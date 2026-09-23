https://ukraina.ru/20260923/ranenye-zhiteli-protaranennyy-avtomobil-pvo-nochyu-unichtozhila-bolshe-polutysyachi-vrazheskikh-dronov-nad-1083373426.html

Раненые жители, протараненный автомобиль: ПВО ночью уничтожила больше полутысячи вражеских дронов над РФ

Раненые жители, протараненный автомобиль: ПВО ночью уничтожила больше полутысячи вражеских дронов над РФ - 23.09.2026 Украина.ру

Раненые жители, протараненный автомобиль: ПВО ночью уничтожила больше полутысячи вражеских дронов над РФ

Дежурные силы российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 514 украинских беспилотников над РФ, передает 23 сентября Минобороны

2026-09-23T09:56

2026-09-23T09:56

2026-09-23T09:56

сво

спецоперация

россия

ростовская область

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мирошник

вооруженные силы украины

минобороны

украина.ру

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Атаки киевского режима были сорваны в небе над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской и Ростовской областями. Также вражеские БПЛА сбили над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и Башкирией, Азовским и Черным морями.В Тамбовской области российские военные ликвидировали семь украинских дронов. Руководитель региона Евгений Первышов сообщил, что очередную атаку неонацистов успешно отразили силы ПВО и резервисты мобильных огневых групп.В приграничных регионах налеты противника привели к ранениям среди гражданского населения. В Брянской области временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил о двух пострадавших. В Стародубском районе (деревня Крюков) дрон-камикадзе протаранил движущуюся машину, ранив находившегося внутри мужчину. Еще один мирный житель получил травмы при взрыве беспилотника в селе Чуровичи Климовского района.В Донецкой Народной Республике украинский БПЛА атаковал Калининский район Горловки. По заявлению мэра города Ивана Приходько, в результате этого удара осколочные ранения получил местный житель.Тяжелая ситуация сложилась в Белгородской области, которая за прошедшие сутки подверглась ударам 150 раз. Временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев рассказал, что под огонь артиллерии, авиации, РСЗО и беспилотников попали сразу 13 округов. Ранения получили восемь мирных жителей, семеро из которых доставлены в больницы. Состояние двоих пострадавших медики оценивают как тяжелое.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, ростовская область, краснодарский край, мирошник, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру