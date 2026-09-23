https://ukraina.ru/20260923/zelenskiy-govorit-o-mire-chtoby-prodolzhilas-voyna-1083383227.html

Зеленский говорит о мире, чтобы продолжилась война

Зеленский говорит о мире, чтобы продолжилась война - 23.09.2026 Украина.ру

Зеленский говорит о мире, чтобы продолжилась война

От начавшей работу 81-й сессии Генассамблеи ООН, где, как всегда, будут обсуждаться вопросы Украины, уже очевидна главная опасность для России: Москву опять попытаются развести и обмануть призывами к миру и обещаниями этого самого мира.

2026-09-23T15:54

2026-09-23T15:54

2026-09-23T15:54

мнения

весь скачко

владимир зеленский

украина

россия

запад

дональд трамп

вооруженные силы украины

оон

нпз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/17/1083384357_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ee24a4efddfa35fa1584df7747528977.jpg

Ясное дело, что на якобы выгодных для России условиях. Но обман будет традиционно заключаться в том, что говорить будут о мирных инициативах, которые на самом деле звучат привлекательно, но не должны привести к миру, а только выступить ширмой для передышки и перегруппировки сил в Украине, которая войну с Россией в рамках СВО проигрывает.Да, не быстро. Да, как утверждают специалисты, Россия исповедует тактику не одного прорывного удара, после которого в результате прорыва фронта все на Украине должно посыпаться, а медленное, системное и последовательное истощение всех украинских ресурсов, что сделает невозможным ведение войны Киевом. Да, Запад понял, что он, конечно, может бесконечно помогать Украине, но это ни к ее победе, ни тем более к поражению России не приведет, а скорее истощится сам Запад, войдет в такой милитаристский штопор, выходом из которого может стать Третья мировая война. И если политики Запада к ней сдуру готовы, то народы – нет, что обязательно приведет к смене правящих элит. И это уже происходит в той же, например, Германии…Но просроченный недопрезидент неонацистской Украины Владимир Зеленский продолжает вдохновенно врать, прокручивая одну и ту же миротворческую пластинку. Собираясь в Штаты, он говорил: "Первый приоритет Украины — приближение мира, есть конкретные предложения по безопасности и деэскалационные решения, способные приблизить окончание войны".И после встречи с президентом США Дональдом Трампом он как бы подвел итог и обозначил направление работы: "Я готов к трехсторонней встрече (США, Украина, Россия – Авт.). Это значит, что я согласен завершить конфликт, и я хочу его завершить. … Я надеюсь, что мы сможем положить конец конфликту. Нам в этом поможет президент Трамп. Я думаю, это нужно сделать как можно скорее, пока не настала зима".Правда в этих словах только то, что Зеленский реально боится наступления зимы, к которой его Украина не готова. Более того, без западных вспомоществований и вливаний она зиму без серьезных потрясений не переживет. Остатки украинского народа или смирятся со своей участью и окончательно перемрут от холода, голода, темени и прочих житейско-социальных неурядиц, или же восстанут и бунтами снесут этот режим и в новогодние дни торжественно украсят праздничные елки телами главных деятелей режима во главе, не исключено, с самим Зеленским. Зеленский хоть часто, как говорят, и пребывает в неадекватном состоянии, но в минуты просветления и в холодном поту от наплывающих предчувствий не может этого не понимать. Потому он юлит и изворачивается – говорит о мире, но думает о войне.При этом он не может не понимать безвыходности своего положения: для него постепенно сравниваются итоги и войны, и мира. В любом случае он может закончить одинаково плохо.И я вот о чем: для него раньше только война была путем спасения, мир был равнозначен смерти. Пока он воевал, он был нужен, его все поддерживали. Даже обещали гарантии безопасности и надежный путь отхода за бугор, когда "все закончится". Прекращение же конфликта влекло за собой ненужность Зеленского и неизбежный его конец. Его готовы растерзать и соратники, у которых он миром отберет хлеб, и противники, которые отомстят ему за проигранную войну и поруганные надежды. И нацики-патриоты, и военные, и коррупционеры, лишившиеся привычных синекур...И Зеленский воевал, уповая на свою победу и поражение России. Теперь же неизбежным концом для него станет и война. Он в ней обязательно проиграет, но вынужден будет сражаться до конца. А когда проиграет, автоматически станет никому не нужным. Нигде. Ни дома, ни на Западе. И с ним разберутся: мальчик слишком много знал, а если ему вовремя не дать вкусных грибов или таблеток, он в состоянии ломки такое расскажет, что у многих на том же Западе майка на смокинги завернется.Что же случилось в Нью-Йорке? Официально как бы возобладала точка зрения Трампа, который на итоговой совместной пресс-конференции буквально заткнул Зеленского, не дав ему толком раскрыть рот. Трамп чисто внешне демонстрировал уверенность, что он продавил Зеленского на мир в результате трехсторонней встречи с участием еще и президента России Владимира Путина.По словам Трампа, США "тесно сотрудничают с лидерами России и Украины и обязательно добьются решения этого вопроса (продолжения переговоров о мире и мира. – Авт.)", и конфликт будет завершен. "Я думаю, это произойдет быстрее, чем многие понимают", — резюмировал Трамп.