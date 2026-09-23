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Британия играет ключевую роль в поддержке Украины - французский министр

Британия играет ключевую роль в поддержке Украины - французский министр - 23.09.2026 Украина.ру

Британия играет ключевую роль в поддержке Украины - французский министр

Британия играет ключевую роль в поддержке Украины, которая будет играть ключевую роль в европейской архитектуре безопасности. Об этом в опубликованном 23 сентября интервью РБК-Украина рассказал министр-делегат Франции по делам Европы Бенжамен Аддад

2026-09-23T14:41

2026-09-23T14:41

2026-09-23T14:41

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Государствам ЕС следует ускориться и быть гибче в принятии решений, связанных с перевооружением, считает Аддад. В качестве примера он привёл "Коалицию решительных", созданную западными государствами в поддержку киевского режима."Это инициатива, которая осуществляется не через ЕС. Решения об активизации действий принимают отдельные государства-члены, - отметил он. - Мы привлекли страны, не входящие в ЕС, но разделяющие наши ценности. Великобритания, конечно, играет ключевую роль в поддержке Украины, наряду с Норвегией, а также Канадой, Австралией и Японией".По его мнению, то же самое они могут сделать и в экономических вопросах, и в вопросах военного характера с проектами части стран ЕС в сфере ВПК. "Я считаю, что Украина будет играть ключевую роль в этой европейской архитектуре безопасности. И именно поэтому, к слову, было вполне естественно включить Украину в некоторые из этих механизмов, такие как SAFE", - сказал Аддад.Упомянутый им SAFE - фонд, созданный Евросоюзом в мае 2025 года объемом 150 млрд евро для льготного кредитования совместных военных закупок стран-членов союза."Это не только первая линия обороны для европейцев, но, откровенно говоря, и возможность для наших компаний увидеть, что здесь происходит, объединить европейскую и украинскую оборонную промышленность, чтобы выяснить, как мы можем сотрудничать над конкретными проектами, например, в сферах кибербезопасности, беспилотников и противовоздушной обороны", - пояснил Аддад.Он сообщил также, что в ЕС исходят из того, что "даже если завтра между Украиной и Россией будет заключено перемирие, это не будет долгосрочным миром". Вместо этого придётся считаться с "лишь паузой, передышкой, которую Россия использует для перевооружения, перегруппировки и повторного нападения"."И именно поэтому нам нужно также обеспечить гарантии безопасности в долгосрочной перспективе, поддержку украинской армии, возможно, развертывание европейских войск на территории Украины, ведь мы знаем, что именно здесь и в дальнейшем будет решаться вопрос долгосрочной безопасности Европы, - добавил он. - Поэтому, на мой взгляд, очевидно, что Украина уже находится в самом сердце европейской безопасности и будет оставаться там в долгосрочной перспективе".Накануне в новостях: Зеленский после встречи с Макроном заявил о закупках вооружений на кредит ЕСАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, европа, россия, ес, эммануэль макрон, впк, милитаризация, русофобия, прогнозы сво, франция, британия, военная помощь украине, мир без границ