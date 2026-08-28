При атаке БПЛА на Севастополь пострадали люди, чудом никто не погиб — губернатор - 28.08.2026 Украина.ру
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При атаке БПЛА на Севастополь пострадали люди, чудом никто не погиб — губернатор
При атаке БПЛА на Севастополь пострадали люди, чудом никто не погиб — губернатор - 28.08.2026 Украина.ру
При атаке БПЛА на Севастополь пострадали люди, чудом никто не погиб — губернатор
При ночной атаке вражеских беспилотников на Севастополь сильно повреждён многоквартирный дом, где пострадали люди и чудом никто не погиб. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 28 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-28T07:10
2026-08-28T07:10
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По предварительной информации, в результате попадания БПЛА в подъезд жилого пятиэтажного дома на улице Героев Подводников загорелась квартира на пятом этаже, из неё эвакуировали женщину. Ударной волной выбило окна в квартирах во всех подъездах."Главное — все живы. При таких повреждениях дома чудом пострадали всего два человека: у пожилой женщины, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма, у мужчины осколками посекло спину. Еще двое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались", — позже уточнил губернатор.Он также сообщил, что на базе соседнего детского сада развёрнут ПВР, и "семьи с детьми разместили там, чтобы ребята могли поспать". Информация по другим возможным повреждениям и пострадавшим продолжает уточняться."С раннего утра приступим к ликвидации последствий во всех пострадавших домах", — добавил Развожаев.Ранее сообщалось, что силы ПВО и бойцы МОГ отражают ночную атаку украинских БПЛА на Севастополь.Полный перечень "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, россия, севастополь, михаил развожаев, пво, атака бпла, атака, атака украины сегодня, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, раненые, мирные жители, военные преступления, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
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При атаке БПЛА на Севастополь пострадали люди, чудом никто не погиб — губернатор

07:10 28.08.2026
 
© Фото : Канал губернатора Севастополя в "Максе"От удара БПЛА сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом в Севастополе
От удара БПЛА сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© Фото : Канал губернатора Севастополя в "Максе"
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При ночной атаке вражеских беспилотников на Севастополь сильно повреждён многоквартирный дом, где пострадали люди и чудом никто не погиб. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 28 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
По предварительной информации, в результате попадания БПЛА в подъезд жилого пятиэтажного дома на улице Героев Подводников загорелась квартира на пятом этаже, из неё эвакуировали женщину. Ударной волной выбило окна в квартирах во всех подъездах.
"Главное — все живы. При таких повреждениях дома чудом пострадали всего два человека: у пожилой женщины, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма, у мужчины осколками посекло спину. Еще двое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались", — позже уточнил губернатор.
Он также сообщил, что на базе соседнего детского сада развёрнут ПВР, и "семьи с детьми разместили там, чтобы ребята могли поспать". Информация по другим возможным повреждениям и пострадавшим продолжает уточняться.
"С раннего утра приступим к ликвидации последствий во всех пострадавших домах", — добавил Развожаев.
Ранее сообщалось, что силы ПВО и бойцы МОГ отражают ночную атаку украинских БПЛА на Севастополь.
Полный перечень "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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