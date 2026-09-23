Израиль заинтересовался мобилизацией многодетного хасида - 23.09.2026 Украина.ру
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Израиль заинтересовался мобилизацией многодетного хасида
Израиль заинтересовался мобилизацией многодетного хасида - 23.09.2026 Украина.ру
Израиль заинтересовался мобилизацией многодетного хасида
Украинские силовики мобилизовали в ВСУ гражданина с двойным гражданством - в том числе израильским. Об этом 23 сентября сообщает украинская пресса со ссылкой на The Jerusalem Post
2026-09-23T13:07
2026-09-23T13:07
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украина
умань
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ситуация на украине
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"Израильско-украинский гражданин, посетивший Умань на Рош ха-Шана, был задержан и призван в украинскую армию", - сказано в статье израильской газеты. В публикации от 20 сентября The Jerusalem Post отметила, что 49-летний Йонатан Карлински является уроженцем Украины, который 14 лет назад уехал в Израиль. У него шестеро детей.Карлински возвращался с Украины после празднования Рош га-Шана - новогоднего праздника хасидов. Его задержали на погранпереходе "Орловка-Исакча" при попытке выехать в Румынию. "Он ехал в автобусе компании "Дерех Цадиким" и имел при себе израильский паспорт, в котором указывалось, что он родился в Советском Союзе. Однако, по словам его друга, ехавшего с ним в автобусе, пограничники, услышав его украинскую речь, опознали в нем также гражданина Украины", - сообщило издание.По его информации, хасида отправили в Одессу, где состоится оформление в ВСУ. Газета ждёт комментарий МИД.Согласно действующим на Украине нормам, от мобилизации освобождены многодетные отцы и священнослужители ряда религиозных объединений.Ранее украинские телеграм-каналы сообщали о насильственной мобилизации священников канонической Украинской православной церкви. Ранее в новостях: Погибла почти треть мобилизованных на Украине православных священниковВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, израиль, румыния, украина, умань, всу, мобилизация на украине, ситуация на украине, евреи, религия
Новости, Израиль, Румыния, Украина, Умань, ВСУ, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, евреи, Религия

Израиль заинтересовался мобилизацией многодетного хасида

13:07 23.09.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПразднование Еврейского Нового года Рош ха-Шана
Празднование Еврейского Нового года Рош ха-Шана - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Украинские силовики мобилизовали в ВСУ гражданина с двойным гражданством - в том числе израильским. Об этом 23 сентября сообщает украинская пресса со ссылкой на The Jerusalem Post
"Израильско-украинский гражданин, посетивший Умань на Рош ха-Шана, был задержан и призван в украинскую армию", - сказано в статье израильской газеты.
В публикации от 20 сентября The Jerusalem Post отметила, что 49-летний Йонатан Карлински является уроженцем Украины, который 14 лет назад уехал в Израиль. У него шестеро детей.
Карлински возвращался с Украины после празднования Рош га-Шана - новогоднего праздника хасидов. Его задержали на погранпереходе "Орловка-Исакча" при попытке выехать в Румынию.
"Он ехал в автобусе компании "Дерех Цадиким" и имел при себе израильский паспорт, в котором указывалось, что он родился в Советском Союзе. Однако, по словам его друга, ехавшего с ним в автобусе, пограничники, услышав его украинскую речь, опознали в нем также гражданина Украины", - сообщило издание.
По его информации, хасида отправили в Одессу, где состоится оформление в ВСУ. Газета ждёт комментарий МИД.
Согласно действующим на Украине нормам, от мобилизации освобождены многодетные отцы и священнослужители ряда религиозных объединений.
Ранее украинские телеграм-каналы сообщали о насильственной мобилизации священников канонической Украинской православной церкви.
Ранее в новостях: Погибла почти треть мобилизованных на Украине православных священников
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