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При атаке БПЛА на Севастополь пострадали люди, чудом никто не погиб — губернатор

При атаке БПЛА на Севастополь пострадали люди, чудом никто не погиб — губернатор - 28.08.2026 Украина.ру

При атаке БПЛА на Севастополь пострадали люди, чудом никто не погиб — губернатор

При ночной атаке вражеских беспилотников на Севастополь сильно повреждён многоквартирный дом, где пострадали люди и чудом никто не погиб. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 28 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-28T07:10

2026-08-28T07:10

2026-08-28T07:10

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По предварительной информации, в результате попадания БПЛА в подъезд жилого пятиэтажного дома на улице Героев Подводников загорелась квартира на пятом этаже, из неё эвакуировали женщину. Ударной волной выбило окна в квартирах во всех подъездах."Главное — все живы. При таких повреждениях дома чудом пострадали всего два человека: у пожилой женщины, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма, у мужчины осколками посекло спину. Еще двое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались", — позже уточнил губернатор.Он также сообщил, что на базе соседнего детского сада развёрнут ПВР, и "семьи с детьми разместили там, чтобы ребята могли поспать". Информация по другим возможным повреждениям и пострадавшим продолжает уточняться."С раннего утра приступим к ликвидации последствий во всех пострадавших домах", — добавил Развожаев.Ранее сообщалось, что силы ПВО и бойцы МОГ отражают ночную атаку украинских БПЛА на Севастополь.Полный перечень "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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