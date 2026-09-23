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По стопам Чичикова: экс-министр обороны Украины назвал мошенничество из "Мертвых душ" бизнес-моделью

По стопам Чичикова: экс-министр обороны Украины назвал мошенничество из "Мертвых душ" бизнес-моделью - 23.09.2026 Украина.ру

По стопам Чичикова: экс-министр обороны Украины назвал мошенничество из "Мертвых душ" бизнес-моделью

Бывший глава министерства обороны Украины Михаил Федоров поделился неожиданными литературными предпочтениями своей юности. По его словам, одним из самых любимых произведений для него стали "Мертвые души" Николая Гоголя, передает "Украинская правда"

2026-09-23T10:51

2026-09-23T10:51

2026-09-23T10:54

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При этом классическую русскую прозу будущий чиновник воспринимал весьма специфически — как современную бизнес-литературу.Он признался, что книга в свое время произвела на него сильное впечатление, из-за чего он неоднократно ее перечитывал. Однако в сюжете его привлекала не художественная или сатирическая составляющая, а именно коммерческая подоплека, которую он расценил как своеобразное пособие по предпринимательству.Примечательно, что вся "бизнес-стратегия" ключевого персонажа романа, Павла Чичикова, основывалась исключительно на криминальных и мошеннических махинациях. В то же время недавно депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что экс-министр обороны является одним из совладельцев сети мошеннических колл-центров. По словам парламентария, Федоров вел дела вместе с арестованным начальником кибердепартамента Офиса генпрокурора Сергеем Кропивой, который прикрывал эту преступную схему по силовой линии. Дмитрук даже выложил их совместное фото и напомнил, что против бывшего министра уже заводили уголовное дело за финансовые махинации. Сейчас Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ведут масштабную операцию по ликвидации масштабной сети прокурорского покровительства. По версии следствия, недобросовестные сотрудники прокуратуры систематически брали деньги от организаторов подпольных колл-центров за нелегальное содействие. Полученные взятки легализовались через покупку дорогой недвижимости, люксовых вещей и оформление фиктивных доходов на родственников чиновников.Главным фигурантом этого расследования как раз и стал Кропива, координировавший теневые схемы, за что Высший антикоррупционный суд уже отправил его под стражу.Подробнее - в материале $7 тысяч с каждого колл-центра: как украинская прокуратура "крышевала" мошенников на сайте Украина.ру.

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новости, михаил федоров, украина, николай васильевич гоголь, артем дмитрук, верховная рада, набу, высший антикоррупционный суд