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Сентябрь 1941-го: Крещатик в огне

Сентябрь 1941-го: Крещатик в огне - 23.09.2026 Украина.ру

Сентябрь 1941-го: Крещатик в огне

Нынешний Крещатик обязан своим стройным архитектурным ансамблем страшной трагедии – пожарам сентября 1941 года, вызванным взрывами мин, заложенных советскими диверсантами. Удивительно, но и сейчас встречаются люди, которые не уверены в том, что дело было именно так. Впрочем, информации об этой операции действительно немного

2026-09-23T08:00

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О том, что немцы могут оккупировать Киев, стало ясно ещё в начале июля, когда вермахт приблизился к внешнему обводу прикрывавшего город Киевского укреплённого района. В своей произнесённой 3 июля речи Иосиф Сталин требовал, чтобы земля под оккупантами "горела". В осаждённом Киеве готовились выполнить этот приказ Верховного буквально.Доподлинно неизвестно, кто именно и какими приказами распорядился взорвать здания на Крещатике. Часть документов засекречена, часть – сгинула в Киевском котле. Из тех обрывков информации, которая попала в руки исследователей, складывается следующая картина.Минировали город не чекисты, а военные.Работы над созданием радиоуправляемых фугасов, подрыв которых мог осуществляться с расстояния в несколько сотен километров, начали вестись в СССР ещё на рубеже 20-30-х годов в Особом техническом бюро выдающимися советскими инженерами Владимиром Бекаури и Владимиром Миткевичем. Одним из них стала радиоуправляемая мина БЕМИ. После ареста и расстрела Бекаури её новая модификация получила индекс Ф-10.Мина представляла собой ящик-радиоприёмник, который работал на фиксированной частоте. Кабелем мина крепилась ко второму такому же по размеру ящику-аккумулятору. К ним в комплекте имелся прерыватель, он включал и выключал питание, благодаря чему аккумулятор разряжался значительно медленнее и его хватало не на сутки, а на 40-60 дней. К мине крепилась многометровая антенна-провод, которая могла прятаться под штукатуркой, в вентиляционной шахте, в дымоходе или даже в присыпанном землёй ровике на глубине в десяток сантиметров.Мины Ф-10 поступили на вооружение отдельных армейских (не НКВД) рот и взводов специального минирования.Уже 12 июля в зданиях занятого частями вражеского 56-го моторизованного корпуса города Струги Красные с расстояния около ста пятидесяти километров были взорваны три фугаса с зарядом по двести пятьдесят килограммов каждый. Это был первый в истории случай применения радиофугасов.Затем взрывы прозвучали в Выборге. На этот раз их жертвой стали финские оккупанты. Советские минёры подорвали 17 зарядов мощностью от полутораста килограммов до четырёх с половиной тонн.В Киеве минированием занялись три отдельных взвода специального минирования. Командовал сапёрами командир инженерного управления 37-й армии полковник Александр Голдович, координировал представитель Генштаба, капитан инженерных войск Хилякин.Одним из взводов командовал будущий известный украинский цирковой деятель, сценарист-мультипликатор Михаил Татарский (отец режиссёра-мультипликатора Александра Татарского, снявшего "Пластилиновую ворону", "Падал прошлогодний снег", "Следствие ведут колобки"). В мемуарах он упомянул об этом эпизоде биографии:"Радиоуправляемые мины и фугасы мы устанавливали на протяжении августа-сентября 1941-го на всех участках фронта. В частности, на Житомирском шоссе, около Мышеловки, Совок, около хутора Красный Трактир, в районе Сырца. Все заряды сработали нормально, по радиосигналу. А в Киеве было значительно тяжелее…"В первую очередь в городе минировались инфраструктурные объекты – электростанции, водокачки, мосты, а также здания в центре города. Инфраструктуру подорвали 18 и 19 сентября при отступлении, свет и вода надолго пропали.После прихода немцев первый взрыв прозвучал 20 сентября 1941 года, на второй день оккупации, – на воздух взлетела смотровая площадка Верхней Лавры. Здесь погиб самый высокопоставленный из убитых в боях за Киев немецких офицеров, начальник артуправления 29-го армейского корпуса полковник Ганс-Генрих фон Зейдлиц-унд-Голау. Вместе с ним было ликвидировано всё его управление. Один из офицеров 29-го корпуса записал в своём дневнике:"Жители уже вчера указывали, что это место, возможно, минировано русскими. Сапёры обыскали весь район, но взрывчатых веществ не нашли".Командира одного из отдельных взводов специального минирования противнику захватить всё же удалось, им называют некоего лейтенанта Бориса Левченко, якобы располагавшего детальным планом расположения части заложенных в Киеве зарядов. Он вызвался лично поучаствовать в масштабном разминировании, которое оккупанты провели 22 сентября.28 сентября начальник киевской полиции рапортовал об обезвреживании 670 мин. Их извлекли из зданий Оперного театра, Госбанка, Университета, Владимирского собора, правительственных зданий. Из одного только музея Ленина немцы извлекли 3,5 тонны взрывчатки и мину Ф-10. Они зафиксировали эту операцию на кино- и фотоплёнку, выставив штабель ящиков со взрывчаткой на всенародное обозрение.