https://ukraina.ru/20260922/tramp-besitsya-zelenskiy-torguetsya-chto-gotovit-ukraina-dlya-genassamblei-oon-1083361283.html

Трамп бесится, Зеленский торгуется: что готовит Украина для Генассамблеи ООН

Трамп бесится, Зеленский торгуется: что готовит Украина для Генассамблеи ООН - 22.09.2026 Украина.ру

Трамп бесится, Зеленский торгуется: что готовит Украина для Генассамблеи ООН

Одной из ключевых тем недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, начавшейся 22 сентября, станет Украина

2026-09-22T19:03

2026-09-22T19:03

2026-09-22T19:03

эксклюзив

россия

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марко рубио

владимир зеленский

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Глава киевского режима Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк, иначе и быть не могло, поскольку украинская делегация всегда и везде о себе сумеет заявить.Он договорился о встрече с президентом страны Дональдом Трампом прямо накануне вылета в Соединенные Штаты, а ведь еще в субботу, 19 сентября, мелькала новость, что Зеленского в графике американского лидера нет, но в ходе телефонного разговора на следующий день договоренность о переговорах на полях Генассамблеи ООН была достигнута. Момент очень острый — нужно срочно переговорить. И даже сложно сказать, кому из них двоих это сейчас важнее."Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Удары поднимают цены на дизельное топливо по всему миру. Слово "дизель" звучало во время разговора много раз", — рассказал источник портала Axios.Просить-то Трамп просил, однако украинские военные продолжали атаковать российские НПЗ уже после обращения американского лидера, что подтвердил Генштаб ВСУ.Госсекретарь США Марко Рубио объявил, что Трамп хочет обсудить с Зеленским в Нью-Йорке прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. По его словам, Вашингтон особенно обеспокоен тем, что "на протяжении последних месяцев в ряде случаев связанные с США суда, перевозящие нефть, подвергались атакам — возможно, не специально, — но подвергались атакам со стороны Украины", так не может продолжаться.США предложат объявить мораторий на удары по украинской инфраструктуре и российской энергетике, сообщил Рубио, эта инициатива уже обсуждалась с рядом стран."Ожидается, что Дональд Трамп в ходе личной встречи окажет давление на главу киевского режима, чтобы тот поддержал прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. На фоне войны с Ираном и конфликта на Украине мировые цены на дизельное топливо резко выросли", — пишет газета The Guardian, напоминая, что Трамп неоднократно обвинял Зеленского в разжигании энергетической войны.Однако получается, что у Зеленского в руках мощный козырь — решением соблюдать или не соблюдать энергетическое перемирие, которое Трамп намерен с ним обсудить на встрече, он в свою очередь оказывает давление на Белый дом. Стоимость энергоресурсов растет в Соединенных Штатах — галлон дизеля впервые достиг отметки в 6 долларов. Для президента страны в настоящий момент это особенно критично, поскольку до промежуточных выборов в Конгресс остается ровно 6 недель, и очков Республиканской партии это явно не прибавляет, а она и так, по прогнозам, потеряет большинство в Палате представителей.Из-за возможного поражения республиканцев Зеленский считает Трампа "хромой уткой", говорит политолог Марат Баширов, однако это суждение ошибочно, ведь он вне зависимости от итогов ноябрьского голосования останется на посту президента еще 2 года, но в такой ситуации может стать более жестким и непредсказуемым."Если сейчас Трамп пытается действовать как бизнесмен, то дальше он будет действовать как бизнесмен, который банкротится, а это совершенно другое", — приводит слова эксперта "Царьград".По пути в Нью-Йорк во время дозаправки самолета в Ирландии Зеленский встретился с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом."Рэтклифф объяснял Зеленскому и главе МИ-6, что они получат противодействие. Это была предупредительная мера: ты можешь хамить, но знай меру. Вот о чем был разговор", — считает Баширов.Трамп всегда хотел положить конец украинскому конфликту и готов сделать все, что в его силах, для этого, уверяет Рубио. По крайней мере, нынешняя администрация прилагает усилия, чтобы найти вариант урегулирования дипломатическим путем, — это большой плюс, однако не все оставшиеся рычаги воздействия на Киев пускают в ход, в частности не перестают делиться с ВСУ разведданными для ударов по территории РФ.