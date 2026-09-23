https://ukraina.ru/20260923/kharkovskaya-nepreklonnost-zinoviya-gerdta-1083341224.html

Харьковская непреклонность Зиновия Гердта

Харьковская непреклонность Зиновия Гердта - 23.09.2026 Украина.ру

Харьковская непреклонность Зиновия Гердта

Если Вы жили в Советском Союзе в последние три десятилетия его существования, Вы не могли избежать встречи с Зиновием Гердтом. Нет. Вы не встретились бы с ним лично (хотя я знавал таких счастливчиков). Но вот его бархатный мягкий баритон Вы услышали бы обязательно. Это было неизбежно. И встречи эти всегда были, как маленький праздник

2026-09-23T16:00

2026-09-23T16:00

2026-09-23T16:00

история

история

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Начнём с мультфильмов. Гердт их озвучил массу, в том числе одни из самых любимых. На первом месте, конечно, стоит киевский "Приключения капитана Врунгеля" (1976-79), где актёр озвучил главного героя. А ещё были тоже киевский "Доктор Айболит" (1984), "История одного приключения" (1962), "Приключения Незнайки и его друзей" (1971), "Мама для мамонтёнка" (1981) и многие-многие другие.Были ещё и фильмы. Главных ролей Зиновию Ефимовичу предлагали не так много. Например, он сыграл фокусника в одноимённом фильме 1967 года – такого же лейтенанта-фронтовика, как и он сам, Петра Тодоровского. Но наибольшую известность ему принесли роли второго плана: Паниковский из "Золотого телёнка" (1968), счетовод Тардиво в магазине мадам Бокардон из "Соломенной шляпки" (1974), сосед Шарапова Бомзе из "Место встречи изменить нельзя" (1979), продавец попугаев из "О бедном гусаре замолвите слово" (1980) и т.д., и т.п.Но главное богатство, которое Гердт дарил всем нам – это конечно его неповторимый, мягкий интеллигентный голос. Он был востребован не только в анимации, но и на радио, как закадровый голос в художественных и документальных фильмах, при дубляже иностранного и отечественного кино. Отдельно стоит выделить советский киношедевр мирового уровня "Король Лир", в котором актёр озвучил главного героя, сыгранного эстонским актёром Юри Ярветом. Но главным местом работы, конечно, у Зиновия Ефимовича бы Московский театр кукол, которому он отдал полвека своей жизни из прожитых 80 лет.Гердт родился 21 сентября 1916 года в городе Себеж Витебской губернии, в наше время – это территория Псковской области. При рождении его звали Залман Афроимович Храпинович. Зяма (для родных и близких) был четвёртым ребёнком в семье. Его отец, Афроим Яковлевич, трудился до революции приказчиком и коммивояжёром, а после – работником райпотребсоюза. Мама, Рахиль Исааковна, занималась детьми и хозяйством.Зяму с детства тянуло к творчеству. Когда он учился в еврейской школе, в 13 лет, в детской газете опубликовали его стихи о коллективизации.По окончании школы он переехал к брату в Москву и там поступил в фабрично-заводское училище Московского электрозавода. При нём существовал ТРАМ – Театр рабочей молодёжи, который организовал Валентин Николаевич Плучек – один из корифеев советской театральной режиссуры. После окончания училища Гердт перевёлся работать в Метрострой электромонтажником, но ТРАМ не оставил. Наоборот, его перевели в профессиональный состав труппы, и при этом он ещё умудрялся успевать играть Театре кукол при Дворце пионеров.В 1939 году Плучек создал совместно с драматургом Алексеем Николаевичем Арбузовым т.н. "Арбузовскую студию". Режиссёр перетянул туда из ТРАМА лучший актёрский состав, в том числе и Гердта, и будущего драматурга и сценариста Исая Кузнецова ("Достояние республики" (1971), "Москва – Кассиопея" (1973), "Пропавшая экспедиция" (1975), "Ученик лекаря" (1983)). В новом коллективе Зиновий Ефимович с дружился с будущим известным бардом Александром Галичем, поэтом Павлом Коганом, сыном известного поэта и тоже начинающим талантливым поэтом Всеволодом Багрицким. С последним они сблизились настолько, что после гибели Багрицкого в 1942 году в Волховском котле, актёр назвал его именем своего сына.Здесь, в театрально студии, Арбузов и предложил актёру взять псевдоним Гердт. Но фамилией он стал не ранее 1963 года, а имя и отчество "Зиновий Ефимович" появились ещё позже.В студии играла актриса Мария Новикова, за которой ухаживали сразу несколько актёров. Но женился на ней только Гердт. Однако семейное счастье его оказалось коротким – началась война, на которую он в июне 41-го отправился добровольцем.Сначала было обучение на краткосрочных курсах подготовки командиров-сапёров, которые он проходил в Московском военно-инженерном училище. В декабре 41-го с "кубарями" младшего лейтенанта в петлицах Гердт отправился на Калининский, а затем на Воронежский фронт. Туда перебросили свежесформированную 25-ю гвардейскую стрелковую дивизию, в 81-м гвардейском стрелковом полку которой он и служил.Боевое крещение актёр получил в Воронежской области в районе населенного пункта Сторожевое Первое. Наши войска, отступив на других участках за Дон, здесь удерживали плацдарм, опирался который на Сторожевский лес.