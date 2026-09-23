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Израиль заинтересовался мобилизацией многодетного хасида

Израиль заинтересовался мобилизацией многодетного хасида - 23.09.2026 Украина.ру

Израиль заинтересовался мобилизацией многодетного хасида

Украинские силовики мобилизовали в ВСУ гражданина с двойным гражданством - в том числе израильским. Об этом 23 сентября сообщает украинская пресса со ссылкой на The Jerusalem Post

2026-09-23T13:07

2026-09-23T13:07

2026-09-23T13:07

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"Израильско-украинский гражданин, посетивший Умань на Рош ха-Шана, был задержан и призван в украинскую армию", - сказано в статье израильской газеты. В публикации от 20 сентября The Jerusalem Post отметила, что 49-летний Йонатан Карлински является уроженцем Украины, который 14 лет назад уехал в Израиль. У него шестеро детей.Карлински возвращался с Украины после празднования Рош га-Шана - новогоднего праздника хасидов. Его задержали на погранпереходе "Орловка-Исакча" при попытке выехать в Румынию. "Он ехал в автобусе компании "Дерех Цадиким" и имел при себе израильский паспорт, в котором указывалось, что он родился в Советском Союзе. Однако, по словам его друга, ехавшего с ним в автобусе, пограничники, услышав его украинскую речь, опознали в нем также гражданина Украины", - сообщило издание.По его информации, хасида отправили в Одессу, где состоится оформление в ВСУ. Газета ждёт комментарий МИД.Согласно действующим на Украине нормам, от мобилизации освобождены многодетные отцы и священнослужители ряда религиозных объединений.Ранее украинские телеграм-каналы сообщали о насильственной мобилизации священников канонической Украинской православной церкви. Ранее в новостях: Погибла почти треть мобилизованных на Украине православных священниковВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, израиль, румыния, украина, умань, всу, мобилизация на украине, ситуация на украине, евреи, религия