Понятно и то, о чем говорили и будут говорить Трамп и Зеленский. О перемирии в трех ипостасях:– наземной: чтобы остановить военные действия на линии боевого столкновения (ЛБС) и не дать развалиться фронту СВО, а ВСУ дать время для перегруппировки сил;– морской: Зеленский по-прежнему настаивает, что, устраивая Украине блокаду на Черном море, Россия хочет заморить мир голодом без поставок украинского зерна на мировые же рынки;– воздушной – прекращении взаимных налетов и воздушных ударов по тылам, которые приводят к разрушению инфраструктуры. В первую очередь энергетической. Энергетическое – это главное перемирие. Поэтому самое часто звучащее слово в украинско-американских терках последних дней – "дизель". Его нехватка в США без поставок из России может привести Трампа к проигрышу его партии на выборах в Конгресс. Трамп этого не хочет, потому жаждет дизеля. А Зеленский, ударяя по энергетической инфраструктуре России, лишает его "вкусняшки". Потому неонацистский недофюрер опять получил по шапке и выслушал призывы прекратить бить по российским тылам и НПЗ.Зеленский, вроде, согласен, и многие по этому поводу утверждают, что Трамп его "нагнул". Это, как говорится, вряд ли. Есть предчувствие, что Зеленский еще не раз взбрыкнет, потому что для него сейчас ставки самые высокие – речь идет о его смерти или жизни. И на полях Генассамблеи в своих выступлениях, интервью и на встречах с разными политиками он еще скажет свое слово, подкорректирует сегодняшнее впечатление. Обман его вскроется – обязательно.Уже сейчас можно заметить, что все не так, как может показаться после слов о мире, сказанных и Трампом, и Зеленским.Во-первых, свое согласие на мир к приближающейся зиме Зеленский уже обставил некими условиями. В интервью The Wall Street Journal он заявил, что возможность завершить боевые действия до наступления зимних холодов есть, но для этого Западу необходимо выполнить ряд условий. Среди них – жесткая политическая воли со стороны США и лично Трампа в защите интересов Украины и давлении на Россию и Путина. По словам Зеленского, простого желания Белого дома вести диалог с Путиным сейчас мало — на него якобы нужно оказывать скоординированное и постоянное давление.Второе обязательное условие для мира, по Зеленскому, – немедленное предоставление Украине передовых американских технологий и вооружений. Как выразился Зеленский, Киеву жизненно необходим так называемый "зимний пакет" помощи от Вашингтона, основу которого должны составить дефицитные ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.Другими словами, Зеленский хочет мира, но готов воевать даже зимой, если ему дадут оружие и все необходимое для войны.Во-вторых, издание CBS News 22 сентября сего года сообщило, что Украина готова подписать с США соглашение о сотрудничестве в сфере защиты от беспилотников. Причем уже на этой неделе во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, а сама "сделка может быть окончательно оформлена позже, когда США будут готовы ее подписать".Речь идет о передаче украинского опыта использования БПЛА в современных условиях на основе опыта, полученного во время СВО. Такие соглашения Украина уже точно подписала с Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами, они обеспечивают приток иностранного финансирования в украинский ВПК.Рамочное соглашение БПЛА разработано Минобороны Украины вместе с американскими спецами. Оно позволит армиям двух стран расширить испытания и производство украинских оборонных технологий на территории США. Украина готова передавать и технологии, и людей, которые ими владеют и могут помочь подучиться американцам. На то, что без Украины в войнах будущего не обойтись, и состоит расчет Зеленского. И его уверенность, что он еще может быть нужным. А это опять же может не способствовать миру.И наконец, в-третьих, на Зеленского еще давит Европа с её бесноватой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, мечтающей еще сильнее втравить ЕС в войну с Россией. Зеленский же готов, но тоже требует от Европы помочь ликвидировать катастрофическую нехватку систем ПВО в борьбе с Россией, а также скинутся деньгами, купировав риски для инфраструктуры на фоне стремительно приближающейся зимы.22 сентябре в Нью-Йорке Зеленский встретился с фон дер Ляйен и, как сообщает агентство Bloomberg, очень напряженно переговорил с нею о своих проблемах. Европе, повторюсь, нужна война, и Урсула потребовала ее продолжения, жестко увязав с этим, предоставление помощи.Урсула якобы четко заявила, что выделение любых новых пакетов финансовой помощи будет полностью заморожено до тех пор, пока Киев не продемонстрирует реального прогресса в реформах. То есть немедленно не примет законы по борьбе с теневой экономикой, резко не увеличит налоговых поступления в бюджет, а также полностью не сблизит украинское законодательство с европейским. Чтобы уже даже на законодательном уровне нельзя было отвертеться от диктата.И что, Зеленский сможет от этого отказаться? Конечно же, нет. Следовательно, будет воевать. .Есть и другие прямые и косвенные признаки, что Запад, стоящий за спиной Киева, готов воевать и теперь обманывает Россию, чтобы к войне подойти более сильным. И эти признаки нужно фиксировать, изучать и купировать.А что же Россия? Ее позиция, слав Богу, тоже пока неизменна: для нее по-прежнему важны дела, а не слова. И на обманы Москва пока не ведется. Равно как и на всевозможные угрозы. Россия как была, так и остается заинтересованной в устранении причин конфликта и устойчивом мире, а не во временных перемириях, используемых Западом и Киевом для перевооружения и подготовки к новой агрессии. Только дела Киева и Запада могут подвигнуть готовность Кремля к возобновлению трехсторонних переговоров о мире.Ручной крысоед: почему Зеленский все еще нужен Западу

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20260923/u-zelenskogo-ne-ostalos-vybora-evrope-grozit-voyna-zapadnye-smi-ob-ukrainskom-konflikte-1083353161.html

https://ukraina.ru/20260921/vmeste-protiv-rossii-v-evrope-sozdayut-novuyu-mini-nato-1083334642.html

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

мнения, весь скачко, владимир зеленский, украина, россия, запад, дональд трамп, вооруженные силы украины, оон, нпз, владимир путин