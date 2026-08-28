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Силы ПВО и бойцы МОГ отражают ночную атаку украинских БПЛА на Севастополь
Силы ПВО и бойцы МОГ отражают ночную атаку украинских БПЛА на Севастополь - 28.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО и бойцы МОГ отражают ночную атаку украинских БПЛА на Севастополь
Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) в ходе отражения атаки на Севастополь сбили три беспилотника ВСУ. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 28 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-28T03:56
2026-08-28T03:56
2026-08-28T03:56
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Первая за ночь воздушная тревога из-за угрозы беспилотников ВСУ была объявлена в Севастополе в 0:34 мск. В 2:23 мск её отменили, но в 2:40 объявили вновь."В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито три БПЛА в Гагаринском районах", — написал Развожаев в 2:56 мск.Он также призвал жителей и гостей города-героя не пренебрегать мерами безопасности — покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах."Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", — добавил губернатор.Ранее сообщалось, что в Севастополе скончались две женщины, пострадавшие при атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус.Полный перечень "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Силы ПВО и бойцы МОГ отражают ночную атаку украинских БПЛА на Севастополь
Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) в ходе отражения атаки на Севастополь сбили три беспилотника ВСУ. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 28 августа сообщил в канале на платформе "Макс"