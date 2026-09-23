https://ukraina.ru/20260923/davno-mechtali-ukraina-ustroila-sebe-sobstvennyy-kholokost-1083371079.html

Давно мечтали: Украина устроила себе собственный холокост

Давно мечтали: Украина устроила себе собственный холокост - 23.09.2026 Украина.ру

Давно мечтали: Украина устроила себе собственный холокост

Год за годом населения на Украине становится всё меньше. В последнее время даже национал-оптимисты в Киеве заговорили о тотальной депопуляции, которая может обезлюдить страну гораздо раньше, чем обещают прогнозы ООН.

2026-09-23T09:47

2026-09-23T09:47

2026-09-23T09:47

мнения

украина

россия

киев

виктор ющенко

виктор янукович

степан бандера

оон

весь ищенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/15/1083322217_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c92f22495e1397b75c466747c253af0.jpg

Сбывается мечта Виктора Ющенко, неоднократно публично заявлявшего во время своего президентства, что Украина должна доказать мировому сообществу, что потеряла из-за России больше людей, чем евреи от холокоста.Ющенко был первым из украинских президентов, пришедших к власти неконституционным путём — ни майдан, ни «третий тур» выборов не предусмотрены украинской конституцией в качестве законного средства легитимации власти).Ющенко же был первым украинским президентом, совершившим в ходе своего правления ещё один государственный переворот в виде незаконного роспуска парламента: в 2007 году он издал несколько указов о роспуске парламента подряд, причём ни один из них не получил формального одобрения Конституционного суда, работу которого Ющенко парализовал, и лишь последний был выполнен в результате политического сговора с Януковичем, который и тогда был готов уступать из страха перед гражданской войной. Ющенко был ещё и первым украинским президентом, продвигавшим идеи радикального национализма, присвоившим нацистским коллаборационистам Бандере и Шухевичу звания героев Украины.Фактически именно Ющенко на официальном уровне легализовал идеологию современного радикального украинского национализма – жуткую смесь дремучей антиисторичности (это даже фальсификацией истории нельзя назвать, так как представления Ющенко об истории не имеют ничего общего с реальностью), второсортной нацистской бандеровщины, «причёсанной» под «европейские ценности», и пещерной русофобии. Среди прочих «ценностей украинства», изобретённых Ющенко оказалась востребована современными бандеровцами и идея жертв, принесённых во имя свободы, которые по численности должны были превышать потери евреев в результате холокоста.Именно поэтому так радовались украинские нацисты началу военного конфликта с Россией. Их цель заключалась не столько в том, чтобы победить (к победе стремился Запад), сколько в том, чтобы пострадать. Пролитая кровь должна была сплотить нацию и навсегда развести две части русского народа — великороссов и малороссов. Чем этой крови больше, тем надёжнее должен было стать возведённый на ней монумент «украинской нации».При всей своей неадекватности Ющенко всё же бережно относился к своим, как он говорил, «маленьким украинцам». Он не решился развязать войну с Россией в 2008 году во время «Пятидневной войны». Попытки делал, в частности приказывал не пускать вышедший к берегам Грузии флот назад в Севастополь, но прямой приказ на применение оружия отдать поостерегся.Кроме того, в изначальном виде ющенковская концепция украинских страданий была обращена в прошлое. Где-то там, в прошлом были «голодомор» и «освободительная борьба», в прошлом остались и жертвы, только число их росло – в 1994 году число жертв голода на Украине оценивали в 2-3 миллиона, в 2004 году Ющенко говорил о пяти миллионах умерших от голода, потом шесть, а общие потери Украины за годы советской власти он исчислял в десять миллионов. Позднее одних лишь умерших от голода стало десять миллионов, а все потери Ющенко оценивал в пятнадцать. В конце концов общие потери «доросли» до 20 миллионов.Когда же Ющенко заявил, что 20 миллионов погибло только от голода, а ещё столько же от раскулачивания и репрессий, над ним начали смеяться даже националисты, ибо такое количество населения (40 миллионов) на Украине появилось только накануне Великой Отечественной войны, после присоединения Западной Украины. Соответственно, при таких демографических потерях к 1940 году в УССР населения не осталось бы вообще.Парадокс: Ющенко является неадекватным клоуном даже в глазах националистов. Но идеи его не просто живут, они приобрели новое, гораздо более опасное оформление. Националисты перестали терзать прошлое, удовлетворившись полуофициальным бандеровским консенсусом, установивших количество жертв примерно в 10 миллионов. Зато они принялись бодро уничтожать население в настоящем. В последнее десятилетие соотношение смертей и стабильно превышает количество рождений на полмиллиона. Только за счёт этого, начиная с 2014 года, население Украины должно сократиться более чем на пять миллионов человек.