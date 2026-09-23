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Загадка дубайской виллы: у семьи беглого экс-генпрокурора Кравченко нашли элитное жилье
Загадка дубайской виллы: у семьи беглого экс-генпрокурора Кравченко нашли элитное жилье - 23.09.2026 Украина.ру
Загадка дубайской виллы: у семьи беглого экс-генпрокурора Кравченко нашли элитное жилье
Журналисты-расследователи обнаружили элитную зарубежную недвижимость, оформленную на родственников бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, пишут украинские СМИ
2026-09-23T13:37
2026-09-23T13:37
2026-09-23T13:37
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По данным дубайского земельного реестра, в июле 2023 года Алина Шкробанец — на тот момент теща Кравченко, — вложила порядка 670 тысяч долларов в таунхаус площадью 143 квадратных метра в престижном коттеджном городке Damac Lagoons в ОАЭ. В конце 2024 года супруги официально развелись. После расторжения брака у виллы сменился собственник. Новым владельцем в 2025 году стал управляющий киевским рестораном La Veranda Андрей Кейбаш, в заведении которого ранее замечали самого Кравченко в компании бывших родственников.В официальных комментариях стороны озвучили сомнительные версии. Экс-теща Кравченко полностью отрицает покупку виллы в Дубае и предполагает, что ее персональные данные могли тайно использовать третьи лица. В свою очередь, ресторатор Кейбаш факт приобретения элитного жилья подтвердил, но заявил, что нашел объявление "в интернете" и не помнит, у кого конкретно перекупил объект, после чего перестал выходить на связь с прессой.Сам Кравченко недавно скрытно покинул Украину после громкого публичного конфликта с руководством НАБУ, в адрес которого он подписал уголовное подозрение.Подробнее о коррупции в стране - в материале "Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, украина, оаэ, дубай, кравченко, владимир зеленский, набу, украина.ру
Новости, Украина, ОАЭ, Дубай, Кравченко, Владимир Зеленский, НАБУ, Украина.ру
Загадка дубайской виллы: у семьи беглого экс-генпрокурора Кравченко нашли элитное жилье
Журналисты-расследователи обнаружили элитную зарубежную недвижимость, оформленную на родственников бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, пишут украинские СМИ
По данным дубайского земельного реестра, в июле 2023 года Алина Шкробанец — на тот момент теща Кравченко, — вложила порядка 670 тысяч долларов в таунхаус площадью 143 квадратных метра в престижном коттеджном городке Damac Lagoons в ОАЭ.
В конце 2024 года супруги официально развелись.
После расторжения брака у виллы сменился собственник. Новым владельцем в 2025 году стал управляющий киевским рестораном La Veranda Андрей Кейбаш, в заведении которого ранее замечали самого Кравченко в компании бывших родственников.
В официальных комментариях стороны озвучили сомнительные версии. Экс-теща Кравченко полностью отрицает покупку виллы в Дубае и предполагает, что ее персональные данные могли тайно использовать третьи лица.
В свою очередь, ресторатор Кейбаш факт приобретения элитного жилья подтвердил, но заявил, что нашел объявление "в интернете" и не помнит, у кого конкретно перекупил объект, после чего перестал выходить на связь с прессой.
Сам Кравченко недавно скрытно покинул Украину после громкого публичного конфликта с руководством НАБУ, в адрес которого он подписал уголовное подозрение.