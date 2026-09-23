https://ukraina.ru/20260923/khochet--pust-priezzhaet-v-moskvu-kreml-obyasnil-zelenskomu-usloviya-dlya-dialoga-1083379346.html

"Хочет — пусть приезжает в Москву": Кремль объяснил Зеленскому условия для диалога

"Хочет — пусть приезжает в Москву": Кремль объяснил Зеленскому условия для диалога - 23.09.2026 Украина.ру

"Хочет — пусть приезжает в Москву": Кремль объяснил Зеленскому условия для диалога

Для перехода к мирным переговорам по Украине сейчас нет никаких предпосылок, хотя Россия по-прежнему остается открытой для диалога, заявил журналистам 23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2026-09-23T12:51

2026-09-23T12:51

2026-09-23T12:51

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что киевский режим не прекращает свою террористическую активность, пока европейские страны пытаются изыскивать новые финансовые средства для закупки очередных партий вооружений.Песков также прокомментировал возможность проведения личной встречи российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он напомнил позицию Москвы: российский президент ранее четко дал понять, что Зеленский при желании может приехать в российскую столицу, и в этом случае ему гарантируют полную безопасность. Пресс-секретарь добавил, что глава киевского режима прекрасно знает, какие именно решения ему необходимо принять. В ином случае организовывать встречу лидеров на высшем уровне без предварительной детальной проработки на уровне экспертов нецелесообразно, поскольку это станет пустой тратой времени.Подробнее о приглашении в РФ - в материале Приглашение Зеленскому в Москву остаётся в силе, Майами не обязателен — Песков на сайте Украина.ру.

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новости, россия, москва, владимир зеленский, кремль, дмитрий песков, украина.ру, владимир путин