Не совсем понятно, как поставлен учёт военных потерь, потому не будем прибавлять к ним ещё полтора-два миллиона убитых на фронте. Просто вспомним, что по самым оптимистичным данным с Украины выехало в Европу и Россию не менее десяти миллионов человек (скорее всего, гораздо больше, но здесь опять мы упираемся в проблему учёта).Номинально Украина насчитывала на начало 2022 года 42 миллиона населения. Но это с Крымом, ДНР\ЛНР и Севастополем, жителей которых Киев исправно включал в число своих граждан. В реальности на подконтрольных Киеву территориях к началу СВО жило не более 30 миллионов человек. Сейчас население территорий, контролируемых киевской властью, оценивают максимум в 22 миллиона человек. Но встречаются оценки, снижающие численность украинского населения до 18-20 миллионов.22 миллиона – число немалое. Однако надо иметь в виду, что, несмотря на снижение численности населения Украины, смертность растёт и за последние десять-двенадцать лет выросла на 200-250 тысяч в год. При этом рождаемость постоянно сокращается, уменьшившись за тот же период на 100-150 тысяч в год.Все расчёты ООН исходят из того, что с сокращением численности населения процесс вымирания должен замедляться (меньше людей должны давать не только меньше рождений, но и меньше смертей). Вопреки всему на Украине этот процесс ускоряется. Как уже было сказано, рождений-то становится меньше, а вот количество смертей каждый год растёт. Если когда-то, при 300-350 тысячах ежегодных смертей на 45 миллионов населения, демографическая катастрофа казалась для Украины отдалённой опасностью, то при 600-650 тысячах ежегодных смертей, пусть даже на 22 миллиона населения, – это уже реальность.Причём смертность растёт, и этот процесс будет продолжаться ещё несколько лет, так как население Украины стареет высокими темпами. Молодые уезжают или погибают, остаются только пенсионеры.Украинские националисты ющенковской эпохи хотели утереть нос евреям и убедить мир, что в борьбе с Россией Украина потеряла больше людей, чем евреи от холокоста. Можно сказать, что у них получилось, только несколько своеобразно. Несмотря на все погромы и холокосты, евреи, две тысячи лет не имевшие собственного государства, увеличили свою численность более чем на порядок — примерно до 16 миллионов человек во всём мире. За тридцать пять лет существования независимого украинского государства численность населения Украины сократилась на 30-35 миллионов человек. Из них 7-8 миллионов – прямые демографические потери.Холокост превзойдён уже не в воображении Ющенко, а в реальности. Только вот результат оказался для украинских националистов несколько неожиданным. Холокост времён Второй мировой войны стал одним из главных оснований для создания государства Израиль и укрепления его международных позиций. Демографические же потери Украины, начавшиеся уже после объявления независимости, наоборот, предельно ослабили Киев и поставили украинскую государственность на грань уничтожения.Дело в том, что украинцы в своей стране, в результате неадекватной политики властей, вымирали примерно с той же скоростью, с каковой гитлеровцы целенаправленно уничтожали евреев в рейхе и на оккупированных территориях. Нетрудно посчитать: если бывшую когда-то 52-миллионой страну за тридцать пять лет покидает 11-12 миллионов человек без территорий, 11-12 миллионов человек с территориями, а ещё 7-8 миллионов вымирает, и при этом процесс вымирания ускоряется, то до полного исчезновения несостоявшейся нации осталось лет 15-20.В столь краткосрочный проект никому не интересно вкладываться. Запад рассчитывает, что Украина повоюет до последнего украинца, оттянет на себя российские ресурсы ещё на некоторое время и канет в Лету вместе со своими проблемами.Никому не нужны не вынесшие трудностей, проигравшие. Отношения строят с победителями, трудности преодолевшими и даже размножившимися. Украинские националисты заявляли, что хотят видеть свои территории «украинскими или безлюдными» — их мечта сбылась, самохолокост удался, а вот украинизация провалилась. Как и предсказывал Бродский, несмотря на все усилия, перед смертью своего государства они хрипят «строки из Александра, а не брехню Тараса» — даже русофобствуют остатки «украинской нации» по-русски.

https://ukraina.ru/20260524/bredit-raspadom-rf-i-prizyvaet-brat-moskvu-chem-zanimaetsya-viktor-yuschenko-1079290149.html

https://ukraina.ru/20260906/bednykh-na-voynu-natsistov--v-televizor-vymirayuschaya-ukraina-stroit-kastovuyu-sistemu-1083042029.html

https://ukraina.ru/20260921/zapad-i-kazaki-pochemu-nischaya-ukraina-budet-voevat-do-poslednego-1083332155.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

мнения, украина, россия, киев, виктор ющенко, виктор янукович, степан бандера, оон, весь ищенко