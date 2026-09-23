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"Все время одно и то же — Украина": Фицо разнес Евросоюз за цинизм и игнорирование кризиса
"Все время одно и то же — Украина": Фицо разнес Евросоюз за цинизм и игнорирование кризиса - 23.09.2026 Украина.ру
"Все время одно и то же — Украина": Фицо разнес Евросоюз за цинизм и игнорирование кризиса
Цены на топливо в Европе стремительно растут, пока Европейский союз занимается исключительно поддержкой Украины, посетовал премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства, передает телеканал ТА3
2026-09-23T14:23
2026-09-23T14:23
2026-09-23T14:23
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Он указал, что направляет открытые письма главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште. В них Фицо потребовал немедленно созвать внеочередной саммит, назвав ситуацию беспрецедентной — в некоторых государствах стоимость одного литра дизельного топлива уже вплотную приблизилась к трем евро. Политик возмутился поведением Брюсселя, который без проблем находит сотни миллиардов евро на продолжение войны, но бросает страны ЕС на произвол судьбы в условиях нефтяного кризиса. По его мнению, требование к национальным правительствам решать проблему за счет внутренних компенсаций и урезать ради этого социальные расходы — это абсолютный цинизм со стороны европейского руководства.Накануне Фицо уже обращался к руководству ЕС с призывом провести экстренную встречу на высшем уровне. Поводом для этого стал затяжной рост стоимости автомобильного горючего, который в последнее время фиксируется по всей территории Европы.Подробнее - в материале Фицо призвал ЕС заняться проблемами европейцев вместо поддержки Киева на сайте Украина.ру.
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новости, европа, словакия, украина, роберт фицо, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия, евросовет
Новости, Европа, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Еврокомиссия, евросовет
"Все время одно и то же — Украина": Фицо разнес Евросоюз за цинизм и игнорирование кризиса
Цены на топливо в Европе стремительно растут, пока Европейский союз занимается исключительно поддержкой Украины, посетовал премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства, передает телеканал ТА3
Он указал, что направляет открытые письма главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште.
В них Фицо потребовал немедленно созвать внеочередной саммит, назвав ситуацию беспрецедентной — в некоторых государствах стоимость одного литра дизельного топлива уже вплотную приблизилась к трем евро.
Политик возмутился поведением Брюсселя, который без проблем находит сотни миллиардов евро на продолжение войны, но бросает страны ЕС на произвол судьбы в условиях нефтяного кризиса.
По его мнению, требование к национальным правительствам решать проблему за счет внутренних компенсаций и урезать ради этого социальные расходы — это абсолютный цинизм со стороны европейского руководства.
Накануне Фицо уже обращался к руководству ЕС с призывом провести экстренную встречу на высшем уровне. Поводом для этого стал затяжной рост стоимости автомобильного горючего, который в последнее время фиксируется по всей территории Европы.