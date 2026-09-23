Давно мечтали: Украина устроила себе собственный холокост
© REUTERS / Stringer
© REUTERS / Stringer
Год за годом населения на Украине становится всё меньше. В последнее время даже национал-оптимисты в Киеве заговорили о тотальной депопуляции, которая может обезлюдить страну гораздо раньше, чем обещают прогнозы ООН.
Сбывается мечта Виктора Ющенко, неоднократно публично заявлявшего во время своего президентства, что Украина должна доказать мировому сообществу, что потеряла из-за России больше людей, чем евреи от холокоста.
Ющенко был первым из украинских президентов, пришедших к власти неконституционным путём — ни майдан, ни «третий тур» выборов не предусмотрены украинской конституцией в качестве законного средства легитимации власти).
Ющенко же был первым украинским президентом, совершившим в ходе своего правления ещё один государственный переворот в виде незаконного роспуска парламента: в 2007 году он издал несколько указов о роспуске парламента подряд, причём ни один из них не получил формального одобрения Конституционного суда, работу которого Ющенко парализовал, и лишь последний был выполнен в результате политического сговора с Януковичем, который и тогда был готов уступать из страха перед гражданской войной. Ющенко был ещё и первым украинским президентом, продвигавшим идеи радикального национализма, присвоившим нацистским коллаборационистам Бандере и Шухевичу звания героев Украины.
Фактически именно Ющенко на официальном уровне легализовал идеологию современного радикального украинского национализма – жуткую смесь дремучей антиисторичности (это даже фальсификацией истории нельзя назвать, так как представления Ющенко об истории не имеют ничего общего с реальностью), второсортной нацистской бандеровщины, «причёсанной» под «европейские ценности», и пещерной русофобии. Среди прочих «ценностей украинства», изобретённых Ющенко оказалась востребована современными бандеровцами и идея жертв, принесённых во имя свободы, которые по численности должны были превышать потери евреев в результате холокоста.
Именно поэтому так радовались украинские нацисты началу военного конфликта с Россией. Их цель заключалась не столько в том, чтобы победить (к победе стремился Запад), сколько в том, чтобы пострадать. Пролитая кровь должна была сплотить нацию и навсегда развести две части русского народа — великороссов и малороссов. Чем этой крови больше, тем надёжнее должен было стать возведённый на ней монумент «украинской нации».
При всей своей неадекватности Ющенко всё же бережно относился к своим, как он говорил, «маленьким украинцам». Он не решился развязать войну с Россией в 2008 году во время «Пятидневной войны». Попытки делал, в частности приказывал не пускать вышедший к берегам Грузии флот назад в Севастополь, но прямой приказ на применение оружия отдать поостерегся.
24 мая, 08:24Бредит распадом РФ и призывает брать Москву. Чем занимается Виктор ЮщенкоНа днях на Украине отметили так называемый Всемирный день вышиванки, традиционной крестьянской вышитой рубашки, из которой сделали некий сакральный символ украинской нации. Из каждого утюга в этот день рассказывали, как в Советском Союзе запрещали вышиванку, игнорируя массу видео и фотографий украинцев в этом предмете гардероба в то время
Кроме того, в изначальном виде ющенковская концепция украинских страданий была обращена в прошлое. Где-то там, в прошлом были «голодомор» и «освободительная борьба», в прошлом остались и жертвы, только число их росло – в 1994 году число жертв голода на Украине оценивали в 2-3 миллиона, в 2004 году Ющенко говорил о пяти миллионах умерших от голода, потом шесть, а общие потери Украины за годы советской власти он исчислял в десять миллионов. Позднее одних лишь умерших от голода стало десять миллионов, а все потери Ющенко оценивал в пятнадцать. В конце концов общие потери «доросли» до 20 миллионов.
Когда же Ющенко заявил, что 20 миллионов погибло только от голода, а ещё столько же от раскулачивания и репрессий, над ним начали смеяться даже националисты, ибо такое количество населения (40 миллионов) на Украине появилось только накануне Великой Отечественной войны, после присоединения Западной Украины. Соответственно, при таких демографических потерях к 1940 году в УССР населения не осталось бы вообще.
Парадокс: Ющенко является неадекватным клоуном даже в глазах националистов. Но идеи его не просто живут, они приобрели новое, гораздо более опасное оформление. Националисты перестали терзать прошлое, удовлетворившись полуофициальным бандеровским консенсусом, установивших количество жертв примерно в 10 миллионов. Зато они принялись бодро уничтожать население в настоящем. В последнее десятилетие соотношение смертей и стабильно превышает количество рождений на полмиллиона. Только за счёт этого, начиная с 2014 года, население Украины должно сократиться более чем на пять миллионов человек.
