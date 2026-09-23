https://ukraina.ru/20260923/ranenye-zhiteli-protaranennyy-avtomobil-pvo-nochyu-unichtozhila-bolshe-polutysyachi-vrazheskikh-dronov-nad-1083373426.html
Раненые жители, протараненный автомобиль: ПВО ночью уничтожила больше полутысячи вражеских дронов над РФ
Раненые жители, протараненный автомобиль: ПВО ночью уничтожила больше полутысячи вражеских дронов над РФ - 23.09.2026 Украина.ру
Раненые жители, протараненный автомобиль: ПВО ночью уничтожила больше полутысячи вражеских дронов над РФ
Дежурные силы российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 514 украинских беспилотников над РФ, передает 23 сентября Минобороны
2026-09-23T09:56
2026-09-23T09:56
2026-09-23T09:56
сво
спецоперация
россия
ростовская область
краснодарский край
мирошник
вооруженные силы украины
минобороны
украина.ру
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Атаки киевского режима были сорваны в небе над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской и Ростовской областями. Также вражеские БПЛА сбили над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и Башкирией, Азовским и Черным морями.В Тамбовской области российские военные ликвидировали семь украинских дронов. Руководитель региона Евгений Первышов сообщил, что очередную атаку неонацистов успешно отразили силы ПВО и резервисты мобильных огневых групп.В приграничных регионах налеты противника привели к ранениям среди гражданского населения. В Брянской области временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил о двух пострадавших. В Стародубском районе (деревня Крюков) дрон-камикадзе протаранил движущуюся машину, ранив находившегося внутри мужчину. Еще один мирный житель получил травмы при взрыве беспилотника в селе Чуровичи Климовского района.В Донецкой Народной Республике украинский БПЛА атаковал Калининский район Горловки. По заявлению мэра города Ивана Приходько, в результате этого удара осколочные ранения получил местный житель.Тяжелая ситуация сложилась в Белгородской области, которая за прошедшие сутки подверглась ударам 150 раз. Временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев рассказал, что под огонь артиллерии, авиации, РСЗО и беспилотников попали сразу 13 округов. Ранения получили восемь мирных жителей, семеро из которых доставлены в больницы. Состояние двоих пострадавших медики оценивают как тяжелое.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, ростовская область, краснодарский край, мирошник, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Ростовская область, краснодарский край, Мирошник, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Украина.ру
Раненые жители, протараненный автомобиль: ПВО ночью уничтожила больше полутысячи вражеских дронов над РФ
Дежурные силы российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 514 украинских беспилотников над РФ, передает 23 сентября Минобороны
Атаки киевского режима были сорваны в небе над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской и Ростовской областями. Также вражеские БПЛА сбили над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и Башкирией, Азовским и Черным морями.
В Тамбовской области российские военные ликвидировали семь украинских дронов. Руководитель региона Евгений Первышов сообщил, что очередную атаку неонацистов успешно отразили силы ПВО и резервисты мобильных огневых групп.
В приграничных регионах налеты противника привели к ранениям среди гражданского населения. В Брянской области временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил о двух пострадавших. В Стародубском районе (деревня Крюков) дрон-камикадзе протаранил движущуюся машину, ранив находившегося внутри мужчину. Еще один мирный житель получил травмы при взрыве беспилотника в селе Чуровичи Климовского района.
В Донецкой Народной Республике украинский БПЛА атаковал Калининский район Горловки. По заявлению мэра города Ивана Приходько, в результате этого удара осколочные ранения получил местный житель.
Тяжелая ситуация сложилась в Белгородской области, которая за прошедшие сутки подверглась ударам 150 раз. Временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев рассказал, что под огонь артиллерии, авиации, РСЗО и беспилотников попали сразу 13 округов. Ранения получили восемь мирных жителей, семеро из которых доставлены в больницы. Состояние двоих пострадавших медики оценивают как тяжелое.