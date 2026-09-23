Мова вместо экономики: Киев нашел деньги на армию языковых контролеров - 23.09.2026 Украина.ру
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Мова вместо экономики: Киев нашел деньги на армию языковых контролеров
Мова вместо экономики: Киев нашел деньги на армию языковых контролеров - 23.09.2026 Украина.ру
Мова вместо экономики: Киев нашел деньги на армию языковых контролеров
Знаете, чего не хватает Украине больше всего? Никогда не угадаете, но в период затяжной войны, кризиса экономики, падения экспорта и дефицита бюджета в 27 млрд долларов больше всего страну заботит недостаточное количество языковых цензоров
2026-09-23T14:00
2026-09-23T14:00
эксклюзив
набу
сбу
владимир зеленский
россия
джордж сорос
вооруженные силы украины
лариса ницой
киев
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Новый премьер-министр Корецкий на днях объявил о переизбытке чиновников и анонсировал сокращение числа заместителей министров и заместителей руководителей центральных органов исполнительной власти. Но эти ограничения никак не коснулись секретариата уполномоченного по защите государственного языка. Наоборот, численность "шпрехенфюреров" увеличена с 40 до 65 штатных единиц. А это означает и дополнительные расходы, поскольку каждый защитник мовы нуждается в отдельном кабинете, служебном транспорте, штате помощников и достойной зарплате.Соответствующее решение принято во исполнение постановления Верховной Рады "Об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства". Омбудсмен Елена Ивановская аплодирует такому вердикту — ведь с 2027 года в каждой области Украины появится свой региональный языковой контролер. Предполагается, что он будет более оперативно откликаться на жалобы граждан в стиле "Коля, звони в полицию" после выявления подростков, слушающих песни на русском языке. Кроме того, региональные омбудсмены усилят государственный контроль за соблюдением языкового законодательства на местах, а то ведь многие граждане в Одессе или Харькове расслабились и позволяют себе "говорить на том самом языке, на котором общаются сотрудники СБУ, ГУР и генпрокуратуры на пленках НАБУ". Еще раз подчеркнем, что в стране с "космическим" — по выражению Владимира Зеленского — дефицитом средств находятся лишние деньги для языковых цензоров. То есть киевский режим не пугает перспектива невыплат пенсий старикам и даже задержки зарплат военнослужащим ВСУ, главное — своевременная финансовая награда мовным капо.Такую расстановку государственных приоритетов прямо объяснила уполномоченная по защите украинского языка Ивановская. Она напомнила, что мова должна стать маркером "свой-чужой", а русскоязычный украинец не может считаться патриотом Украины. Судя по тональности, он и человеком-то считаться не может…Вольно или невольно, но это фактически подтвердил глава комитета Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин. Он заявил, что русскоязычных украинцев не существует, а все жители Украины, которые говорят на русском языке, — предатели. "Нет русскоязычных украинцев. Есть либо русские, либо украинцы, которых просто русские перетянули в свой культурный мир, фактически сделав предателями и ублюдками", — не стесняется в выражениях парламентарий. Самое пикантное, что борец с русским языком родился в России, в Архангельской области, правда, переписал биографию, как это сейчас модно у националистов, и изображает из себя коренного львовянина. Видимо, чтобы доказать свою принадлежность к титульной нации и затереть "позорный" факт связи с РСФСР, Юрчишин сегодня выпрыгивает из шаровар, убеждая мир, что русскоязычные соотечественники — это неполноценные граждане второго сорта. То есть депутат, которого выбирали в том числе и русскоязычные украинцы, вычеркивает из общества целую прослойку, лишая миллионы людей фундаментальных прав.И хотя даже самые лояльные к власти юристы и правозащитники заговорили о признаках дискриминации и о противоречии позиции депутата Конституции Украины и международным конвенциям, Юрчишин продолжает гнуть линию Сороса относительно языковой политики в стране. И вот уже президент Литвы Науседа подтверждает, что, несмотря на СВО и ее цели, "Украина по-прежнему существует как независимое государство и сохраняет достоинство. Украинский язык, культура и национальная идентичность живы и продолжают развиваться". Поняли? Главное для британского прокси под брендом "Литва" — это сохранение мовы и национальной идентичности. Именно за сохранение этой политики платят глобалисты, вот почему в самой нищей стране Европы находятся деньги на языковых узурпаторов из политических партий, правительственных структур и общественных организаций.И совсем неслучайно в унисон с депутатом из инкубатора Сороса и омбудсменом Ивановской голос подала подзабытая было детская писательница Лариса Ницой. Значит, западный грант "капнул". Автор книги о "несломленных муравьях" начала пугать свою аудиторию заявлениями о том, что "русскоязычные снова пошли в наступление и любым способом утверждают свою русскоязычность и распространяют эту заразу на украиноязычных". Так русофобка отреагировала на недавнее выступление певицы Насти Каменских, пожаловавшейся на то, что ее организм отторгает мову и даже отреагировал на украинский репертуар кистой в горле. Артистку тут же внесли на сайт "Миротворец", а Ницой объявила, что "пора признать русский язык заразой и болезнью, от которой надо лечить насильно".Первые рецепты уже выписаны уполномоченным по защите украинского языка. Ивановская оштрафовала депутата Романа Фельдмана и главу общественной организации "Мир. Развитие. Стабильность" Романа Загороднего за использование русского языка в политической рекламе. Их наказали на 5,1 тыс. гривен (9,5 тыс. рублей) за таргетированные ролики на русском языке в соцсетях. Донос написали бдительные соглядатаи из грантоедского движения "Честно", и они же отрапортовали о первой успешной облаве на политическую рекламу в интернете. Таким образом, агенты иностранного влияния заранее выстраивают заслоны любой активности партий и организаций, которые попытаются мобилизовать русскоязычных граждан под выборы. Кстати, по слухам, в парламенте Украины даже готовят проект закона о введении уголовной ответственности за использование русского культурного продукта и за нарушения языкового законодательства. Если такой закон будет принят, то украинские тюрьмы окажутся забиты жителями юго-восточных областей.Однако это пока из области перспектив и фантазий. А почему ж именно сейчас так возбудились на русский язык активисты всех мастей? Тем более что их активность совпала с переговорами Владимира Зеленского и Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Президент США добивается энергетического перемирия между Украиной и Россией, однако Москва ставит собственные условия. И речь идет не только о снятии санкций и допуске на мировые рынки. По инсайдерским данным, Россия попытается предложить в ответ на "топливную сделку" главы Белого дома более объемный пакет требований, который включает полное снятие всех запретов на русский язык и православную церковь на Украине. Хочет Зеленский паузу для переговоров? Нет вопросов, отменяйте все запреты на русский язык, штрафы и мовные патрули. Нужно Трампу снижение цен на дизель перед выборами в Конгресс? Пусть убеждает украинского лидера в необходимости сворачивать проект "Антироссия". Понятно, что вероятность такого сценария минимальна, но, как говорится, было бы предложено. В любом случае даже обсуждение подобных вариантов покажет, насколько Украина готова к компромиссам, причем речь идет даже не о территориях, а о гуманитарных инициативах. Однако именно их, похоже, и боятся управляющие Украиной грантоеды: ведь тогда рухнет вся русофобская конструкция, на которой базируется война.
https://ukraina.ru/20260923/ekonomika-ukrainy-i-voyna-benzin-rekordno-podorozhal-kievlyane-vystupili-protiv-tepla-v-domakh-1083365824.html
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Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, набу, сбу, владимир зеленский, россия, джордж сорос, вооруженные силы украины, лариса ницой, киев
Эксклюзив, НАБУ, СБУ, Владимир Зеленский, Россия, Джордж Сорос, Вооруженные силы Украины, Лариса Ницой, Киев

Мова вместо экономики: Киев нашел деньги на армию языковых контролеров

14:00 23.09.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРассмотрение Радой Украины закона о русском языке
Рассмотрение Радой Украины закона о русском языке - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Елена Кирюшкина
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Знаете, чего не хватает Украине больше всего? Никогда не угадаете, но в период затяжной войны, кризиса экономики, падения экспорта и дефицита бюджета в 27 млрд долларов больше всего страну заботит недостаточное количество языковых цензоров
Новый премьер-министр Корецкий на днях объявил о переизбытке чиновников и анонсировал сокращение числа заместителей министров и заместителей руководителей центральных органов исполнительной власти. Но эти ограничения никак не коснулись секретариата уполномоченного по защите государственного языка.
Наоборот, численность "шпрехенфюреров" увеличена с 40 до 65 штатных единиц. А это означает и дополнительные расходы, поскольку каждый защитник мовы нуждается в отдельном кабинете, служебном транспорте, штате помощников и достойной зарплате.
Соответствующее решение принято во исполнение постановления Верховной Рады "Об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства". Омбудсмен Елена Ивановская аплодирует такому вердикту — ведь с 2027 года в каждой области Украины появится свой региональный языковой контролер.
Предполагается, что он будет более оперативно откликаться на жалобы граждан в стиле "Коля, звони в полицию" после выявления подростков, слушающих песни на русском языке. Кроме того, региональные омбудсмены усилят государственный контроль за соблюдением языкового законодательства на местах, а то ведь многие граждане в Одессе или Харькове расслабились и позволяют себе "говорить на том самом языке, на котором общаются сотрудники СБУ, ГУР и генпрокуратуры на пленках НАБУ".
Еще раз подчеркнем, что в стране с "космическим" — по выражению Владимира Зеленского — дефицитом средств находятся лишние деньги для языковых цензоров. То есть киевский режим не пугает перспектива невыплат пенсий старикам и даже задержки зарплат военнослужащим ВСУ, главное — своевременная финансовая награда мовным капо.
Такую расстановку государственных приоритетов прямо объяснила уполномоченная по защите украинского языка Ивановская. Она напомнила, что мова должна стать маркером "свой-чужой", а русскоязычный украинец не может считаться патриотом Украины. Судя по тональности, он и человеком-то считаться не может…
Вольно или невольно, но это фактически подтвердил глава комитета Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин. Он заявил, что русскоязычных украинцев не существует, а все жители Украины, которые говорят на русском языке, — предатели.
Экономика Украины, коллаж - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
09:40
Экономика Украины и война: бензин рекордно подорожал, киевляне выступили против тепла в домахВыжигание складов, обесточивание областей и воздушные тревоги стали новой рутиной. Но это не значит, что экономические новости этим и ограничиваются. Менеджеры "Метинвеста" жалуются на кончину украинской сталелитейной промышленности, молочники констатируют захват украинского рынка импортной продукцией, а глава МИД Сибига откровенно валяет дурака.
"Нет русскоязычных украинцев. Есть либо русские, либо украинцы, которых просто русские перетянули в свой культурный мир, фактически сделав предателями и ублюдками", — не стесняется в выражениях парламентарий.
Самое пикантное, что борец с русским языком родился в России, в Архангельской области, правда, переписал биографию, как это сейчас модно у националистов, и изображает из себя коренного львовянина.
Видимо, чтобы доказать свою принадлежность к титульной нации и затереть "позорный" факт связи с РСФСР, Юрчишин сегодня выпрыгивает из шаровар, убеждая мир, что русскоязычные соотечественники — это неполноценные граждане второго сорта. То есть депутат, которого выбирали в том числе и русскоязычные украинцы, вычеркивает из общества целую прослойку, лишая миллионы людей фундаментальных прав.
И хотя даже самые лояльные к власти юристы и правозащитники заговорили о признаках дискриминации и о противоречии позиции депутата Конституции Украины и международным конвенциям, Юрчишин продолжает гнуть линию Сороса относительно языковой политики в стране.
И вот уже президент Литвы Науседа подтверждает, что, несмотря на СВО и ее цели, "Украина по-прежнему существует как независимое государство и сохраняет достоинство. Украинский язык, культура и национальная идентичность живы и продолжают развиваться".
Поняли? Главное для британского прокси под брендом "Литва" — это сохранение мовы и национальной идентичности. Именно за сохранение этой политики платят глобалисты, вот почему в самой нищей стране Европы находятся деньги на языковых узурпаторов из политических партий, правительственных структур и общественных организаций.
И совсем неслучайно в унисон с депутатом из инкубатора Сороса и омбудсменом Ивановской голос подала подзабытая было детская писательница Лариса Ницой. Значит, западный грант "капнул".
Автор книги о "несломленных муравьях" начала пугать свою аудиторию заявлениями о том, что "русскоязычные снова пошли в наступление и любым способом утверждают свою русскоязычность и распространяют эту заразу на украиноязычных".
Так русофобка отреагировала на недавнее выступление певицы Насти Каменских, пожаловавшейся на то, что ее организм отторгает мову и даже отреагировал на украинский репертуар кистой в горле. Артистку тут же внесли на сайт "Миротворец", а Ницой объявила, что "пора признать русский язык заразой и болезнью, от которой надо лечить насильно".
Первые рецепты уже выписаны уполномоченным по защите украинского языка. Ивановская оштрафовала депутата Романа Фельдмана и главу общественной организации "Мир. Развитие. Стабильность" Романа Загороднего за использование русского языка в политической рекламе. Их наказали на 5,1 тыс. гривен (9,5 тыс. рублей) за таргетированные ролики на русском языке в соцсетях.
Донос написали бдительные соглядатаи из грантоедского движения "Честно", и они же отрапортовали о первой успешной облаве на политическую рекламу в интернете. Таким образом, агенты иностранного влияния заранее выстраивают заслоны любой активности партий и организаций, которые попытаются мобилизовать русскоязычных граждан под выборы.
Кстати, по слухам, в парламенте Украины даже готовят проект закона о введении уголовной ответственности за использование русского культурного продукта и за нарушения языкового законодательства. Если такой закон будет принят, то украинские тюрьмы окажутся забиты жителями юго-восточных областей.
Однако это пока из области перспектив и фантазий. А почему ж именно сейчас так возбудились на русский язык активисты всех мастей? Тем более что их активность совпала с переговорами Владимира Зеленского и Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Президент США добивается энергетического перемирия между Украиной и Россией, однако Москва ставит собственные условия. И речь идет не только о снятии санкций и допуске на мировые рынки. По инсайдерским данным, Россия попытается предложить в ответ на "топливную сделку" главы Белого дома более объемный пакет требований, который включает полное снятие всех запретов на русский язык и православную церковь на Украине.
Хочет Зеленский паузу для переговоров? Нет вопросов, отменяйте все запреты на русский язык, штрафы и мовные патрули. Нужно Трампу снижение цен на дизель перед выборами в Конгресс? Пусть убеждает украинского лидера в необходимости сворачивать проект "Антироссия".
Понятно, что вероятность такого сценария минимальна, но, как говорится, было бы предложено. В любом случае даже обсуждение подобных вариантов покажет, насколько Украина готова к компромиссам, причем речь идет даже не о территориях, а о гуманитарных инициативах. Однако именно их, похоже, и боятся управляющие Украиной грантоеды: ведь тогда рухнет вся русофобская конструкция, на которой базируется война.
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