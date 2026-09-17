https://ukraina.ru/20260917/kongress-ssha-odobril-adskie-sanktsii-chto-eto-menyaet-dlya-rossii-1083262801.html

Конгресс США одобрил "адские санкции": что это меняет для России

Конгресс США одобрил "адские санкции": что это меняет для России - 17.09.2026 Украина.ру

Конгресс США одобрил "адские санкции": что это меняет для России

Американские конгрессмены всё же создали условия для ужесточения ограничительных мер в отношении России. Но дополнительной поддержки Украины это не предусматривает – Белый дом будет использовать это основания для достижения гораздо больших геополитических целей.

2026-09-17T18:01

2026-09-17T18:01

2026-09-17T18:01

эксклюзив

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

линдси грэм

вооруженные силы украины

санкции

энергоресурсы

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До последнего момента не было понятно, примет ли Палата представителей вслед за Сенатом так называемый законопроект об "адских санкциях" против России имени покойного сенатора Линдси Грэма*. Противоречия между американскими законодателями были сильны: процедурное голосование документ прошёл, что называется, на тоненького – 214 "за" и 211 "против". Но всё же законопроект принят: 262 голосов "за", 159 конгрессменов выступили против, еще 12 воздержались либо отсутствовали в зале.Документ предусматривает введение санкций в отношении высокопоставленных российских чиновников, а также против энергетического, оборонного и финансового секторов РФ. Но это уже не тот законопроект, который разработали республиканец Грэм и демократ Ричард Блюменталь: в нынешней версии некоторые пункты претерпели изменения, появились новые нормы.Изначально законопроект предусматривал введение пошлин до 500% на продукцию как из России, так и из стран, закупающих российские энергоносители. Но после доработки, в том числе по итогам переговоров с Белым домом, ставка для импортёров нефти и газа из России снизилась до 100%. Кроме того, сужен круг тех, кто может попасть под вторичные санкции: теперь они распространятся не на всех, а только на пять крупнейших покупателей российских энергоресурсов.Для остальных появилась лазейка: если на страну приходится менее 15% годового российского экспорта газа и она предпринимает шаги по сокращению закупок, она не попадает под американские пошлины. Таким образом, ограничений смогут избежать Венгрия и Словакия – члены ЕС, которые больше всех сопротивлялись отказу от газа из России.Кроме того, по предложению Дональда Трампа добавлена норма о продлении действующих санкций против Ирана, срок действия которых истекает в конце 2026 года, поэтому название документа пришлось изменить с "Закон 2025 года о введении санкций против России" на "Закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года".И главное изменение: президент США получил право делать исключения из санкционного режима. При этом он должен объяснить Конгрессу, каким образом приостановка действия ограничительной меры или отказ от её введения отвечает национальным интересам Соединённых Штатов. Подобные ситуации уже случались: например, в 2022 году из-под санкций выводили российские минеральные удобрения, а после начала войны в Иране третьим странам разрешили покупать, разгружать и страховать российскую сырую нефть и нефтепродукты, уже погруженные на суда в море.Именно расширение полномочий Трампа вызвало самые сильные серьёзные споры среди законодателей. Но и документ в целом вызвал жаркие споры: от него больше вреда или пользы?Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис призывал всю фракцию голосовать против, поскольку среди прочего законопроект в нынешнем виде не содействует поддержке Украины. Группа конгрессменов-демократов в ходе обсуждения добивались включения пункта о выделении $15 миллиардов на военную помощь Киеву, но не удалось – в финальном тексте его нет.Украинский аргумент, как и остальные, не сработали: 58 демократов поддержали законопроект. Если бы они не пошли против партийной линии и все выступили против, то инициатива бы провалилась – голосов бы не хватило.Главная цель законопроекта, как указано в тексте, заключается в том, чтобы "лишить Владимира Путина доходов на финансирование войны России против Украины".Сомнительно, что под этой формулировкой кроется стремление США лишить Москву ресурсов для дальнейшего ведения военной спецоперации и скорее усадить её за стол переговоров в момент, когда ВСУ испытывают проблемы на фронте. В любом случае, введение новых санкций со стороны США будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Да, американские переговорщики могут использовать этот законопроект в качестве геополитического аргумента, но акцент будет сделан на давлении через партнёров России. В топ-5 стран-импортёров российских энергоресурсов, в отношении которых предусмотрено введение пошлин, входят Китай и Индия, для которых американский рынок имеет важное значение для сбыта товаров. Вашингтон может сказать им: если не прекратите закупать у России энергоресурсы, мы обложим вашу продукцию пошлинами до 100%. Штаты целятся сразу в нескольких зайцев: затормозить развитие России, Китая и Индии одновременно.Прямо высказался сразу после принятия законопроекта его соавтор Блюменталь: "Владимир Путин, мы вас раскусили. Ваша экономика испытывает серьёзные трудности. Мы собираемся задушить вашу военную машину. Китаю и Индии: вам лучше изменить своё поведение. Покупайте нефть и газ где-нибудь ещё".Впрочем, за многие годы Россия уже адаптировалась к жизни в режиме тотальных ограничений со стороны Запада, переключилась на развитие собственных проектов и более тесное сотрудничество с партнёрами из других регионов. На них США также давно давят, но добиться полной блокировки поставок российских газа и нефти на мировой рынок так и не удалось."До 2022 года мы импортировали из России (у "Роснефти") лишь 2% нефти, а сейчас — 55%. Индия — единственная страна, которая заявила: "Мы будем покупать там, где сами захотим". Конечно, в этот период на нас пытались давить санкциями и прочими способами, но объемы поставок только росли. А если укрепляется энергетическое сотрудничество, то развивается и все остальное, так что в надежности этого партнерства не может быть никаких сомнений", — говорила в комментарии изданию "Украина.ру" журналист индийского издания Business India Йеши Сели.Да и конъюнктура мирового энергетического рынка не благоприятствует удалению с него российских энергоресурсов. Отказаться от них невозможно из-за утраты значительных объёмов ближневосточной нефти и проблем с её доставкой после блокировки Ормузского пролива. Всё это следствие войны США и Израиля против Ирана. Теперь законопроект имени Грэма отправится на подпись президенту, а если Трамп не подпишет его в течение 10 дней, он вступит в силу автоматически. Американский лидер, как говорит источник газеты The Wall Street Journal в Белом доме, собирается подписать документ. Впрочем, это совсем не значит, что Россию накроют те самые "адские санкции".* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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https://ukraina.ru/20260917/ot-nefti-do-druzhby-indiya-ne-prognulas-pod-zapad-iz-za-ukrainy-i-ne-oshiblas-1083227831.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, линдси грэм, вооруженные силы украины, санкции, энергоресурсы, индия, китай