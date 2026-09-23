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ЕС потеряет больше, прекратив поддержку Украины - французский министр
ЕС потеряет больше, прекратив поддержку Украины - французский министр - 23.09.2026 Украина.ру
ЕС потеряет больше, прекратив поддержку Украины - французский министр
Прекращение поддержки киевского режима обойдётся налогоплательщикам ЕС дороже и будет опаснее нынешней ситуации. Об этом в опубликованном 23 сентября интервью РБК-Украина рассказал министр-делегат Франции по делам Европы Бенжамен Аддад
2026-09-23T14:59
2026-09-23T14:59
2026-09-23T14:59
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По словам французского чиновника, его соотечественники узнают происходящим на Украине из телевидения, а также читают об этом.Евросоюз взял на себя обязательство предоставить нынешнему руководству Украины 90 миллиардов евро в ближайшие годы. "Мы уже выделили, кажется, около 10-11 миллиардов. Еще 22 миллиарда уже утверждены. Остальное поступит со временем. Это как макроэкономическая, так и военная помощь", - уточнил Аддад. - Сейчас мы ведем переговоры по бюджету ЕС, так называемой многолетней финансовой рамке на период 2028-2034 годов, которая обеспечит существенную поддержку Украине". Французский чиновник признал, что в ЕС обязаны реагировать на требования и потребности своих, в том числе по вопросам безопасности, занятости, экономического роста или борьбы с нелегальной иммиграцией. "Но Украина не обходится европейцам дорого, - отметил при этом Аддад. - На самом деле это цена нашей собственной безопасности. Украинцы – это первая линия обороны Европы. И если мы прекратим поддерживать Украину, это на самом деле будет более опасно для нас и обойдется нам дороже".Чиновник "убежден, что большинство наших граждан понимает: продолжать поддерживать Украину – это также в наших собственных интересах"."Последние полтора года вся поддержка Украины поступает от европейцев, а не от США", - подчеркнул , - министр-делегат Франции.В интервью он также заявил, что Евросоюзу следует упростить правила и защищать свой рынок по примеру США."Мы ищем сферы, где можем защитить наши компании от недобросовестной конкуренции со стороны Китая", - конкретизировал он.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, франция, европа, евросоюз, финансовая помощь, военная помощь украине, мир без границ
Новости, Украина, Франция, Европа, Евросоюз, финансовая помощь, военная помощь Украине, Мир без границ
ЕС потеряет больше, прекратив поддержку Украины - французский министр
Прекращение поддержки киевского режима обойдётся налогоплательщикам ЕС дороже и будет опаснее нынешней ситуации. Об этом в опубликованном 23 сентября интервью РБК-Украина рассказал министр-делегат Франции по делам Европы Бенжамен Аддад
По словам французского чиновника, его соотечественники узнают происходящим на Украине из телевидения, а также читают об этом.
Евросоюз взял на себя обязательство предоставить нынешнему руководству Украины 90 миллиардов евро в ближайшие годы.
"Мы уже выделили, кажется, около 10-11 миллиардов. Еще 22 миллиарда уже утверждены. Остальное поступит со временем. Это как макроэкономическая, так и военная помощь", - уточнил Аддад. - Сейчас мы ведем переговоры по бюджету ЕС, так называемой многолетней финансовой рамке на период 2028-2034 годов, которая обеспечит существенную поддержку Украине".
Французский чиновник признал, что в ЕС обязаны реагировать на требования и потребности своих, в том числе по вопросам безопасности, занятости, экономического роста или борьбы с нелегальной иммиграцией.
"Но Украина не обходится европейцам дорого, - отметил при этом Аддад. - На самом деле это цена нашей собственной безопасности. Украинцы – это первая линия обороны Европы. И если мы прекратим поддерживать Украину, это на самом деле будет более опасно для нас и обойдется нам дороже".
Чиновник "убежден, что большинство наших граждан понимает: продолжать поддерживать Украину – это также в наших собственных интересах".
"Последние полтора года вся поддержка Украины поступает от европейцев, а не от США", - подчеркнул , - министр-делегат Франции.
В интервью он также заявил, что Евросоюзу следует упростить правила и защищать свой рынок по примеру США.
"Мы ищем сферы, где можем защитить наши компании от недобросовестной конкуренции со стороны Китая", - конкретизировал он.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
.