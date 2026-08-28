Силы ПВО и бойцы МОГ отражают ночную атаку украинских БПЛА на Севастополь - 28.08.2026 Украина.ру
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Силы ПВО и бойцы МОГ отражают ночную атаку украинских БПЛА на Севастополь
Силы ПВО и бойцы МОГ отражают ночную атаку украинских БПЛА на Севастополь - 28.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО и бойцы МОГ отражают ночную атаку украинских БПЛА на Севастополь
Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) в ходе отражения атаки на Севастополь сбили три беспилотника ВСУ. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 28 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-28T03:56
2026-08-28T03:56
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Первая за ночь воздушная тревога из-за угрозы беспилотников ВСУ была объявлена в Севастополе в 0:34 мск. В 2:23 мск её отменили, но в 2:40 объявили вновь."В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито три БПЛА в Гагаринском районах", — написал Развожаев в 2:56 мск.Он также призвал жителей и гостей города-героя не пренебрегать мерами безопасности — покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах."Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", — добавил губернатор.Ранее сообщалось, что в Севастополе скончались две женщины, пострадавшие при атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус.Полный перечень "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, россия, севастополь, крым, михаил развожаев, пво, атака, атака бпла, атака украины сегодня, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
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Силы ПВО и бойцы МОГ отражают ночную атаку украинских БПЛА на Севастополь

03:56 28.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей БобылевПост воздушного наблюдения
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) в ходе отражения атаки на Севастополь сбили три беспилотника ВСУ. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 28 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
Первая за ночь воздушная тревога из-за угрозы беспилотников ВСУ была объявлена в Севастополе в 0:34 мск. В 2:23 мск её отменили, но в 2:40 объявили вновь.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито три БПЛА в Гагаринском районах", — написал Развожаев в 2:56 мск.
Он также призвал жителей и гостей города-героя не пренебрегать мерами безопасности — покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
"Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", — добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что в Севастополе скончались две женщины, пострадавшие при атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус.
Полный перечень "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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