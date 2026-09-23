https://ukraina.ru/20260923/zapadnye-eksperty-rossiya-nakonets-naschupala-koscheevo-yaytso-zelenskogo--i-teper-ne-otpustit-ni-za-chto-1083370042.html

Западные эксперты: Россия наконец нащупала кощеево яйцо Зеленского – и теперь не отпустит ни за что

Западные эксперты: Россия наконец нащупала кощеево яйцо Зеленского – и теперь не отпустит ни за что - 23.09.2026 Украина.ру

Западные эксперты: Россия наконец нащупала кощеево яйцо Зеленского – и теперь не отпустит ни за что

Какая связь между новым цехом в Алабуге и безумной паникой на Генассамблее ООН?

2026-09-23T08:36

2026-09-23T08:36

2026-09-23T08:36

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Вы не видите суслика – а он там есть.Новость номер один: согласно западным источникам, Россия планирует серьезно расширить завод «Алабуга-Волокно» в Татарстане. К 2029 году там должна заработать на полную мощность новая линия по производству углеродного волокна аэрокосмического класса, которая сможет производить около 500 тонн продукции в год.Новость номер два, три и так далее: многочисленные западные ресурсы сообщают, что у наших непартнеров происходит какая-то шизофренически активная движуха. Глава МИД Германии Вадефуль, который вот только был за войну до последнего украинца, вдруг заявил, что «Россию необходимо заставить осознать, что настало время встать на путь серьезных переговоров».Сообщается, что спецпосланники Трампа — Уиткофф и Кушнер — планируют срочно встретиться с украинской делегацией, а также с представителями Великобритании, Франции и Германии, чтобы обсудить предложения Киева «по соглашению о деэскалации с Россией».Жертва домашнего насилия Макрон сообщил, что на полях Генассамблеи ООН обсудил с Трампом и Зеленским возможность энергетического перемирия Украины с Россией. Президент США Трамп заявил, что конфликт на Украине урегулируют быстрее ожидаемого, и что Вашингтон «работает с руководством России и Украины над завершением конфликта».При этом на напоминание о том, что еще год назад он утверждал, что Украина сможет вернуть себе все потерянные территории «за сто дней», технично ушел от ответа. Зеленский, в свою очередь, затянул про то, что «Украина готова к энергетическому перемирию в любом формате, если Россия не будет атаковать ее энергетическую инфраструктуру», и заодно попросила зернового перемирия.Ай-яй-яй. Можно было бы вставить что-то про фраера, который вдруг сдал назад, но уже даже не смешно.Но вернемся к Алабуге.По оценке западных экспертов, собственное производство углеволокна позволит производить дополнительно до 28 тысяч корпусов для «Гераней» в год, то есть по 2300 в месяц, что увеличит нынешние темпы производства наших летающих цветочков на 78%.При этом идут инвестиции не на ситуацию «в моменте», а с большим заделом на будущее: западная разведка докладывает, что также идут работы по сооружению около 42 000 кв. м подземного пространства под расширение производства.Наши противники утверждают, что новость о новых цехах и линиях в Алабуге – это серьезнейший сигнал того, что Россия отбросила все временные рамки по проведению СВО и полностью настроилась на тотальное уничтожении на Украине всего, что стоит, и что движется:«Россия оперативно расширяет промышленную и защищённую инфраструктуру не для редких «кампаний накопленного залпа», а для постоянного, дешёвого и адаптивного давления, которое должно одновременно истощать ПВО, ремонтные ресурсы, энергетику, логистику, экономику и психологическую устойчивость Украины».Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) говорит об этом прямо: Россия теперь делает ставку на модель «volume, repetition, and exhaustion» (объём, повторяемость и истощение) — то есть на успех через накопительное давление, а не через единичный решающий удар.Николас Фентон, заместитель директора программ CSIS по Европе, России и Евразии, заявил: «Россияне набирают в воздушной войне темп: продолжают совершенствовать свои системы и расширять их производство. Существует серьёзная обеспокоенность тем, что может последовать дальше».А дальше будет вот что. Как пожаловалась бывший советник аппарата министра обороны США Стейси Петтиджон, «беспилотники позволяют Москве наносить массированные залпы, оказывать давление на объекты в глубине Украины в самых разных местах и обеспечивать (постепенное) размягчение средств обороны».Как доложил аналитический ресурс BBC Verify, после перехода к круглосуточным ударам в Киеве звучало в среднем десять воздушных тревог в день, а всего за неделю начиная с 27 августа — уже 76 тревог, то есть людям приходилось уходить в укрытия до 13 раз за сутки. Эксперты ресурса утверждают, что Россия перешла к круглосуточным ударам, которые имеют значительно более опасный для Украины эффект – накопительный.Как показывают последние данные «оттуда», постоянные (и усиливающиеся) удары, часто многократно по одним и тем же объектам, сильнее замедляют ремонт, быстрее расходуют запасные части, больше истощают человеческий ресурс, чаще вынуждают перераспределять потоки и переносят давление на все большее количество других участков системы.Свежий доклад Danish Institute for International Studies формулирует проблему для киевского режима так: «Ключевой вопрос состоит в том, можно ли восстанавливать инфраструктуру быстрее, чем Россия выводит её из строя».Авторы отмечают, что при продолжительных ударах задержки на каждом участке ремонтной цепочки — закупке, доставке, установке, вводе в эксплуатацию и последующей защите оборудования — всё сильнее ограничивают скорость восстановления.Математические модели показывают, что рано или поздно скорость восстановления станет меньше, чем скорость разрушения, потому что по признанию западных деятелей «существующих западных запасов и прежней архитектуры ПВО Украины недостаточно для экономически устойчивого отражения непрерывных смешанных массированных атак», не говоря уже о восстановлении уничтоженного или поврежденного.Один из главных поводов для истерики – приближающаяся зима. По западным оценкам, во время прошлой зимы Россия смогла повредить или уничтожить больший объём генерации, чем Украина рассчитывала восстановить за весь текущий межсезонный ремонтный цикл, то есть следующий акт марлезонского балета вполне может стать последним как для украинской энергосистемы, так и для всей системы обеспечения фронта.Агентство Bloomberg доложило, что, «если Украина не сможет пережить зиму, она в конечном итоге проиграет войну».Но, судя по всему, политическое и военное руководство России не собирается участвовать в обсуждении дат, лет и сроков. Красные ленточки перерезаются почти каждый день не только в Алабуге, а по всей стране, и на призывы к срочным перемириям больше реакции нет.Как помрет, так помрет, потому что доктор сказал – в морг, значит в морг.

https://ukraina.ru/20260910/chem-bystree-kapituliruyut-ukrainskie-voennye-tem-bolshe-shansov-u-ikh-rodstvennikov-vyzhit-v-tylu-1083114795.html

https://ukraina.ru/20260921/zapad-i-kazaki-pochemu-nischaya-ukraina-budet-voevat-do-poslednego-1083332155.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

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мнения, россия, украина, германия, владимир зеленский, дональд трамп, стив уиткофф, bloomberg, оон