"Выстрелил и уехал": военный историк о будущем самоходок и маневренной войне - 27.08.2026 Украина.ру
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"Выстрелил и уехал": военный историк о будущем самоходок и маневренной войне
"Выстрелил и уехал": военный историк о будущем самоходок и маневренной войне - 27.08.2026 Украина.ру
"Выстрелил и уехал": военный историк о будущем самоходок и маневренной войне
Дроны не сделали самоходки бесполезными, вопреки расхожему мнению. В маневренной войне мобильные батареи противника способны нанести куда больший урон, чем статичные позиции, — и к этому нужно быть готовыми. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специализирующийся на событиях Первой мировой войны Кирилл Копылов
2026-08-27T04:45
2026-08-27T04:45
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Отвечая на вопрос о будущем самоходок, эксперт заявил, что они останутся востребованными, особенно при переходе к мобильным действиям. По словам Копылова, ещё после Второй мировой войны стало понятно, что артиллерия будущего станет самоходной. "На Западе это называется "шут энд скуп" — выкатиться из укрытия, быстро отстреляться и убежать. Под это заточены все их современные системы", — пояснил эксперт. Как отметил Копылов, большинство видео с СВО — это артиллерия, которую "долго-долго пытаются расковырять в укрытиях"."А что будет, если конфликт снова перейдет в маневренную фазу или следующая война будет подвижной? Противник десятком батарей сможет нанести вам гораздо больший урон, пока вы его будете ловить дронами", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Даже если Россия освоит "Рассвет", это не станет серебряной пулей, которая покончит с ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе" на сайте Украина.ру.
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"Выстрелил и уехал": военный историк о будущем самоходок и маневренной войне

04:45 27.08.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета 2С7М Малка ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Дроны не сделали самоходки бесполезными, вопреки расхожему мнению. В маневренной войне мобильные батареи противника способны нанести куда больший урон, чем статичные позиции, — и к этому нужно быть готовыми. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специализирующийся на событиях Первой мировой войны Кирилл Копылов
Отвечая на вопрос о будущем самоходок, эксперт заявил, что они останутся востребованными, особенно при переходе к мобильным действиям. По словам Копылова, ещё после Второй мировой войны стало понятно, что артиллерия будущего станет самоходной.
"На Западе это называется "шут энд скуп" — выкатиться из укрытия, быстро отстреляться и убежать. Под это заточены все их современные системы", — пояснил эксперт. Как отметил Копылов, большинство видео с СВО — это артиллерия, которую "долго-долго пытаются расковырять в укрытиях".
"А что будет, если конфликт снова перейдет в маневренную фазу или следующая война будет подвижной? Противник десятком батарей сможет нанести вам гораздо больший урон, пока вы его будете ловить дронами", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Даже если Россия освоит "Рассвет", это не станет серебряной пулей, которая покончит с ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе" на сайте Украина.ру.
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