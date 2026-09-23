Обуза, от которой избавятся: западные СМИ раскрыли будущее Украины после завершения конфликта - 23.09.2026 Украина.ру
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Обуза, от которой избавятся: западные СМИ раскрыли будущее Украины после завершения конфликта
Обуза, от которой избавятся: западные СМИ раскрыли будущее Украины после завершения конфликта - 23.09.2026 Украина.ру
Обуза, от которой избавятся: западные СМИ раскрыли будущее Украины после завершения конфликта
После окончания боевых действий Украина рискует остаться в полной изоляции и разочароваться в западных партнерах, которые больше не захотят обременять себя этой страной, пишет издание American Conservative
2026-09-23T14:58
2026-09-23T14:58
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В публикации отмечается, что с высокой долей вероятности Киев в конечном счете не примут ни в Евросоюз, ни в НАТО.В случае продолжения курса на интеграцию с западными структурами страна рискует оказаться брошенной и одинокой.Еще в июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус кандидата, однако в самом блоке неоднократно признавали, что этот шаг носил исключительно символический характер ради поддержки Киева в противостоянии с Москвой. Что касается Североатлантического альянса, то генсек НАТО Марк Рютте летом заявил об отсутствии у Украины каких-либо реальных перспектив для вступления в блок.Подробнее о сложностях на пути в Евросоюз - в материале Большинство поляков против членства Украины в ЕС на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, москва, ес, нато, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Москва, ЕС, НАТО, Украина.ру

Обуза, от которой избавятся: западные СМИ раскрыли будущее Украины после завершения конфликта

14:58 23.09.2026
 
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Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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После окончания боевых действий Украина рискует остаться в полной изоляции и разочароваться в западных партнерах, которые больше не захотят обременять себя этой страной, пишет издание American Conservative
В публикации отмечается, что с высокой долей вероятности Киев в конечном счете не примут ни в Евросоюз, ни в НАТО.
В случае продолжения курса на интеграцию с западными структурами страна рискует оказаться брошенной и одинокой.
Еще в июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус кандидата, однако в самом блоке неоднократно признавали, что этот шаг носил исключительно символический характер ради поддержки Киева в противостоянии с Москвой.
Что касается Североатлантического альянса, то генсек НАТО Марк Рютте летом заявил об отсутствии у Украины каких-либо реальных перспектив для вступления в блок.
Подробнее о сложностях на пути в Евросоюз - в материале Большинство поляков против членства Украины в ЕС на сайте Украина.ру.
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