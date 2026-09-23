https://ukraina.ru/20260923/izrail-zainteresovalsya-mobilizatsiey-mnogodetnogo-khasida-1083379254.html
Израиль заинтересовался мобилизацией многодетного хасида
Израиль заинтересовался мобилизацией многодетного хасида - 23.09.2026 Украина.ру
Израиль заинтересовался мобилизацией многодетного хасида
Украинские силовики мобилизовали в ВСУ гражданина с двойным гражданством - в том числе израильским. Об этом 23 сентября сообщает украинская пресса со ссылкой на The Jerusalem Post
2026-09-23T13:07
2026-09-23T13:07
2026-09-23T13:07
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"Израильско-украинский гражданин, посетивший Умань на Рош ха-Шана, был задержан и призван в украинскую армию", - сказано в статье израильской газеты. В публикации от 20 сентября The Jerusalem Post отметила, что 49-летний Йонатан Карлински является уроженцем Украины, который 14 лет назад уехал в Израиль. У него шестеро детей.Карлински возвращался с Украины после празднования Рош га-Шана - новогоднего праздника хасидов. Его задержали на погранпереходе "Орловка-Исакча" при попытке выехать в Румынию. "Он ехал в автобусе компании "Дерех Цадиким" и имел при себе израильский паспорт, в котором указывалось, что он родился в Советском Союзе. Однако, по словам его друга, ехавшего с ним в автобусе, пограничники, услышав его украинскую речь, опознали в нем также гражданина Украины", - сообщило издание.По его информации, хасида отправили в Одессу, где состоится оформление в ВСУ. Газета ждёт комментарий МИД.Согласно действующим на Украине нормам, от мобилизации освобождены многодетные отцы и священнослужители ряда религиозных объединений.Ранее украинские телеграм-каналы сообщали о насильственной мобилизации священников канонической Украинской православной церкви. Ранее в новостях: Погибла почти треть мобилизованных на Украине православных священниковВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, румыния, украина, умань, всу, мобилизация на украине, ситуация на украине, евреи, религия
Новости, Израиль, Румыния, Украина, Умань, ВСУ, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, евреи, Религия
Израиль заинтересовался мобилизацией многодетного хасида
Украинские силовики мобилизовали в ВСУ гражданина с двойным гражданством - в том числе израильским. Об этом 23 сентября сообщает украинская пресса со ссылкой на The Jerusalem Post
"Израильско-украинский гражданин, посетивший Умань на Рош ха-Шана, был задержан и призван в украинскую армию", - сказано в статье израильской газеты.
В публикации от 20 сентября The Jerusalem Post отметила, что 49-летний Йонатан Карлински является уроженцем Украины, который 14 лет назад уехал в Израиль. У него шестеро детей.
Карлински возвращался с Украины после празднования Рош га-Шана - новогоднего праздника хасидов. Его задержали на погранпереходе "Орловка-Исакча" при попытке выехать в Румынию.
"Он ехал в автобусе компании "Дерех Цадиким" и имел при себе израильский паспорт, в котором указывалось, что он родился в Советском Союзе. Однако, по словам его друга, ехавшего с ним в автобусе, пограничники, услышав его украинскую речь, опознали в нем также гражданина Украины", - сообщило издание.
По его информации, хасида отправили в Одессу, где состоится оформление в ВСУ. Газета ждёт комментарий МИД.
Согласно действующим на Украине нормам, от мобилизации освобождены многодетные отцы и священнослужители ряда религиозных объединений.
Ранее украинские телеграм-каналы сообщали о насильственной мобилизации священников канонической Украинской православной церкви.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.