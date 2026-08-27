https://ukraina.ru/20260827/vystrelil-i-uekhal-voennyy-istorik-o-buduschem-samokhodok-i-manevrennoy-voyne-1082825241.html

"Выстрелил и уехал": военный историк о будущем самоходок и маневренной войне

"Выстрелил и уехал": военный историк о будущем самоходок и маневренной войне - 27.08.2026 Украина.ру

"Выстрелил и уехал": военный историк о будущем самоходок и маневренной войне

Дроны не сделали самоходки бесполезными, вопреки расхожему мнению. В маневренной войне мобильные батареи противника способны нанести куда больший урон, чем статичные позиции, — и к этому нужно быть готовыми. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специализирующийся на событиях Первой мировой войны Кирилл Копылов

2026-08-27T04:45

2026-08-27T04:45

2026-08-27T04:45

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Отвечая на вопрос о будущем самоходок, эксперт заявил, что они останутся востребованными, особенно при переходе к мобильным действиям. По словам Копылова, ещё после Второй мировой войны стало понятно, что артиллерия будущего станет самоходной. "На Западе это называется "шут энд скуп" — выкатиться из укрытия, быстро отстреляться и убежать. Под это заточены все их современные системы", — пояснил эксперт. Как отметил Копылов, большинство видео с СВО — это артиллерия, которую "долго-долго пытаются расковырять в укрытиях"."А что будет, если конфликт снова перейдет в маневренную фазу или следующая война будет подвижной? Противник десятком батарей сможет нанести вам гораздо больший урон, пока вы его будете ловить дронами", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Даже если Россия освоит "Рассвет", это не станет серебряной пулей, которая покончит с ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе" на сайте Украина.ру.

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