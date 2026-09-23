https://ukraina.ru/20260923/obuza-ot-kotoroy-izbavyatsya-zapadnye-smi-raskryli-buduschee-ukrainy-posle-zaversheniya-konflikta-1083382798.html

Обуза, от которой избавятся: западные СМИ раскрыли будущее Украины после завершения конфликта

Обуза, от которой избавятся: западные СМИ раскрыли будущее Украины после завершения конфликта - 23.09.2026 Украина.ру

Обуза, от которой избавятся: западные СМИ раскрыли будущее Украины после завершения конфликта

После окончания боевых действий Украина рискует остаться в полной изоляции и разочароваться в западных партнерах, которые больше не захотят обременять себя этой страной, пишет издание American Conservative

2026-09-23T14:58

2026-09-23T14:58

2026-09-23T14:58

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В публикации отмечается, что с высокой долей вероятности Киев в конечном счете не примут ни в Евросоюз, ни в НАТО.В случае продолжения курса на интеграцию с западными структурами страна рискует оказаться брошенной и одинокой.Еще в июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус кандидата, однако в самом блоке неоднократно признавали, что этот шаг носил исключительно символический характер ради поддержки Киева в противостоянии с Москвой. Что касается Североатлантического альянса, то генсек НАТО Марк Рютте летом заявил об отсутствии у Украины каких-либо реальных перспектив для вступления в блок.Подробнее о сложностях на пути в Евросоюз - в материале Большинство поляков против членства Украины в ЕС на сайте Украина.ру.

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