https://ukraina.ru/20260923/es-poteryaet-bolshe-prekrativ-podderzhku-ukrainy---frantsuzskiy-ministr-1083382939.html

ЕС потеряет больше, прекратив поддержку Украины - французский министр

ЕС потеряет больше, прекратив поддержку Украины - французский министр - 23.09.2026 Украина.ру

ЕС потеряет больше, прекратив поддержку Украины - французский министр

Прекращение поддержки киевского режима обойдётся налогоплательщикам ЕС дороже и будет опаснее нынешней ситуации. Об этом в опубликованном 23 сентября интервью РБК-Украина рассказал министр-делегат Франции по делам Европы Бенжамен Аддад

2026-09-23T14:59

2026-09-23T14:59

2026-09-23T14:59

новости

украина

франция

европа

евросоюз

финансовая помощь

военная помощь украине

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0b/1082387244_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_fda2b87f268f01e67af778a8bec4a81f.jpg

По словам французского чиновника, его соотечественники узнают происходящим на Украине из телевидения, а также читают об этом.Евросоюз взял на себя обязательство предоставить нынешнему руководству Украины 90 миллиардов евро в ближайшие годы. "Мы уже выделили, кажется, около 10-11 миллиардов. Еще 22 миллиарда уже утверждены. Остальное поступит со временем. Это как макроэкономическая, так и военная помощь", - уточнил Аддад. - Сейчас мы ведем переговоры по бюджету ЕС, так называемой многолетней финансовой рамке на период 2028-2034 годов, которая обеспечит существенную поддержку Украине". Французский чиновник признал, что в ЕС обязаны реагировать на требования и потребности своих, в том числе по вопросам безопасности, занятости, экономического роста или борьбы с нелегальной иммиграцией. "Но Украина не обходится европейцам дорого, - отметил при этом Аддад. - На самом деле это цена нашей собственной безопасности. Украинцы – это первая линия обороны Европы. И если мы прекратим поддерживать Украину, это на самом деле будет более опасно для нас и обойдется нам дороже".Чиновник "убежден, что большинство наших граждан понимает: продолжать поддерживать Украину – это также в наших собственных интересах"."Последние полтора года вся поддержка Украины поступает от европейцев, а не от США", - подчеркнул , - министр-делегат Франции.В интервью он также заявил, что Евросоюзу следует упростить правила и защищать свой рынок по примеру США."Мы ищем сферы, где можем защитить наши компании от недобросовестной конкуренции со стороны Китая", - конкретизировал он.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

франция

европа

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, франция, европа, евросоюз, финансовая помощь, военная помощь украине, мир без границ