Но все мины немцам обнаружить всё-таки не удалось.В районе полудня 24 сентября взрывы прозвучали в центре города. Сначала на воздух взлетели здания на углу Прорезной и Крещатика. Первым взорвалось здание бывшего "Детского мира". В нём на первом этаже располагались жандармерия и склад, на который у населения принимали реквизированные радиоприёмники. На верхних этажах магазина располагалась офицерская гостиница.Почти одновременно разлетелось располагавшееся на другой стороне Прорезной здание кинотеатра "Спартак", над которым до войны размещалась одноимённая гостиница. Немцы здесь организовали комендатуру, в которую постоянно стояла очередь, – оккупационные власти обязали встать всех работоспособных киевлян на учёт.Затем одно за другим стали взрываться и другие здания.На чердаках и верхних этажах многих домов в центре города во время его подготовки к обороне разместили ящики с бутылками с зажигательной смесью. Предполагалось, что во время уличных боёв защитники Киева будут забрасывать ими с крыш и из окон вражескую бронетехнику. Теперь бутылки вызвали мощный пожар. Возникавшие вдоль улиц аэродинамические трубы перебросили пламя на другие улицы.Пожарные колонки после подрыва водокачки стояли сухими, тушить пожар было нечем. Самолётами немцы доставили в Киев длинные пожарные шланги, через Пионерский парк дотянули их до Днепра и стали качать воду оттуда. Однако какие-то подпольщики стали резать шланги ножами и прокалывать вилами.Оставшийся в городе профессор Борис Жук вспоминал:"Немцы немедленно предприняли облаву и захватили семь человек, которые эти шланги разрезали, немедленно расстреляли их у входа в Царский сад. Среди расстрелянных один был пожилого возраста, лет пятидесяти, по внешнему виду – рабочий, а остальные – в возрасте 19-25 лет. Рядом с убитыми валялись на земле их документы, в том числе и комсомольские билеты".Несмотря на эту акцию устрашения, какие-то неизвестные шланги продолжали резать.Пожар продолжался более трёх дней и утих только к 28 сентября, но развалины местами дымились до декабря.В соответствии со спецсообщением НКВД от 4 декабря 1941 года в результате подрыва Крещатика немцы потеряли около 300 человек, несколько десятков автомашин. Националистическая газета "Українське слово" 21 октября сокрушалась:"Сгорело 5 лучших кинотеатров, Театр юного зрителя, театр КОВО, радиотеатр, консерватория и музыкальная школа, Центральный почтамт, Дом горсовета, 2 самых больших универмага, 5 лучших ресторанов и кафе, цирк, городской ломбард, 5 самых больших гостиниц ("Континенталь", "Савой", "Гранд-готель" и другие), Центральна городская железнодорожная станция (билетные кассы), Дом архитектора и ученых, 2 пассажа, типография, 8 обувная фабрика, средняя школа, более 100 лучших магазинов. Уничтожено много библиотек, интересных документов, ценных вещей. Например, в Киевской консерватории сгорел большой орган и около 200 роялей и пианино. Даже трудно себе представить и подсчитать размеры этого неслыханного преступления советов!"О том, что нацисты к тому времени уничтожили в Бабьем Яру около 35 тысяч киевлян, понятное дело, газета умалчивала. О том, что сама редколегия вскоре очутится там же, понятное дело, ей было неизвестно. Как и то, что по Генеральному плану ОСТ 65% украинцев со временем подлежат выселению в Сибирь, а остальные – онемечиванию.Оккупанты использовали факт подрыва Крещатика в качестве обоснования для уничтожения еврейского населения Киева, хотя эта акция была запланирована заранее. 50 тысяч лишившихся в результате пожаров киевлян они расселили в домах и квартирах расстрелянных еврейских семей.Взрывы на Крещатике настолько впечатлили Гитлера, что 7 октября 1941 года он подписал приказ:"Фюрер подтверждает своё решение, что капитуляция Ленинграда или впоследствии Москвы будет отвергнута, даже если её предложит противник. (...) В Киеве немецкие войска подверглись огромному риску, столкнувшись с минами с часовым механизмом, и то же самое, даже в большем масштабе, следует ожидать в Москве и Ленинграде".После смерти Сталина советское руководство стало стесняться киевской акции. В советской "Истории Киева" указывалось:"Своё пребывание в Киеве гитлеровцы отметили варварским разрушением предприятий, жилых домов, театров, клубов, библиотек, спортивных сооружений и др. (...) Разрушение Киева гитлеровцы с провокационной целью приписали действиям большевиков-подпольщиков".Теперь украинская публицистика наполнена стенаниями о преступлениях большевиков и об уничтожении ими 200 и даже "более 950" киевских зданий, имевших огромную историческую ценность. Хотя, например, по подсчётам Семёна Широчина, "всего в 1941 году из-за взрывов и пожаров были уничтожены 104 строения, 5 домов разрушены в результате боев 1943 года, в 1944-1945 годах были разобраны 26 зданий, и 19 строений разрушены в послевоенное время".Но даже если бы число потерянных городом зданий и было таким, как указывается современными украинскими авторами, это ничто по сравнению с тем, какую судьбу уготовили нацисты украинскому народу и Украине в соответствии с Генеральным планом ОСТ.

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