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Британия играет ключевую роль в поддержке Украины - французский министр
Британия играет ключевую роль в поддержке Украины - французский министр - 23.09.2026 Украина.ру
Британия играет ключевую роль в поддержке Украины - французский министр
Британия играет ключевую роль в поддержке Украины, которая будет играть ключевую роль в европейской архитектуре безопасности. Об этом в опубликованном 23 сентября интервью РБК-Украина рассказал министр-делегат Франции по делам Европы Бенжамен Аддад
2026-09-23T14:41
2026-09-23T14:41
2026-09-23T14:41
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Государствам ЕС следует ускориться и быть гибче в принятии решений, связанных с перевооружением, считает Аддад. В качестве примера он привёл "Коалицию решительных", созданную западными государствами в поддержку киевского режима."Это инициатива, которая осуществляется не через ЕС. Решения об активизации действий принимают отдельные государства-члены, - отметил он. - Мы привлекли страны, не входящие в ЕС, но разделяющие наши ценности. Великобритания, конечно, играет ключевую роль в поддержке Украины, наряду с Норвегией, а также Канадой, Австралией и Японией".По его мнению, то же самое они могут сделать и в экономических вопросах, и в вопросах военного характера с проектами части стран ЕС в сфере ВПК. "Я считаю, что Украина будет играть ключевую роль в этой европейской архитектуре безопасности. И именно поэтому, к слову, было вполне естественно включить Украину в некоторые из этих механизмов, такие как SAFE", - сказал Аддад.Упомянутый им SAFE - фонд, созданный Евросоюзом в мае 2025 года объемом 150 млрд евро для льготного кредитования совместных военных закупок стран-членов союза."Это не только первая линия обороны для европейцев, но, откровенно говоря, и возможность для наших компаний увидеть, что здесь происходит, объединить европейскую и украинскую оборонную промышленность, чтобы выяснить, как мы можем сотрудничать над конкретными проектами, например, в сферах кибербезопасности, беспилотников и противовоздушной обороны", - пояснил Аддад.Он сообщил также, что в ЕС исходят из того, что "даже если завтра между Украиной и Россией будет заключено перемирие, это не будет долгосрочным миром". Вместо этого придётся считаться с "лишь паузой, передышкой, которую Россия использует для перевооружения, перегруппировки и повторного нападения"."И именно поэтому нам нужно также обеспечить гарантии безопасности в долгосрочной перспективе, поддержку украинской армии, возможно, развертывание европейских войск на территории Украины, ведь мы знаем, что именно здесь и в дальнейшем будет решаться вопрос долгосрочной безопасности Европы, - добавил он. - Поэтому, на мой взгляд, очевидно, что Украина уже находится в самом сердце европейской безопасности и будет оставаться там в долгосрочной перспективе".Накануне в новостях: Зеленский после встречи с Макроном заявил о закупках вооружений на кредит ЕСАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, европа, россия, ес, эммануэль макрон, впк, милитаризация, русофобия, прогнозы сво, франция, британия, военная помощь украине, мир без границ
Новости, Украина, Европа, Россия, ЕС, Эммануэль Макрон, ВПК, милитаризация, Русофобия, прогнозы СВО, Франция, Британия, военная помощь Украине, Мир без границ
Британия играет ключевую роль в поддержке Украины - французский министр
Британия играет ключевую роль в поддержке Украины, которая будет играть ключевую роль в европейской архитектуре безопасности. Об этом в опубликованном 23 сентября интервью РБК-Украина рассказал министр-делегат Франции по делам Европы Бенжамен Аддад
Государствам ЕС следует ускориться и быть гибче в принятии решений, связанных с перевооружением, считает Аддад. В качестве примера он привёл "Коалицию решительных", созданную западными государствами в поддержку киевского режима.
"Это инициатива, которая осуществляется не через ЕС. Решения об активизации действий принимают отдельные государства-члены, - отметил он. - Мы привлекли страны, не входящие в ЕС, но разделяющие наши ценности. Великобритания, конечно, играет ключевую роль в поддержке Украины, наряду с Норвегией, а также Канадой, Австралией и Японией".
По его мнению, то же самое они могут сделать и в экономических вопросах, и в вопросах военного характера с проектами части стран ЕС в сфере ВПК.
"Я считаю, что Украина будет играть ключевую роль в этой европейской архитектуре безопасности. И именно поэтому, к слову, было вполне естественно включить Украину в некоторые из этих механизмов, такие как SAFE", - сказал Аддад.
Упомянутый им SAFE - фонд, созданный Евросоюзом в мае 2025 года объемом 150 млрд евро для льготного кредитования совместных военных закупок стран-членов союза.
"Это не только первая линия обороны для европейцев, но, откровенно говоря, и возможность для наших компаний увидеть, что здесь происходит, объединить европейскую и украинскую оборонную промышленность, чтобы выяснить, как мы можем сотрудничать над конкретными проектами, например, в сферах кибербезопасности, беспилотников и противовоздушной обороны", - пояснил Аддад.
Он сообщил также, что в ЕС исходят из того, что "даже если завтра между Украиной и Россией будет заключено перемирие, это не будет долгосрочным миром". Вместо этого придётся считаться с "лишь паузой, передышкой, которую Россия использует для перевооружения, перегруппировки и повторного нападения".
"И именно поэтому нам нужно также обеспечить гарантии безопасности в долгосрочной перспективе, поддержку украинской армии, возможно, развертывание европейских войск на территории Украины, ведь мы знаем, что именно здесь и в дальнейшем будет решаться вопрос долгосрочной безопасности Европы, - добавил он. - Поэтому, на мой взгляд, очевидно, что Украина уже находится в самом сердце европейской безопасности и будет оставаться там в долгосрочной перспективе".
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