону Краматорско-Славянской городской агломерации.
2026-09-23T16:03
2026-09-23T16:03
эксклюзив
доброполье
"азов"
денис прокопенко
александр чаленко
сво
всу
украинские националисты
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Согласно заявлению военного ведомства, в окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины, а также 425-й штурмовой полк "Скала" ("Скеля"). Обороной Доброполья командует бригадный генерал Денис "Редис" Прокопенко, он же командир группировки "Азов"*, в которую входят все вышеперечисленные подразделения. Продвижение российских штурмовых групп, как писало издание Украина.ру, шло с юга – со стороны микрорайона "Железнодорожный", а также с северо-востока – через Анновку.В свою очередь украинское командование отрицает полное окружение Доброполья. Там признают, что идут тяжелые бои, но "лыцари" ВСУ якобы удерживают позиции на подступах к городу, не давая его окружить.О ситуации в Доброполье изданию Украина.ру рассказал старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, ополченец первой волны и волонтер из Донецка."Мои источники говорят о том, что Доброполье – наполовину наше, частично там серая зона. Город окружен, но многие села вокруг него мы еще не взяли – вот там остается серая зона. Нужно понимать, что нельзя все их охватить – чисто физически", – пояснил Матюшин. Он добавил, что "бандеровцы действуют жестко в обороне": на каждый километр дороги приходится от 50 до 100 дронов-ждунов, которые мучают наши передовые штурмовые отряды.Еще интересна ситуация со "знаменитыми" мясными подразделениями Сырского из 425-го штурмового полка "Скала" ("Скеля"), которые воюют за Доброполье. Попадающие в плен российской армии говорят, что им не хватает еды и боекомплекта. То есть не хватает необходимого, подчёркивает "Варяг".Трудно переоценить значение освобождения Доброполья. После того, как это произойдет, для российской армии будет открыт путь для охвата украинского "пояса крепостей" Славянск-Краматорск-Дружковка с западного фланга.Доброполье, как самый крупный узел обороны, не дававший нашей армии двигаться в тех местах с юга на север, чтобы соединиться в районе Красного Лимана и Святогорска с российскими частями, падет. Тогда российские штурмовики смогут с одной стороны смогут подойти с запада к Краматорску и Дружковке, а с другой – к Александровке. Оттуда уже можно двигаться в том числе и на Барвенково – в Харьковскую область.* Террористическая и экстремистская организация, запрещена в РоссииЧитайте также статью Александра Чаленко Окружить и перерезать логистику: российская армия выбивает нацистов-азовцев* из Доброполья
https://ukraina.ru/20260922/poyas-krepostey-kotorye-vsu-sozdali-v-donbasse-chto-eto-i-kak-rossiyskaya-armiya-ego-osvobozhdaet-1083352689.html
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Александр Чаленко
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, доброполье, "азов", денис прокопенко, александр чаленко, сво, всу, украинские националисты
Эксклюзив, Доброполье, "Азов", Денис Прокопенко, Александр Чаленко, СВО, ВСУ, украинские националисты

"Азов"* ничего не смог: российская армия окружила важнейший узел обороны ВСУ в Донбассе

16:03 23.09.2026
 
© Фото : nv.uaДоброполье
Доброполье - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© Фото : nv.ua
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Министерство обороны России во вторник, 22 сентября, заявило об окружении Доброполья. Это крупный узел украинской обороны к северу от освобожденного российской армией Покровска, который с юго-запада прикрывает украинскую оборону Краматорско-Славянской городской агломерации.
Согласно заявлению военного ведомства, в окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины, а также 425-й штурмовой полк "Скала" ("Скеля"). Обороной Доброполья командует бригадный генерал Денис "Редис" Прокопенко, он же командир группировки "Азов"*, в которую входят все вышеперечисленные подразделения.
Продвижение российских штурмовых групп, как писало издание Украина.ру, шло с юга – со стороны микрорайона "Железнодорожный", а также с северо-востока – через Анновку.
В свою очередь украинское командование отрицает полное окружение Доброполья. Там признают, что идут тяжелые бои, но "лыцари" ВСУ якобы удерживают позиции на подступах к городу, не давая его окружить.
О ситуации в Доброполье изданию Украина.ру рассказал старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, ополченец первой волны и волонтер из Донецка.
"Мои источники говорят о том, что Доброполье – наполовину наше, частично там серая зона. Город окружен, но многие села вокруг него мы еще не взяли – вот там остается серая зона. Нужно понимать, что нельзя все их охватить – чисто физически", – пояснил Матюшин.
Он добавил, что "бандеровцы действуют жестко в обороне": на каждый километр дороги приходится от 50 до 100 дронов-ждунов, которые мучают наши передовые штурмовые отряды.
Коллаж: российские военнослужащие, Славянск - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
Вчера, 14:24
"Пояс крепостей", который ВСУ создали в Донбассе: что это и как российская армия его освобождаетВ украинских и западных СМИ, когда речь заходит о боях за Славянско-Краматорскую агломерацию, регулярно пишут, что российская армия все ближе подходит к "поясу крепостей". У стороннего наблюдателя возникает закономерный вопрос: что означает этот самый "пояс крепостей"? Как он устроен?
Еще интересна ситуация со "знаменитыми" мясными подразделениями Сырского из 425-го штурмового полка "Скала" ("Скеля"), которые воюют за Доброполье. Попадающие в плен российской армии говорят, что им не хватает еды и боекомплекта. То есть не хватает необходимого, подчёркивает "Варяг".
Трудно переоценить значение освобождения Доброполья. После того, как это произойдет, для российской армии будет открыт путь для охвата украинского "пояса крепостей" Славянск-Краматорск-Дружковка с западного фланга.
Доброполье, как самый крупный узел обороны, не дававший нашей армии двигаться в тех местах с юга на север, чтобы соединиться в районе Красного Лимана и Святогорска с российскими частями, падет. Тогда российские штурмовики смогут с одной стороны смогут подойти с запада к Краматорску и Дружковке, а с другой – к Александровке.
Оттуда уже можно двигаться в том числе и на Барвенково – в Харьковскую область.
* Террористическая и экстремистская организация, запрещена в России
Читайте также статью Александра Чаленко Окружить и перерезать логистику: российская армия выбивает нацистов-азовцев* из Доброполья
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ЭксклюзивДоброполье"Азов"Денис ПрокопенкоАлександр ЧаленкоСВОВСУукраинские националисты
 
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