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В Севастополе скончались две женщины, пострадавшие при атаке БПЛА на автобус

В Севастополе скончались две женщины, пострадавшие при атаке БПЛА на автобус - 27.08.2026 Украина.ру

В Севастополе скончались две женщины, пострадавшие при атаке БПЛА на автобус

В реанимации скончались две жительницы Севастополя, получившие тяжёлые травмы 22 августа в результате падения сбитого беспилотника на пассажирский автобус. Об этом 27 августа сообщил губернатор Михаил Развожаев.

2026-08-27T22:44

2026-08-27T22:44

2026-08-27T22:44

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Ещё шестеро пострадавших переведены в ожоговый центр Симферопольской клинической больницы. В медучреждение планируют доставить 18-летнюю девушку, как только позволит её состояние. В севастопольской городской больнице №5 остаётся 16-летний юноша, его состояние стабильно, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. В Киеве в течение дня уже объявлена 12-я воздушная тревога.Ранее украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром Lider Bordo Mavi в порту Туапсе, ранения получили пять членов экипажа. На борту вспыхнул пожар, который в настоящее время ликвидируют экстренные службы. Председатель правления турецкой судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан ранее обвинил Украину в систематических ударах по гражданскому флоту Турции, назвав это пиратством. Российские дипломаты также указывали на террористический характер таких операций - Украинские дроны атаковали турецкое судно в Туапсе, есть раненые.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, севастополь, михаил развожаев, украина, киев, сво, спецоперация