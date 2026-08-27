В Севастополе скончались две женщины, пострадавшие при атаке БПЛА на автобус - 27.08.2026 Украина.ру
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В Севастополе скончались две женщины, пострадавшие при атаке БПЛА на автобус
В Севастополе скончались две женщины, пострадавшие при атаке БПЛА на автобус - 27.08.2026 Украина.ру
В Севастополе скончались две женщины, пострадавшие при атаке БПЛА на автобус
В реанимации скончались две жительницы Севастополя, получившие тяжёлые травмы 22 августа в результате падения сбитого беспилотника на пассажирский автобус. Об этом 27 августа сообщил губернатор Михаил Развожаев.
2026-08-27T22:44
2026-08-27T22:44
украина.ру
севастополь
михаил развожаев
украина
киев
сво
спецоперация
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Ещё шестеро пострадавших переведены в ожоговый центр Симферопольской клинической больницы. В медучреждение планируют доставить 18-летнюю девушку, как только позволит её состояние. В севастопольской городской больнице №5 остаётся 16-летний юноша, его состояние стабильно, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. В Киеве в течение дня уже объявлена 12-я воздушная тревога.Ранее украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром Lider Bordo Mavi в порту Туапсе, ранения получили пять членов экипажа. На борту вспыхнул пожар, который в настоящее время ликвидируют экстренные службы. Председатель правления турецкой судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан ранее обвинил Украину в систематических ударах по гражданскому флоту Турции, назвав это пиратством. Российские дипломаты также указывали на террористический характер таких операций - Украинские дроны атаковали турецкое судно в Туапсе, есть раненые.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, севастополь, михаил развожаев, украина, киев, сво, спецоперация
Украина.ру, Севастополь, Михаил Развожаев, Украина, Киев, СВО, Спецоперация

В Севастополе скончались две женщины, пострадавшие при атаке БПЛА на автобус

22:44 27.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Жмиль-Ц" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА Жмиль-Ц на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В реанимации скончались две жительницы Севастополя, получившие тяжёлые травмы 22 августа в результате падения сбитого беспилотника на пассажирский автобус. Об этом 27 августа сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ещё шестеро пострадавших переведены в ожоговый центр Симферопольской клинической больницы.
В медучреждение планируют доставить 18-летнюю девушку, как только позволит её состояние.
В севастопольской городской больнице №5 остаётся 16-летний юноша, его состояние стабильно, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
В Киеве в течение дня уже объявлена 12-я воздушная тревога.
Ранее украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром Lider Bordo Mavi в порту Туапсе, ранения получили пять членов экипажа.
На борту вспыхнул пожар, который в настоящее время ликвидируют экстренные службы.
Председатель правления турецкой судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан ранее обвинил Украину в систематических ударах по гражданскому флоту Турции, назвав это пиратством.
Российские дипломаты также указывали на террористический характер таких операций - Украинские дроны атаковали турецкое судно в Туапсе, есть раненые.
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