"Хочет — пусть приезжает в Москву": Кремль объяснил Зеленскому условия для диалога - 23.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260923/khochet--pust-priezzhaet-v-moskvu-kreml-obyasnil-zelenskomu-usloviya-dlya-dialoga-1083379346.html
"Хочет — пусть приезжает в Москву": Кремль объяснил Зеленскому условия для диалога
"Хочет — пусть приезжает в Москву": Кремль объяснил Зеленскому условия для диалога - 23.09.2026 Украина.ру
"Хочет — пусть приезжает в Москву": Кремль объяснил Зеленскому условия для диалога
Для перехода к мирным переговорам по Украине сейчас нет никаких предпосылок, хотя Россия по-прежнему остается открытой для диалога, заявил журналистам 23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2026-09-23T12:51
2026-09-23T12:51
новости
россия
москва
владимир зеленский
кремль
дмитрий песков
украина.ру
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что киевский режим не прекращает свою террористическую активность, пока европейские страны пытаются изыскивать новые финансовые средства для закупки очередных партий вооружений.Песков также прокомментировал возможность проведения личной встречи российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он напомнил позицию Москвы: российский президент ранее четко дал понять, что Зеленский при желании может приехать в российскую столицу, и в этом случае ему гарантируют полную безопасность. Пресс-секретарь добавил, что глава киевского режима прекрасно знает, какие именно решения ему необходимо принять. В ином случае организовывать встречу лидеров на высшем уровне без предварительной детальной проработки на уровне экспертов нецелесообразно, поскольку это станет пустой тратой времени.Подробнее о приглашении в РФ - в материале Приглашение Зеленскому в Москву остаётся в силе, Майами не обязателен — Песков на сайте Украина.ру.
россия
москва
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9496d6611cb38bdb125984fccc827778.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, владимир зеленский, кремль, дмитрий песков, украина.ру, владимир путин
Новости, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Кремль, Дмитрий Песков, Украина.ру, Владимир Путин

"Хочет — пусть приезжает в Москву": Кремль объяснил Зеленскому условия для диалога

12:51 23.09.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Для перехода к мирным переговорам по Украине сейчас нет никаких предпосылок, хотя Россия по-прежнему остается открытой для диалога, заявил журналистам 23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что киевский режим не прекращает свою террористическую активность, пока европейские страны пытаются изыскивать новые финансовые средства для закупки очередных партий вооружений.
Песков также прокомментировал возможность проведения личной встречи российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Он напомнил позицию Москвы: российский президент ранее четко дал понять, что Зеленский при желании может приехать в российскую столицу, и в этом случае ему гарантируют полную безопасность.
Пресс-секретарь добавил, что глава киевского режима прекрасно знает, какие именно решения ему необходимо принять. В ином случае организовывать встречу лидеров на высшем уровне без предварительной детальной проработки на уровне экспертов нецелесообразно, поскольку это станет пустой тратой времени.
Подробнее о приглашении в РФ - в материале Приглашение Зеленскому в Москву остаётся в силе, Майами не обязателен — Песков на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияМоскваВладимир ЗеленскийКремльДмитрий ПесковУкраина.руВладимир Путин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:00Мова вместо экономики: Киев нашел деньги на армию языковых контролеров
13:37Загадка дубайской виллы: у семьи беглого экс-генпрокурора Кравченко нашли элитное жилье
13:07Израиль заинтересовался мобилизацией многодетного хасида
12:51"Хочет — пусть приезжает в Москву": Кремль объяснил Зеленскому условия для диалога
12:43"Наша поддержка Украины состоит из многих направлений" - французский министр
12:31Зарница 2.0: итоги для ДНР, помощь фонда "Мы рядом". 23 сентября 2026 года, утренний эфир 110:59
12:07Взятки за снятие санкций: в Минразвития Украины нагрянули с обысками
11:42Украина готова подписать с США соглашение по беспилотникам
11:39Давление на Кремль и "зимний пакет" ПВО: Зеленский выставил Белому дому условия для мира
10:51По стопам Чичикова: экс-министр обороны Украины назвал мошенничество из "Мертвых душ" бизнес-моделью
10:26Урсула фон дер Ляйен выставила Зеленскому жесткие условия для получения денег - Bloomberg
09:56Раненые жители, протараненный автомобиль: ПВО ночью уничтожила больше полутысячи вражеских дронов над РФ
09:47Давно мечтали: Украина устроила себе собственный холокост
09:40Экономика Украины и война: бензин рекордно подорожал, киевляне выступили против тепла в домах
09:28Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН и заседании Совбеза по Украине: подробности
09:13Перехват в море и взрывы на складах БПЛА: Минобороны отчиталось о разгроме военных объектов Украины
09:03"Ничтожества, а не символ эпохи!": на Украине обсуждают, что рассказал Фёдоров и чего боится Зеленский
09:00Готовность к переговорам, провалы ВСУ, национализм с детсада. Хроника событий на утро 23 сентября
08:36Западные эксперты: Россия наконец нащупала кощеево яйцо Зеленского – и теперь не отпустит ни за что
08:36Зеленскому нужно еще 40 дней, чтобы окончательно разгромить Россию, а Литва готовится бежать всей страной
Лента новостейМолния