Не совсем понятно, как поставлен учёт военных потерь, потому не будем прибавлять к ним ещё полтора-два миллиона убитых на фронте. Просто вспомним, что по самым оптимистичным данным с Украины выехало в Европу и Россию не менее десяти миллионов человек (скорее всего, гораздо больше, но здесь опять мы упираемся в проблему учёта).
Номинально Украина насчитывала на начало 2022 года 42 миллиона населения. Но это с Крымом, ДНР\ЛНР и Севастополем, жителей которых Киев исправно включал в число своих граждан. В реальности на подконтрольных Киеву территориях к началу СВО жило не более 30 миллионов человек. Сейчас население территорий, контролируемых киевской властью, оценивают максимум в 22 миллиона человек. Но встречаются оценки, снижающие численность украинского населения до 18-20 миллионов.
6 сентября, 20:19Бедных на войну, нацистов – в телевизор. Вымирающая Украина строит кастовую системуОфицер националистического подразделения "Азов"* Ростислав Низицкий, известный в украинской медиасфере под позывным "Поляк", заявил о том, что в украинскую армию надо мобилизовать бедных мужчин – в первую очередь жителей села, которые, по его слова, не умеют и не хотят работать
22 миллиона – число немалое. Однако надо иметь в виду, что, несмотря на снижение численности населения Украины, смертность растёт и за последние десять-двенадцать лет выросла на 200-250 тысяч в год. При этом рождаемость постоянно сокращается, уменьшившись за тот же период на 100-150 тысяч в год.
Все расчёты ООН исходят из того, что с сокращением численности населения процесс вымирания должен замедляться (меньше людей должны давать не только меньше рождений, но и меньше смертей). Вопреки всему на Украине этот процесс ускоряется. Как уже было сказано, рождений-то становится меньше, а вот количество смертей каждый год растёт. Если когда-то, при 300-350 тысячах ежегодных смертей на 45 миллионов населения, демографическая катастрофа казалась для Украины отдалённой опасностью, то при 600-650 тысячах ежегодных смертей, пусть даже на 22 миллиона населения, – это уже реальность.
Причём смертность растёт, и этот процесс будет продолжаться ещё несколько лет, так как население Украины стареет высокими темпами. Молодые уезжают или погибают, остаются только пенсионеры.
Украинские националисты ющенковской эпохи хотели утереть нос евреям и убедить мир, что в борьбе с Россией Украина потеряла больше людей, чем евреи от холокоста. Можно сказать, что у них получилось, только несколько своеобразно. Несмотря на все погромы и холокосты, евреи, две тысячи лет не имевшие собственного государства, увеличили свою численность более чем на порядок — примерно до 16 миллионов человек во всём мире. За тридцать пять лет существования независимого украинского государства численность населения Украины сократилась на 30-35 миллионов человек. Из них 7-8 миллионов – прямые демографические потери.
Холокост превзойдён уже не в воображении Ющенко, а в реальности. Только вот результат оказался для украинских националистов несколько неожиданным. Холокост времён Второй мировой войны стал одним из главных оснований для создания государства Израиль и укрепления его международных позиций. Демографические же потери Украины, начавшиеся уже после объявления независимости, наоборот, предельно ослабили Киев и поставили украинскую государственность на грань уничтожения.
Дело в том, что украинцы в своей стране, в результате неадекватной политики властей, вымирали примерно с той же скоростью, с каковой гитлеровцы целенаправленно уничтожали евреев в рейхе и на оккупированных территориях. Нетрудно посчитать: если бывшую когда-то 52-миллионой страну за тридцать пять лет покидает 11-12 миллионов человек без территорий, 11-12 миллионов человек с территориями, а ещё 7-8 миллионов вымирает, и при этом процесс вымирания ускоряется, то до полного исчезновения несостоявшейся нации осталось лет 15-20.
21 сентября, 15:47Запад и казаки: почему нищая Украина будет воевать до последнегоЗеленский утверждает, что Украине уже не хватает 27,5 миллиардов евро на военные расходы. А депутат Рады София Федына (из числа сторонников Порошенко*) считает, что до конца года дыра в госбюджете составит 29 миллиардов евро.
В столь краткосрочный проект никому не интересно вкладываться. Запад рассчитывает, что Украина повоюет до последнего украинца, оттянет на себя российские ресурсы ещё на некоторое время и канет в Лету вместе со своими проблемами.
Никому не нужны не вынесшие трудностей, проигравшие. Отношения строят с победителями, трудности преодолевшими и даже размножившимися. Украинские националисты заявляли, что хотят видеть свои территории «украинскими или безлюдными» — их мечта сбылась, самохолокост удался, а вот украинизация провалилась. Как и предсказывал Бродский, несмотря на все усилия, перед смертью своего государства они хрипят «строки из Александра, а не брехню Тараса» — даже русофобствуют остатки «украинской нации» по-русски.
Подписывайся на