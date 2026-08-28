Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 28.08.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 28.08.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:30 мск 28 августа, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-08-28T01:32
2026-08-28T01:32
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лнр
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курская область
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краснодарский край
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 27 августа и в ночь на 28 августа объявлялась в ДНР и ЛНР, в Запорожской, Курской областях.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Саратовской, Тульской, Белгородской, Запорожской, Херсонской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Орловской, Курской, Волгоградской, Брянской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Самарской, Ульяновской, Нижегородской, Пензенской, Калужской областях, в Ставропольском крае, в Мордовии.Опасность по беспилотникам также объявлялась в районе Крымского моста. Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным дронам.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 27 августа и в ночь на 28 августа вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Геленджика (20:44 мск), Краснодара (21:24 мск), Сочи (22:39 мск), Пензы, Саратова (23:55 мск), Саранска (1:10 мск), Ульяновска (1:21 мск), Калуги, Тамбова (1:21 мск).Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что в результате удара дрона ВСУ по машине скорой помощи в Шебекино Белгородской области погиб фельдшер, четыре человека получили ранения.Силы ПВО за прошедший день сбили над Россией, Чёрным и Азовским морями 39 украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, лнр, днр, запорожская область, курская область, крым, севастополь, краснодарский край, саратовская область, белгородская область, херсонская область, воронежская область, липецк, ростовская область, орловская область, волгоградская область, брянская область, самара, ульяновская область, нижегородская область, пенза, калужская область, ставропольский край, крымский мост, росавиация, геленджик, сочи, краснодар, аэропорт "краснодар (пашковский)", аэропорт, аэропорты, саранск, пво, угроза, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, ЛНР, ДНР, Запорожская область, Курская область, Крым, Севастополь, краснодарский край, Саратовская область, Белгородская область, Херсонская область, Воронежская область, Липецк, Ростовская область, Орловская область, Волгоградская область, Брянская область, Самара, Ульяновская область, Нижегородская область, Пенза, Калужская область, Ставропольский край, Крымский мост, Росавиация, Геленджик, Сочи, Краснодар, Аэропорт "Краснодар (Пашковский)", аэропорт, аэропорты, Саранск, ПВО, угроза, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

01:32 28.08.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:30 мск 28 августа, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 27 августа и в ночь на 28 августа объявлялась в ДНР и ЛНР, в Запорожской, Курской областях.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Саратовской, Тульской, Белгородской, Запорожской, Херсонской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Орловской, Курской, Волгоградской, Брянской областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Самарской, Ульяновской, Нижегородской, Пензенской, Калужской областях, в Ставропольском крае, в Мордовии.
Опасность по беспилотникам также объявлялась в районе Крымского моста. Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным дронам.
Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 27 августа и в ночь на 28 августа вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Геленджика (20:44 мск), Краснодара (21:24 мск), Сочи (22:39 мск), Пензы, Саратова (23:55 мск), Саранска (1:10 мск), Ульяновска (1:21 мск), Калуги, Тамбова (1:21 мск).
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что в результате удара дрона ВСУ по машине скорой помощи в Шебекино Белгородской области погиб фельдшер, четыре человека получили ранения.
Силы ПВО за прошедший день сбили над Россией, Чёрным и Азовским морями 39 украинских БПЛА.
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