Дивизия переправилась сюда в ночь на 6 августа, сменив 24-ю мотострелковую бригаду 24-го танкового корпуса, которая и удерживала плацдарм с самого начала. До 12 января 1943 года 81-й гв. сп Гердта оставался здесь в обороне. Ему противостояли венгры из 2-й Венгерской армии.12 января полк провёл разведку боем. Сначала 40 минут вражеские позиции утюжили Ил-2. Затем с левого берега открыла огонь артиллерия. Поставленные на прямую наводку орудия сносили на переднем крае вражеские дзоты. В полдень огонь сдвинулся в глубину вражеских порядков, раздалось громкое "Ура!", поднялась пальба из стрелкового оружия. Уцелевшие венгры поспешили занять свои места в окопах и стрелковых ячейках. И тут на их порядки, оставляя в небе серые дорожки инверсивных следов, обрушились реактивные снаряды.Только после этого в атаку, при поддержке тяжёлых танков КВ, пошла пехота. Наши солдаты за первые два часа боя прорвали вражескую оборону и на фронте шириной 3 км продвинулись на 3,5 км в глубину, в тыл потянулись вереницы пленных венгров. Враг был вынужден перебросить из Острогожска к Сторожевскому плацдарму свой подвижный резерв: 700-й немецкий танковый отряд – 100 танков и штурмовых орудий.Тогда утром следующего дня, обрушив на врага уже всю мощь своего артиллерийского и авиационного удара, сконцентрировавшая на плацдарме основные силы 40-я армия генерал-майора Кирилла Семёновича Москаленко, окончательно прорвала вражескую оборону и рванула на Алексеевку и Острогожск. К исходу 15 января в 40-й армии и в 3-й танковой армии, которая била ей навстречу из района Россоши, прорыв тактической глубины обороны противника был завершён. Были окружены и после разгромлены 2-я Венгерская армия и итальянский альпийский корпус.Впоследствии 25-я гв. стрелковая дивизия наступала по направлению к Харькову. 12 февраля начальник инженерной службы 81-го гв сп гв. старший лейтенант Храпинович "лично принимал участие в разминировании минных полей противника, обеспечив проход танков. При выполнении этого задания был тяжело ранен в ногу". Так было указано в наградном листе на Орден Красной звезды, которым будущего актёра наградили 16 июня 1947 года.Всё это время после ранения Гердт кочевал по госпиталям. Бедренная кость правой ноги была раздроблена чуть выше колена, и её практически собирали по частям. После 11-ти операций, из которых самые важные выполняла жена Сергея Павловича Королёва ведущий хирург Боткинской больницы Ксения Максимилиановна Винцентини*, что-то удалось собрать.В результате после окончания лечения правая нога у актёра стала на 8 сантиметров короче левой и перестала гнуться в колене. Он получил инвалидность III группы. Одновременно дал тещину брак. Хоть в 1945 у Гердта и родился сын Владислав, они с женой разошлись. Развод оформили только в 1952 году.С 1945 года Зиновий Ефимович стал актёром Центрального театра кукол под руководством Владимира Образцова. Как раз в 1946 году театр поставил свой легендарный спектакль, который в то время носил название "Обыкновенный концерт". В 60-х годах, после некоторых изменений, он стал привычно называться "Необыкновенным концертом". Это была пародия на низкопробную советскую эстраду. Со временем Гердт стал играть в нём центральную роль конферансье Апломбова, которую в общей сложности сыграл более пяти с половиной тысяч раз.Театр множество раз гастролировал за границей, побывал на всех пяти населённых континентах. Гердт всегда вёл конферанс на языке той страны, в которой шли гастроли. Для этого он выезжал на четыре дня раньше всей труппы и с помощью переводчиков осваивал основы звучания нового языка, после чего зазубривал незнакомый текст. Всего таких языков было 24! С 1983 по 1992 годы Гердт играл в Московском академическом драматическом театре им. Ермоловой.Работать в кино Гердт начал с дубляжа, но с начала 60-х его всё чаще стали приглашать в качестве актёра. Тодоровский вспоминал, как он у него снимался в "Фокуснике". Сначала Гердту предложили роль сатирика, которую впоследствии блестяще сыграл Владимир Басов. Но потом режиссёр всё переиграл:"Мой ассистент по актерам пошёл в театр, чтобы узнать, прочёл ли Гердт сценарий и готов ли он к разговору со мной. Сижу в машине, жду. Неожиданно распахивается дверь театра и к машине без головного убора, в одном пиджачке, ступая по скрипучему снегу, направляется Гердт. (…) Мы беседовали долго. Зиновий хвалил сценарий, восторгаясь замечательно выписанной ролью главного героя, завидовал актеру, которому будет предложена роль фокусника. Слушая его, я вдруг подумал: вот передо мною сидит совершенно незаигранный, очень своеобразный, не примелькавшийся на экране актёр. Я слушал Зиновия и вдруг подумал: так вот же он, фокусник!"На этих съёмках Гердт перенёс свой первый инфаркт. Он вообще очень близко принимал всё к сердцу, был принципиальным человеком. Из-за несправедливости, несмотря на щуплое телосложение и инвалидность, мог "дать в морду" даже значительно более крепкому человеку. Валентин Гафт написал о нём такие строки:"О, необыкновенный Гердт!Он сохранил с поры военнойОдну из самых лучших черт –Колено- он – непреклоненный".Это, пожалуй, наиболее ёмкая характеристика, которую кто-либо когда-либо давал Зиновию Гердту.* Редактор некогда написал в одной из соцсетей заметку о знакомстве Залмана Харпиновича и Ксении Винцентини. В комментариях тут же нарисовался десяток людей, которые отлично помнили "профессора Лялю" – суровую, много курящую и мгновенно ставящую диагнозы в самых сложных случаях, - Ред.

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