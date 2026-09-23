https://ukraina.ru/20260923/u-zelenskogo-ne-ostalos-vybora-evrope-grozit-voyna-zapadnye-smi-ob-ukrainskom-konflikte-1083353161.html

У Зеленского не осталось выбора, Европе грозит война: западные СМИ об украинском конфликте

У Зеленского не осталось выбора, Европе грозит война: западные СМИ об украинском конфликте - 23.09.2026 Украина.ру

У Зеленского не осталось выбора, Европе грозит война: западные СМИ об украинском конфликте

Европа шаг за шагом, ошибка за ошибкой, движется к общему пожарищу. Ощущение неминуемости войны никогда не было столь острым как теперь, предупреждают ветераны мировой политики со страниц западных изданий.

2026-09-23T07:31

2026-09-23T07:31

2026-09-23T07:31

эксклюзив

украина

россия

польша

рональд рейган

михаил горбачёв

владимир путин

нато

нпз

ес

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Бывший консультант Кремля Ангус Роксборо в авторской статье для британского издания The i Paper пишет: даже в самые темные дни холодной войны ядерный баланс, сколь бы устрашающим он ни был, давал чувство защищенности. В отношениях России с Западом периоды обострения сменяли периоды восстановления отношений, за эскалацией всегда приходила деэскалация, рассказывает Роксборо."Того, что сделали Рейган и Горбачев — взглянуть на вещи глазами противников, — не делает сегодня ни один лидер. Каждая сторона превратно истолковывает намерения другой. На эскалацию отвечают эскалацией. И так мы подходим все ближе к катастрофе", - заявляет Роксборо.По словам автора статьи, нет свидетельств, что Путин хочет вторгнуться в страну НАТО. Но пока боевые действия будут продолжаться, он непременно будет играть на грани, а это чревато опасностью — достаточно одной искры, чтобы мир погрузился в войну, полагает Роксборо.Лучший способ обеспечить мир — попытаться понять другую сторону, взглянуть на вещи глазами противника, как это делали Горбачев и Рейган. Отсюда следует, что решение украинского кризиса должно включать гарантии безопасности не только для Украины, но и для России, подчеркивает Роксборо."Одно без другого попросту невозможно. Речь не о том, чтобы не "дать Путину то, чего он хочет". А о том, чтобы дать Европе обновленную архитектуру безопасности взамен неработоспособной, которая так и не была как следует продумана после краха коммунистического Варшавского договора и СССР", — отмечает Роксборо.Роксборо вспоминает собственный опыт консультанта кремлевской администрации двадцатилетней давности. Он отмечает, что в это время ни разу не слышал, чтобы кто-то из высокопоставленных чиновников Кремля ставил под сомнение независимость Украины, но зато жалобы на растущие угрозы безопасности России со стороны Запада звучали непрестанно."И в чем, собственно, суть конфликта? Поскольку Украина почти смирилась с тем, что не вступит в НАТО, единственная цель, судя по всему, — вернуть потерянные территории. Не лучше ли смириться с утратой территории и дать Украине отстроиться и стать процветающим, но нейтральным государством в рамках западного сообщества?" — такой компромисс предлагает Роксборо для окончания украинского конфликта.Токен прогнозирует войнуХорватское издание Jutarnji.hr к прогнозирует вероятность перерастания украинского конфликта в масштабное столкновение между НАТО и Россией с помощью нестандартных инструментов. Авторы издания следят за так называемыми рыночными прогнозами, которые, по их словам, показывают, что к концу года вероятность прямого военного столкновения резко возрастает."На Polymarket, например, в воскресенье 20 сентября токен в пользу того, что до конца 2026 года возможно прямое столкновение между вооруженными силами одной из стран НАТО и Россией, торговался по цене 30 центов, то есть рынок приписывал этому событию 30% вероятностя. Прогноз на более короткий срок, до конца октября, торговался по цене 16 центов, то есть шанс на войну составлял 16%", — пишет издание.Учитывая, что мы наблюдаем, как Россия и Украина наносят друг другу разрушительные удары, складывается впечатление, что спираль все более разрушительных ответных акций на линии Украина — Россия легко может перерасти сначала в прямой обмен дальнобойными ракетами между НАТО и Россией, затем — в конвенциональную войну и, наконец, закончиться ядерным катаклизмом, опасаются авторы статьи.Самым вероятным местом возникновения этого столкновения они называют Калининград и Сувалкский коридор."Российский анклав одновременно и очень уязвим, и исключительно хорошо вооружен. Россия разместила там системы "Искандер-М", противокорабельные "Х-35" и "Оникс", системы ПВО С-400 и "Панцирь", радары раннего обнаружения и разные разведывательные средства. "Искандер" и ракеты "Кинжал" могут достигать целей глубоко в Центральной и Северной Европе, и обе системы могут нести ядерный боезаряд", — говорится в статье.НАТО тем временем увеличивает численность войск на восточном крыле, Германия создает в Литве 45-ю бронетанковую бригаду из 4800 человек, Польша и страны Прибалтики строят оборонительные позиции в регионе, расширяют воздушную оборону, ремонтируют транспортную инфраструктуру необходимую для быстрой переброски сил, отмечают хорватские журналисты.К счастью, 30% шанс на прямое столкновение между НАТО и Россией не означает таких же шансов ядерного катаклизма, удара НАТО по территории РФ или на вторжение России в страну ЕС, подчеркивает издание. По словам авторов публикации, ни Россия, ни НАТО в настоящий момент не заинтересованы в прямой войне.Тем не менее, 30% вероятности начала любого рода прямого столкновения между НАТО и Россией — это слишком много для сценария, которым будет трудно управлять в момент, когда случайно или намеренно все начнется, предупреждает Jutarnji.hr.Зеленский будет провоцироватьУ Зеленского нет другого выбора, кроме как пытаться втянуть в конфликт другие государства, заявил в интервью Do Rzeczy депутат польского парламента, военный эксперт Анджей Запаловский. По его мнению, Киев будет все чаще прибегать к провокациям, в том числе под чужим флагом, чтобы вовлечь европейские страны в военные действия на Украине.Запаловский прокомментировал украинские удары по российским НПЗ и топливной инфраструктуре. Они не так критичны, как об этом рассказывают польские СМИ, считает военный эксперт."Обыватель не учитывает потенциал России в его геостратегическом измерении. А на самом деле Россия обладает огромной территорией, что дает ей ключевое преимущество – громадную стратегическую глубину, чего нет у Украины. У России есть сырьевые ресурсы, мощная оборонная промышленность, она производит в несколько раз больше оружия, чем Европейский союз, чей демографический потенциал в четыре раза превышает потенциал Российской Федерации", — рассказал Запаловский.ВСУ уничтожают отдельные цели, но вся система остается в рабочем состоянии, отметил он. От ударов по НПЗ страдает только гражданская промышленность, но армия получает все необходимое — на ней украинские атаки никак не сказываются, сказал польский эксперт.Однако бессилие украинских войск перед российским противником для самой Польши опасно, считает Запаловский. Дело в том, что Зеленский в сложившихся обстоятельствах будет все чаще прибегать к провокациям, чтобы вовлечь Польшу и другие европейские страны в военные действия на Украине. Поэтому польские власти должны проявить максимум бдительности, советует военный эксперт

https://ukraina.ru/20260921/1083277274.html

https://ukraina.ru/20260921/vmeste-protiv-rossii-v-evrope-sozdayut-novuyu-mini-nato-1083334642.html

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