Зеленский на голубом глазу уверяет, что у него аналогичные цели. "Первый приоритет Украины — приближение мира, есть конкретные предложения по безопасности и деэскалационные решения, способные приблизить окончание войны", — заявил он перед визитом в Штаты. Только вопросы, которые он собирается обсудить в ходе анонсированных 20 встреч с иностранными партнерами, совсем уже не свидетельствуют о стремлении положить конец конфликту: готовится к подписанию новое международное соглашение по беспилотникам, направленное на укрепление обороны Украины, усиление системы ПВО. Кроме того, на полях ООН пройдет очередная встреча "Крымской платформы" с целью "подтверждения принципа территориальной целостности Украины". Желание приблизить мирный конец конфликта означает готовность к поиску компромисса с противодействующей стороной, а позиционирование Крыма частью Украины — заведомо не соответствующий этому посыл, поскольку для Москвы статус полуострова обсуждению не подлежит.А почему бы Зеленскому не продвигать свой милитаристский курс, если чувствует поддержку западных партнеров? По информации Bloomberg, лидеры европейских стран сами намерены передать Украине дополнительные системы Patriot и ракеты из собственных запасов, а также убедить президента США сделать то же самое."Однако у Трампа другие приоритеты — и вряд ли Украина входит в пятерку главных", — пишет, комментируя эту новость, британский журнал The Spectator.А Великобританию, Японию и другие страны европейцы намерены призвать увеличить финансовую помощь Киеву."Проблема в том, что европейцы, без сомнения, вновь попытаются помешать любому продвижению мирного процесса", — заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд, комментируя перспективу проведения контактов по украинскому кризису на полях ГА ООН.Если США не используют Генеральную Ассамблею ООН для проведения трехсторонних переговоров с Россией и Украиной, это будет упущенной возможностью, уверен дипломат, причем, по его словам, на вероятность такой встречи указывают и недавние поездки американских переговорщиков в Москву и Киев, и сигналы из обеих столиц накануне Генассамблеи.Украина будет одной из центральных тем и на десятках переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Учитывая в том числе и то количество фейков и дезинформации, которые вокруг этой темы циркулируют", — добавила она.На встрече с Рубио 23 сентября Лавров собирается уточнить позицию Госдепартамента по украинскому урегулированию, в т. ч. по посредническим усилиям США. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, это будет подходящий повод и подходящие рамки для того, чтобы детально обсудить всю ситуацию.Среда, 23 сентября, вообще претендует на звание украинского дня недели высокого уровня: мало того что Зеленский выступит с обращением с трибуны Генассамблеи, он еще примет участие в заседании Совета Безопасности по Украине. По мнению постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, второе мероприятие носит пиар-характер."Я чувствую усталость от этого вопроса, в том числе со стороны спонсоров Киева. Они вынуждены ритуально поддерживать эту тему на плаву, проводя по меньшей мере одно заседание в месяц, чтобы никто не забыл", — сказал он в интервью ИС "Вести".Для руководства российской делегации, по словам директора департамента международных организаций МИД РФ Кирилла Логвинова, это заседание станет хорошей возможностью в очередной раз подробно разъяснить цели и задачи специальной военной операции, в том числе обеспечение прав русских и русскоязычных людей на Украине.В реальности же ООН могла бы сыграть ключевую роль в урегулировании украинского кризиса, но нет: она не предотвратила этот конфликт (хотя это прямая обязанность организации), а теперь не способствует его завершению. Хотелось бы, конечно, надеяться, что что-то изменится со сменой генерального секретаря. Для Антониу Гутерреша, которого, по словам замглавы МИД РФ Александра Алимова (к слову, не получившего визу в США), Москва никогда не считала серьезным посредником по Украине, это последняя сессия Генассамблеи ООН. Из уст его потенциальных преемников звучит приверженность завершению украинского конфликта, но жизнь нас уже научила — слова не значат ничего, важны реальные действия.

https://ukraina.ru/20260826/a-v-ukraine-li-delo-zachem-direktor-tsru-priletal-v-moskvu-kreml-i-tramp-dali-kommentarii-1082817521.html

https://ukraina.ru/20260919/ne-drony-i-rakety-stanislav-krapivnik-o-tom-v-chem-zaklyuchaetsya-glavnaya-sila-soyuznikov-ukrainy-1083303560.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, сша, украина, дональд трамп, марко рубио, владимир зеленский, генассамблея оон, нпз, василий небензя