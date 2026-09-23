https://ukraina.ru/20260923/ukraina-gotova-podpisat-s-ssha-soglashenie-po-bespilotnikam-1083376262.html
Украина готова подписать с США соглашение по беспилотникам
Украина готова подписать с США соглашение по беспилотникам - 23.09.2026 Украина.ру
Украина готова подписать с США соглашение по беспилотникам
Украина готова подписать с США соглашение о сотрудничестве в сфере защиты от беспилотников. Об этом 22 сентября сообщило издание CBS News
2026-09-23T11:42
2026-09-23T11:42
2026-09-23T11:42
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"Украина готова подписать с США знаковое соглашение по защите от беспилотников, сообщают источники, на фоне новых подробностей о роли Киева в войне с Ираном", - сказано в публикации.По данным источников американского издания, Владимир Зеленский готов подписать соглашение на этой неделе во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, а сама "сделка может быть окончательно оформлена позже, когда США будут готовы ее подписать".Рамочное соглашение разработано Минобороны Украины с американскими коллегами. Документ позволит армиям двух стран расширить испытания и производство украинских оборонных технологий на территории США.Украина уже подписала оборонные соглашения с Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также с другими странами. Они обеспечивают приток иностранного финансирования в украинский ВПК. Издание сослалось на мнение экспертов, которые утверждают: важнейший урок для США и их союзников заключается в том, что преимущество Украины состоит не только в самих беспилотниках, но и в программном обеспечении, операторах и командах, постоянно их адаптирующих."Существует ошибочное мнение, что достаточно просто купить технологию, и она каким-то образом заработает. На самом деле Западу необходимо лучше понимать, что дело не только в наличии технологии. Важно, как эта технология используется. И именно здесь знания, навыки и опыт Украины должны передаваться вместе с ней", — заявила Дебора Фэйрламб из Green Flag Ventures.Издание описало ситуацию поставок БПЛА с Украины на Ближний Восток, где армии США и Израиля пытались отбиваться от иранских БПЛА "Шахед". В марте министр армии США Дэн Дрисколл позвонил по телефону Эрику Шмидту - бывшему гендиректору Google и основателю американской компании Perennial Autonomy, производящей беспилотник-перехватчик Merops и работающей на Украине."Дрисколл попросил Шмидта поставить на Ближний Восток 13 000 беспилотников-перехватчиков Merops и 10 000 разведывательных и ударных беспилотников Bumblebee. Шмидт согласился, и беспилотники были отправлены американским военным в течение нескольких дней, но, по словам нескольких источников, знакомых с поставками, до их ввода в эксплуатацию прошло несколько недель из-за задержки поставок украинских компонентов", - сказано в пубилкации.Выяснилось, что дроны Merops используют блоки с искусственным интеллектом и боеголовки от украинских производителей. Украинская экспертиза потребовалась для интеграции беспилотников в американские радары ПВО прежде использования в боевых действиях.Издание также отметило, что в августе армия США расформировала батальон беспилотников, которому было поручено изучать опыт применения таких аппаратов в ходе СВО.Акутальное интервью: Алексей Фененко: Запад на Украине устроил репетицию войны, которую он развяжет против России в будущемВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, ближний восток, впк, google, бпла, дроны, армия сша, минобороны украины, пентагон
Новости, Украина, США, Ближний Восток, ВПК, google, БПЛА, дроны, Армия США, Минобороны Украины, Пентагон
Украина готова подписать с США соглашение по беспилотникам
Украина готова подписать с США соглашение о сотрудничестве в сфере защиты от беспилотников. Об этом 22 сентября сообщило издание CBS News
"Украина готова подписать с США знаковое соглашение по защите от беспилотников, сообщают источники, на фоне новых подробностей о роли Киева в войне с Ираном", - сказано в публикации.
По данным источников американского издания, Владимир Зеленский готов подписать соглашение на этой неделе во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, а сама "сделка может быть окончательно оформлена позже, когда США будут готовы ее подписать".
Рамочное соглашение разработано Минобороны Украины с американскими коллегами. Документ позволит армиям двух стран расширить испытания и производство украинских оборонных технологий на территории США.
Украина уже подписала оборонные соглашения с Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также с другими странами. Они обеспечивают приток иностранного финансирования в украинский ВПК.
Издание сослалось на мнение экспертов, которые утверждают: важнейший урок для США и их союзников заключается в том, что преимущество Украины состоит не только в самих беспилотниках, но и в программном обеспечении, операторах и командах, постоянно их адаптирующих.
"Существует ошибочное мнение, что достаточно просто купить технологию, и она каким-то образом заработает. На самом деле Западу необходимо лучше понимать, что дело не только в наличии технологии. Важно, как эта технология используется. И именно здесь знания, навыки и опыт Украины должны передаваться вместе с ней", — заявила Дебора Фэйрламб из Green Flag Ventures.
Издание описало ситуацию поставок БПЛА с Украины на Ближний Восток, где армии США и Израиля пытались отбиваться от иранских БПЛА "Шахед".
В марте министр армии США Дэн Дрисколл позвонил по телефону Эрику Шмидту - бывшему гендиректору Google и основателю американской компании Perennial Autonomy, производящей беспилотник-перехватчик Merops и работающей на Украине.
"Дрисколл попросил Шмидта поставить на Ближний Восток 13 000 беспилотников-перехватчиков Merops и 10 000 разведывательных и ударных беспилотников Bumblebee. Шмидт согласился, и беспилотники были отправлены американским военным в течение нескольких дней, но, по словам нескольких источников, знакомых с поставками, до их ввода в эксплуатацию прошло несколько недель из-за задержки поставок украинских компонентов", - сказано в пубилкации.
Выяснилось, что дроны Merops используют блоки с искусственным интеллектом и боеголовки от украинских производителей. Украинская экспертиза потребовалась для интеграции беспилотников в американские радары ПВО прежде использования в боевых действиях.
Издание также отметило, что в августе армия США расформировала батальон беспилотников, которому было поручено изучать опыт применения таких аппаратов в ходе СВО.
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