Украина готова подписать с США соглашение по беспилотникам - 23.09.2026 Украина.ру
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Украина готова подписать с США соглашение по беспилотникам
Украина готова подписать с США соглашение по беспилотникам - 23.09.2026 Украина.ру
Украина готова подписать с США соглашение по беспилотникам
Украина готова подписать с США соглашение о сотрудничестве в сфере защиты от беспилотников. Об этом 22 сентября сообщило издание CBS News
2026-09-23T11:42
2026-09-23T11:42
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"Украина готова подписать с США знаковое соглашение по защите от беспилотников, сообщают источники, на фоне новых подробностей о роли Киева в войне с Ираном", - сказано в публикации.По данным источников американского издания, Владимир Зеленский готов подписать соглашение на этой неделе во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, а сама "сделка может быть окончательно оформлена позже, когда США будут готовы ее подписать".Рамочное соглашение разработано Минобороны Украины с американскими коллегами. Документ позволит армиям двух стран расширить испытания и производство украинских оборонных технологий на территории США.Украина уже подписала оборонные соглашения с Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также с другими странами. Они обеспечивают приток иностранного финансирования в украинский ВПК. Издание сослалось на мнение экспертов, которые утверждают: важнейший урок для США и их союзников заключается в том, что преимущество Украины состоит не только в самих беспилотниках, но и в программном обеспечении, операторах и командах, постоянно их адаптирующих."Существует ошибочное мнение, что достаточно просто купить технологию, и она каким-то образом заработает. На самом деле Западу необходимо лучше понимать, что дело не только в наличии технологии. Важно, как эта технология используется. И именно здесь знания, навыки и опыт Украины должны передаваться вместе с ней", — заявила Дебора Фэйрламб из Green Flag Ventures.Издание описало ситуацию поставок БПЛА с Украины на Ближний Восток, где армии США и Израиля пытались отбиваться от иранских БПЛА "Шахед". В марте министр армии США Дэн Дрисколл позвонил по телефону Эрику Шмидту - бывшему гендиректору Google и основателю американской компании Perennial Autonomy, производящей беспилотник-перехватчик Merops и работающей на Украине."Дрисколл попросил Шмидта поставить на Ближний Восток 13 000 беспилотников-перехватчиков Merops и 10 000 разведывательных и ударных беспилотников Bumblebee. Шмидт согласился, и беспилотники были отправлены американским военным в течение нескольких дней, но, по словам нескольких источников, знакомых с поставками, до их ввода в эксплуатацию прошло несколько недель из-за задержки поставок украинских компонентов", - сказано в пубилкации.Выяснилось, что дроны Merops используют блоки с искусственным интеллектом и боеголовки от украинских производителей. Украинская экспертиза потребовалась для интеграции беспилотников в американские радары ПВО прежде использования в боевых действиях.Издание также отметило, что в августе армия США расформировала батальон беспилотников, которому было поручено изучать опыт применения таких аппаратов в ходе СВО.Акутальное интервью: Алексей Фененко: Запад на Украине устроил репетицию войны, которую он развяжет против России в будущемВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, ближний восток, впк, google, бпла, дроны, армия сша, минобороны украины, пентагон
Новости, Украина, США, Ближний Восток, ВПК, google, БПЛА, дроны, Армия США, Минобороны Украины, Пентагон

Украина готова подписать с США соглашение по беспилотникам

11:42 23.09.2026
 
© REUTERS / Kevin Lamarque
- РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
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Украина готова подписать с США соглашение о сотрудничестве в сфере защиты от беспилотников. Об этом 22 сентября сообщило издание CBS News
"Украина готова подписать с США знаковое соглашение по защите от беспилотников, сообщают источники, на фоне новых подробностей о роли Киева в войне с Ираном", - сказано в публикации.
По данным источников американского издания, Владимир Зеленский готов подписать соглашение на этой неделе во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, а сама "сделка может быть окончательно оформлена позже, когда США будут готовы ее подписать".
Рамочное соглашение разработано Минобороны Украины с американскими коллегами. Документ позволит армиям двух стран расширить испытания и производство украинских оборонных технологий на территории США.
Украина уже подписала оборонные соглашения с Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также с другими странами. Они обеспечивают приток иностранного финансирования в украинский ВПК.
Издание сослалось на мнение экспертов, которые утверждают: важнейший урок для США и их союзников заключается в том, что преимущество Украины состоит не только в самих беспилотниках, но и в программном обеспечении, операторах и командах, постоянно их адаптирующих.
"Существует ошибочное мнение, что достаточно просто купить технологию, и она каким-то образом заработает. На самом деле Западу необходимо лучше понимать, что дело не только в наличии технологии. Важно, как эта технология используется. И именно здесь знания, навыки и опыт Украины должны передаваться вместе с ней", — заявила Дебора Фэйрламб из Green Flag Ventures.
Издание описало ситуацию поставок БПЛА с Украины на Ближний Восток, где армии США и Израиля пытались отбиваться от иранских БПЛА "Шахед".
В марте министр армии США Дэн Дрисколл позвонил по телефону Эрику Шмидту - бывшему гендиректору Google и основателю американской компании Perennial Autonomy, производящей беспилотник-перехватчик Merops и работающей на Украине.
"Дрисколл попросил Шмидта поставить на Ближний Восток 13 000 беспилотников-перехватчиков Merops и 10 000 разведывательных и ударных беспилотников Bumblebee. Шмидт согласился, и беспилотники были отправлены американским военным в течение нескольких дней, но, по словам нескольких источников, знакомых с поставками, до их ввода в эксплуатацию прошло несколько недель из-за задержки поставок украинских компонентов", - сказано в пубилкации.
Выяснилось, что дроны Merops используют блоки с искусственным интеллектом и боеголовки от украинских производителей. Украинская экспертиза потребовалась для интеграции беспилотников в американские радары ПВО прежде использования в боевых действиях.
Издание также отметило, что в августе армия США расформировала батальон беспилотников, которому было поручено изучать опыт применения таких аппаратов в ходе СВО.
Акутальное интервью: Алексей Фененко: Запад на Украине устроил репетицию войны, которую он развяжет против России в будущем
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