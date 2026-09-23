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Давление на Кремль и "зимний пакет" ПВО: Зеленский выставил Белому дому условия для мира
Давление на Кремль и "зимний пакет" ПВО: Зеленский выставил Белому дому условия для мира - 23.09.2026 Украина.ру
Давление на Кремль и "зимний пакет" ПВО: Зеленский выставил Белому дому условия для мира
Возможность завершить боевые действия до наступления зимних холодов существует, однако для этого западному руководству необходимо выполнить ряд условий, заявил Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal
2026-09-23T11:39
2026-09-23T11:39
2026-09-23T11:39
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Первым и главным пунктом Зеленский назвал проявление жесткой политической воли со стороны Соединенных Штатов и лично американского президента. При этом он подчеркнул, что простого желания Белого дома вести диалог с Владимиром Путиным сейчас мало — на российское руководство якобы нужно оказывать скоординированное и постоянное давление.Вторым обязательным условием для прекращения конфликта Зеленский считает немедленное предоставление Украине передовых американских технологий и вооружений. Он подчеркнул, что Киеву жизненно необходим так называемый "зимний пакет" помощи от Вашингтона, основу которого должны составить дефицитные ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.Подробнее об успехах россиян в зоне СВО - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, вашингтон, владимир зеленский, владимир путин, украина.ру, кремль
Новости, Украина, Киев, Вашингтон, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина.ру, Кремль
Давление на Кремль и "зимний пакет" ПВО: Зеленский выставил Белому дому условия для мира
Возможность завершить боевые действия до наступления зимних холодов существует, однако для этого западному руководству необходимо выполнить ряд условий, заявил Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal
Первым и главным пунктом Зеленский назвал проявление жесткой политической воли со стороны Соединенных Штатов и лично американского президента.
При этом он подчеркнул, что простого желания Белого дома вести диалог с Владимиром Путиным сейчас мало — на российское руководство якобы нужно оказывать скоординированное и постоянное давление.
Вторым обязательным условием для прекращения конфликта Зеленский считает немедленное предоставление Украине передовых американских технологий и вооружений.
Он подчеркнул, что Киеву жизненно необходим так называемый "зимний пакет" помощи от Вашингтона, основу которого должны составить дефицитные ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.
Подробнее об успехах россиян в зоне СВО - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.