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"Наша поддержка Украины состоит из многих направлений" - французский министр

"Наша поддержка Украины состоит из многих направлений" - французский министр - 23.09.2026 Украина.ру

"Наша поддержка Украины состоит из многих направлений" - французский министр

Франция оказывает киевскому режиму военную и иную помощь, желая влиять на повседневную жизнь украинцев. Об этом в опубликованном 23 сентября интервью РБК-Украина рассказал министр-делегат Франции по делам Европы Бенжамен Аддад

2026-09-23T12:43

2026-09-23T12:43

2026-09-23T12:43

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"Наша поддержка Украины состоит из многих направлений: военного, экономического", - заявил французский чиновник.Он отметил, что "очень важно, чтобы мы также имели влияние на повседневную жизнь украинских граждан".Франция шефствует над Черниговской областью. В здравоохранение украинского региона она вложила около 18 миллионов евро, участвует в проектах образования. Также за счёт французских налогоплательщиков были закуплены генераторы для сферы энергетики."Думаю, вы можете рассчитывать на долгосрочную поддержку и вовлеченность Франции. У нас есть и другие проекты – от здравоохранения до образования и реставрации исторических памятников – которые будут продолжаться, помимо, конечно, нашей политической и военной поддержки Украины", - сказал Аддад.Он сообщил также, что во время своего визита на Украину "привез несколько французских компаний, работающих в сферах производства дронов, космических технологий и робототехники".По мнению Аддада, Франции есть чему поучиться у нынешней Украины."Франция является главным объектом дезинформационных и пропагандистских операций со стороны России, вероятно потому, что они знают: мы являемся большим сторонником и ключевым игроком в Европе, когда речь идет о вопросах безопасности. Но то же самое касается и наших соседей", - сказал министр-делегат по делам Европы МИД Франции Бенжамен Аддад.В интервью его представили как влиятельного политика из ближнего круга президента Франции ("входящий в окружение Эмманюэля Макрона")."Думаю, это очевидно, что мы можем многому научиться у Украины в вопросах кибербезопасности и борьбы с дезинформацией. И, собственно, в более общем плане, если посмотреть на невероятную динамику инноваций на поле боя", - заявил Аддад.Тем временем в Париже: "Откармливать коррупцию на Украине и здесь?" - кандидат в президенты Франции призвал на митингБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Готовность к переговорам, провалы ВСУ, национализм с детсада. Хроника событий на утро 23 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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