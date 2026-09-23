Раненые жители, протараненный автомобиль: ПВО ночью уничтожила больше полутысячи вражеских дронов над РФ - 23.09.2026 Украина.ру
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Раненые жители, протараненный автомобиль: ПВО ночью уничтожила больше полутысячи вражеских дронов над РФ
Раненые жители, протараненный автомобиль: ПВО ночью уничтожила больше полутысячи вражеских дронов над РФ - 23.09.2026 Украина.ру
Раненые жители, протараненный автомобиль: ПВО ночью уничтожила больше полутысячи вражеских дронов над РФ
Дежурные силы российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 514 украинских беспилотников над РФ, передает 23 сентября Минобороны
2026-09-23T09:56
2026-09-23T09:56
сво
спецоперация
россия
ростовская область
краснодарский край
мирошник
вооруженные силы украины
минобороны
украина.ру
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Атаки киевского режима были сорваны в небе над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской и Ростовской областями. Также вражеские БПЛА сбили над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и Башкирией, Азовским и Черным морями.В Тамбовской области российские военные ликвидировали семь украинских дронов. Руководитель региона Евгений Первышов сообщил, что очередную атаку неонацистов успешно отразили силы ПВО и резервисты мобильных огневых групп.В приграничных регионах налеты противника привели к ранениям среди гражданского населения. В Брянской области временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил о двух пострадавших. В Стародубском районе (деревня Крюков) дрон-камикадзе протаранил движущуюся машину, ранив находившегося внутри мужчину. Еще один мирный житель получил травмы при взрыве беспилотника в селе Чуровичи Климовского района.В Донецкой Народной Республике украинский БПЛА атаковал Калининский район Горловки. По заявлению мэра города Ивана Приходько, в результате этого удара осколочные ранения получил местный житель.Тяжелая ситуация сложилась в Белгородской области, которая за прошедшие сутки подверглась ударам 150 раз. Временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев рассказал, что под огонь артиллерии, авиации, РСЗО и беспилотников попали сразу 13 округов. Ранения получили восемь мирных жителей, семеро из которых доставлены в больницы. Состояние двоих пострадавших медики оценивают как тяжелое.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
россия
ростовская область
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сво, спецоперация, россия, ростовская область, краснодарский край, мирошник, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Ростовская область, краснодарский край, Мирошник, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Украина.ру

Раненые жители, протараненный автомобиль: ПВО ночью уничтожила больше полутысячи вражеских дронов над РФ

09:56 23.09.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Дежурные силы российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 514 украинских беспилотников над РФ, передает 23 сентября Минобороны
Атаки киевского режима были сорваны в небе над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской и Ростовской областями. Также вражеские БПЛА сбили над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и Башкирией, Азовским и Черным морями.
В Тамбовской области российские военные ликвидировали семь украинских дронов. Руководитель региона Евгений Первышов сообщил, что очередную атаку неонацистов успешно отразили силы ПВО и резервисты мобильных огневых групп.
В приграничных регионах налеты противника привели к ранениям среди гражданского населения. В Брянской области временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил о двух пострадавших. В Стародубском районе (деревня Крюков) дрон-камикадзе протаранил движущуюся машину, ранив находившегося внутри мужчину. Еще один мирный житель получил травмы при взрыве беспилотника в селе Чуровичи Климовского района.
В Донецкой Народной Республике украинский БПЛА атаковал Калининский район Горловки. По заявлению мэра города Ивана Приходько, в результате этого удара осколочные ранения получил местный житель.
Тяжелая ситуация сложилась в Белгородской области, которая за прошедшие сутки подверглась ударам 150 раз. Временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев рассказал, что под огонь артиллерии, авиации, РСЗО и беспилотников попали сразу 13 округов. Ранения получили восемь мирных жителей, семеро из которых доставлены в больницы. Состояние двоих пострадавших медики оценивают как тяжелое.
Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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